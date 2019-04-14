【插畫】如何讓貓運動？可能和你想的不一樣

獸醫老韓 Shawn Han

為貓貓狗狗擬定運動計畫要先評估動物的體能、年齡、疾病與種別特性，才能決定要採用高強度、長時間的運動（例如跑步），還是要改成一些低衝擊性、活動範圍較小的運動類型（例如游泳）。

但對貓咪而言，狗狗的那一套似乎行不通。

貓咪的天性是用最省力的方式生活，要貓為了運動而運動顯然很難，也不太可能像狗一樣配合你慢跑或接飛盤。因此若要讓家裡的肥貓多運動，請把重心放在多陪玩和環境豐富化（environmental enrichment），設計一些垂直空間、方便貫穿全家的動線，並時常更換玩具和設計躲藏空間，只要新鮮感可以維持，貓咪自然就會多動而達成維持體態的效果。

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本文經獸醫老韓 Shawn Han授權轉載，原文刊登於此

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