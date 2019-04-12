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厄瓜多使館藏身7年被捕，維基解密創辦人恐引渡美國受審
我們想讓你知道的是
由於美國要求引渡亞桑傑，亞桑傑5月2日將面臨另一場法院審判，如果罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。
維基解密網站（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）11日因厄瓜多取消對他的難民庇護，在英國倫敦的厄國大使館內遭逮捕，美國司法部也正式起訴亞桑傑，並向英國提出引渡要求，亞桑傑面臨共謀侵駭美國政府機密電腦的指控，最高可判5年徒刑。
47歲的亞桑傑出生於澳洲，2006年他與一群志同道合的人創立了「維基解密」（WikiLeaks），利用這個經加密及證據查核的網站發布機密資訊，也會保護消息來源。2010年，維基解密釋出了數十萬份敏感的機密文件，其中包括超過25萬份美國外交電報，這些電報揭露了許多秘密，包括公開有關伊拉克和阿富汗戰爭的機密文件，揭露美軍虐囚、濫殺平民以及秘密軍事行動等相關資訊，受到倡議透明組織和反戰人士的稱讚。
不過該網站也遭非議，包括披露消息來源、情報技術以及關鍵基礎設施位置等資訊，讓許多人面臨生命危險，文件提供者、美國陸軍情報評析官曼寧（Chelsea Manning）就因此遭到判刑。此外，亞桑傑也被懷疑協助俄羅斯干預美國大選。2016年，亞桑傑披露民主黨總統候選人希拉蕊陣營2萬封被盜取的電子郵件，被認為嚴重影響選情。
亞桑傑於2010年12月在英國被捕，被捕的原因卻是因為他涉嫌在瑞典犯下性騷擾，恐將被引渡到瑞典受審，亞桑傑在2012年6月向厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護、也獲得批准，自此之後，亞桑傑長期生活在該大使館，長達7年。雖然瑞典已於2017年撤銷對亞桑傑的逮捕令，但亞桑傑拒絕離開大使館。
不過昨（11）日，倫敦時間上午10點左右，英國警察進入厄瓜多使館，將亞桑傑逮捕。亞桑傑被逮捕時形容狼狽，鬚髮全白，戴上手銬被英國警方拖著帶上警車，他也對聚集在外面的公眾呼喊抗議。
厄瓜多駐英國大使表示，「厄瓜多終止庇護的原因是，亞桑傑先生不斷違反庇護條例。」英國負責歐美事務的國務大臣（Alan Duncan）則表示，「我想大家都會感到高興，這件事終於要結束了。」
厄瓜多除了撤銷對亞桑傑的庇護，亞桑傑的厄瓜多公民身份也被暫停。
厄瓜多為什麼不再庇護亞桑傑？
《中央社》報導，英警表示，在逮捕行動之前，厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）在推特發文說，厄瓜多已撤銷對亞桑傑提供的外交庇護。
厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）表示，在亞桑傑多次干涉其他國家內政之後，厄瓜多已經「受夠了亞桑傑的行為」。他表示，最近的一次是在今年1月，維基解密揭露了梵蒂岡的文件。莫雷諾更指控，亞桑傑甚至阻斷了使館的保全監視器、侵入維安文件。
但莫雷諾也說，英國政府已經承諾，亞桑傑遭到逮捕後，「不會被引渡至一個可能面臨酷刑與死刑的國家」。
針對亞桑傑遭到逮補，英國外相韓特（Jeremy Hunt）表示：「今天我們看到的是，沒有人能夠凌駕法律。亞桑傑不是英雄。他躲避真相多年，他的未來應該交由英國司法系統評斷。」
他表示：「今天的逮捕是外交部多年來外交斡旋的成果，我特別表揚英國駐厄瓜多大使的努力。莫雷諾總統做出一個非常勇敢的決定，解決這場將近7年的僵局。在這段期間內，事實上不是亞桑傑被困在厄瓜多使館裡，而是亞桑傑把使館當作了人質，讓人無法容忍。」
《紐約時報》報導，在前任總統的領導下，厄瓜多大使館提供亞桑傑公民身份和無限期的庇護所。但隨著時間流逝，厄瓜多政府對這種關係感到不滿，最終開始對亞桑傑可以說和做的事情施加限制。
該國一家政治顧問公司首席（Sebastián Hurtado）指出，「我想總統從未對亞桑傑待在大使館感到滿意。對許多厄瓜多人來說，這不是一個重要的議題。老實說，我們真的不在乎亞桑傑。」
