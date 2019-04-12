厄瓜多使館藏身7年被捕，維基解密創辦人恐引渡美國受審

維基解密網站（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）11日因厄瓜多取消對他的難民庇護，在英國倫敦的厄國大使館內遭逮捕，美國司法部也正式起訴亞桑傑，並向英國提出引渡要求，亞桑傑面臨共謀侵駭美國政府機密電腦的指控，最高可判5年徒刑。

47歲的亞桑傑出生於澳洲，2006年他與一群志同道合的人創立了「維基解密」（WikiLeaks），利用這個經加密及證據查核的網站發布機密資訊，也會保護消息來源。2010年，維基解密釋出了數十萬份敏感的機密文件，其中包括超過25萬份美國外交電報，這些電報 揭露了許多秘密，包括公開 有關伊拉克和阿富汗戰爭的機密文件，揭露美軍虐囚、濫殺平民以及秘密軍事行動等相關資訊，受到倡議透明組織和反戰人士的稱讚。

不過該網站也遭非議，包括披露消息來源、情報技術以及關鍵基礎設施位置等資訊，讓許多人面臨生命危險，文件提供者、美國陸軍情報評析官曼寧（Chelsea Manning）就因此遭到判刑。此外，亞桑傑也被懷疑協助俄羅斯干預美國大選。2016年，亞桑傑披露民主黨總統候選人希拉蕊陣營2萬封被盜取的電子郵件，被認為嚴重影響選情。

亞桑傑於2010年12月在英國被捕，被捕的原因卻是因為他涉嫌在瑞典犯下性騷擾，恐將被引渡到瑞典受審，亞桑傑在2012年6月向厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護、也獲得批准，自此之後，亞桑傑長期生活在該大使館，長達7年。雖然瑞典已於2017年撤銷對亞桑傑的逮捕令，但亞桑傑拒絕 離開大使館。

不過昨（11）日，倫敦時間上午10點左右，英國警察進入厄瓜多使館，將亞桑傑逮捕。亞桑傑被逮捕時形容狼狽，鬚髮全白，戴上手銬被英國警方拖著帶上警車，他也對聚集在外面的公眾呼喊抗議。

WATCH: WikiLeaks founder Julian Assange arrested by police in London almost 7 years after he sought refuge in the Ecuadorian Embassy. https://t.co/96f6amlsgh pic.twitter.com/E3dtTSPKuz — NBC News (@NBCNews) 2019年4月11日

厄瓜多駐英國大使表示，「厄瓜多終止庇護的原因是，亞桑傑先生不斷違反庇護條例。」英國負責歐美事務的國務大臣（Alan Duncan）則表示，「我想大家都會感到高興，這件事終於要結束了。」

厄瓜多除了撤銷對亞桑傑的庇護，亞桑傑的厄瓜多公民身份也被暫停。

厄瓜多為什麼不再庇護亞桑傑？

《中央社》報導，英警表示，在逮捕行動之前，厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）在推特發文說，厄瓜多已撤銷對亞桑傑提供的外交庇護。

厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）表示，在亞桑傑多次干涉其他國家內政之後，厄瓜多已經「受夠了亞桑傑的行為」。他表示，最近的一次是在今年1月，維基解密揭露了梵蒂岡的文件。莫雷諾更指控，亞桑傑甚至阻斷了使館的保全監視器、侵入維安文件。

但莫雷諾也說，英國政府已經承諾，亞桑傑遭到逮捕後，「不會被引渡至一個可能面臨酷刑與死刑的國家」。

針對亞桑傑遭到逮補，英國外相韓特（Jeremy Hunt）表示：「今天我們看到的是，沒有人能夠凌駕法律。亞桑傑不是英雄。他躲避真相多年，他的未來應該交由英國司法系統評斷。」

他表示：「今天的逮捕是外交部多年來外交斡旋的成果，我特別表揚英國駐厄瓜多大使的努力。莫雷諾總統做出一個非常勇敢的決定，解決這場將近7年的僵局。在這段期間內，事實上不是亞桑傑被困在厄瓜多使館裡，而是亞桑傑把使館當作了人質，讓人無法容忍。」