厄瓜多政府在2018年3月切斷了亞桑傑的網路，稱他違反協議，仍試圖介入他國的政治。雖然該國並未明示亞桑傑實際做了什麼，但這項舉動是在亞桑傑發推特質疑英國和其他20多個國家驅逐俄羅斯外交官，以報復在俄羅斯前間諜和其女兒在英國遭到神經毒劑中毒事件之後發生的。
厄瓜多政府並且多加了其他限制，例如限制他的訪客。亞桑傑於10月抗議，聲稱這侵犯了他的權利。
星期四，莫雷諾在推特上表示，他的國家決定在「一再違反國際公約和日常生活協議」之後，不再庇護亞桑傑。
亞桑傑後續會如何？
亞桑傑被帶到倫敦市中心的警察局，昨日也被帶到英國倫敦法院。倫敦法院判決，亞桑傑違反2012年英國保釋規定罪名成立，在判刑前還押候審。亞桑傑將因這項罪名面臨最高1年徒刑。
由於美國要求引渡亞桑傑，亞桑傑5月2日將面臨另一場法院審判。
美國司法部也在昨日發出起訴，起訴書稱亞桑傑涉及「美國歷史上最大的機密信息竊取案」，與美國陸軍情報評析官曼寧（Chelsea Manning）在2010年1月至5月期間從美國部門和機構下載了4個數據庫，這些信息（其中大部分已被分類）已提供給「維基解密」網站。
如果罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。美國並要求將亞桑傑引渡到美國受審。瑞典首席檢察官表示，如果亞桑傑在2020年8月訴訟時效期之前返回瑞典，或許可以重啟調查他當年涉及的的性犯罪。
維基解密創辦人遭捕，前中情局雇員史諾登批「新聞自由最黑暗之日」
目前流亡俄國、揭密美國「稜鏡計畫」的前中情局雇員史諾登（Edward Snowden）表示，維基解密創始人亞桑傑被捕，是對媒體自由的打擊。「亞桑傑的批評者可能會歡呼，但這對新聞自由來說，這是個黑暗時刻。」
2013年，斯諾登被美國指控違反了該國的間諜行為。那年他被俄羅斯庇護，庇護至少延長到2020年。
不過，當初因洩密而影響選情，美國前國務卿希拉蕊表示，「我認為從起訴書中可以清楚地看出，這不是關於懲罰新聞業，而是關於協助駭客竊取軍用電腦來竊取美國政府的訊息」。她說她會等著看看會發生什麼，「最重要的是，他必須回答他的所作所為。」
亞桑傑的法國律師表示，他希望法國總統馬克宏能進行干預，他指如果亞桑傑被引渡到美國，他可能會冒著生命危險入獄。「他向公眾披露有關危害人類的罪刑、關於戰爭罪行的罪名。」他也稱這次逮捕是「某種報復」。
英國首相梅伊認為，亞桑傑遭捕，表明了「在英國，沒有人可以凌駕於法律之上。」英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）也說，這次逮捕是「多年精心外交」的結果，並指某人「逃避面對正義」是不可接受的。不過工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）則認為，亞桑奇揭露了伊拉克和阿富汗暴行的證據，他的引渡應該遭到英國政府的反對。
新聞自由組織「記者無國界組織」表示，英國應該抵制引渡，因為這樣的逮捕，為記者、舉報者和其他新聞來源，開了一個危險的先例。
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新聞來源：
- WikiLeaks’ Assange arrested in London, accused by U.S. of conspiring in 2010 computer hacking attempt（華盛頓時報）
- Julian Assange Arrested in London as U.S. Unseals Hacking Conspiracy Indictment（紐約時報）
- The Latest: Ecuador arrests Swedish software developer（法新社）
- Hillary Clinton says Assange 'has to answer for what he has done'（CNN）
- Julian Assange: Wikileaks co-founder arrested in London（BBC）
- 維基解密阿桑奇被捕 美國對英提出引渡（新唐人電視台）
- 厄瓜多使館躲7年遭撤銷庇護 維基解密創辦人亞桑傑被捕（中央社）
- 維基解密揭弊 評價兩極化（明報）
核稿編輯：羊正鈺