《紐約時報》報導，在前任總統的領導下，厄瓜多大使館提供亞桑傑公民身份和無限期的庇護所。但隨著時間流逝，厄瓜多政府對這種關係感到不滿，最終開始對 亞桑傑 可以說和做的事情施加限制。

該國一家政治顧問公司首席（Sebastián Hurtado）指出，「我想總統從未對亞桑傑待在大使館感到滿意。對許多厄瓜多人來說，這不是一個重要的議題。老實說，我們真的不在乎亞桑傑。」

厄瓜多政府在2018年3月切斷了亞桑傑的網路， 稱他違反協議，仍試圖介入他國的政治。雖然該國並未明示亞桑傑實際做了什麼，但這項舉動是在亞桑傑發推特質疑英國和其他20多個國家驅逐俄羅斯外交官，以報復在俄羅斯前間諜和其女兒在英國遭到神經毒劑中毒事件 之後發生的。

厄瓜多政府並且多加了其他限制，例如限制他的訪客。亞桑傑於10月抗議，聲稱這侵犯了他的權利。

星期四，莫雷諾 在推特上 表示，他的國家決定在「一再違反國際公約和日常生活協議」之後，不再庇護亞桑傑。

亞桑傑後續會如何？

亞桑傑被帶到倫敦市中心的警察局，昨日也被帶到英國倫敦法院。倫敦法院判決，亞桑傑違反2012年英國保釋規定罪名成立，在判刑前還押候審。亞桑傑將因這項罪名面臨最高1年徒刑。

由於美國要求引渡亞桑傑，亞桑傑5月2日將面臨另一場法院審判。

美國司法部也在昨日發出起訴，起訴書稱亞桑傑涉及「 美國歷史上最大的機密信息竊取案」，與美國 陸軍情報評析官曼寧（Chelsea Manning） 在2010年1月至5月期間從美國部門和機構下載了4個數據庫，這些信息（其中大部分已被分類）已提供給「維基解密」網站。

如果罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。美國並要求將亞桑傑引渡到美國受審。 瑞典首席檢察官表示，如果亞桑傑 在2020年8月訴訟時效期之前返回瑞典，或許可以重啟調查他當年涉及的的性犯罪。

維基解密創辦人遭捕，前中情局雇員史諾登批「新聞自由最黑暗之日」

目前流亡俄國、揭密美國「稜鏡計畫」的前中情局雇員史諾登（Edward Snowden）表示， 維基解密創始人亞桑傑被捕，是對媒體自由的打擊。 「亞桑傑的 批評者可能會歡呼，但這對新聞自由來說，這是個黑暗時刻。」

2013年，斯諾登被美國指控違反了該國的間諜行為。 那年他被俄羅斯庇護，庇護至少延長到2020年。

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) 2019年4月11日

不過，當初因洩密而影響選情，美國前國務卿希拉蕊表示，「 我認為從起訴書中可以清楚地看出，這不是關於懲罰新聞業，而是關於協助駭客竊取軍用電腦來竊取美國政府的訊息」。她說她會 等著看看會發生什麼 ， 「最重要的是，他必須回答他的所作所為。」

亞桑傑的法國律師表示， 他希望法國總統馬克宏能進行干預，他指如果亞桑傑 被引渡到美國，他可能會冒著生命危險入獄。「他 向公眾披露有關危害人類的罪刑、關於戰爭罪行的罪名。」他也稱這次逮捕是 「 某種報復」。

英國首相梅伊認為，亞桑傑遭捕，表明了「在英國 ，沒有人可以凌駕於法律之上。」英國 外交大臣杭特（Jeremy Hunt）也說，這次逮捕是「多年精心外交」的結果，並指 某人「逃避面對正義」是不可接受的。不過工黨領袖 柯賓（Jeremy Corbyn）則認為，亞桑奇揭露了伊拉克和阿富汗暴行的證據， 他的引渡應該遭到英國政府的反對。

新聞自由組織「記者無國界組織」表示，英國應該抵制引渡，因為這樣的逮捕，為記者、舉報者和其他新聞來源，開了一個危險的先例。

維基解密創辦人11日被捕後，該網站主編與律師在法院外表達抗議。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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核稿編輯：羊正鈺