《我們與惡的距離》：新聞媒體的困境與難題，恐怕沒人知道出路在哪裡

文：陳品丞（政治大學傳播所碩士生）

在近日熱播的台劇《我們與惡的距離》第五集開頭，宋喬安一連串面對自律委員會的質疑、觀眾智商七歲、媒體分眾以及開罵小編的橋段，可謂一氣呵成、痛快淋漓，不過宋喬安句句台詞之間，卻濃縮了當前許多新聞媒體遭逢的困境與難題。見較少人針對這部份討論，此處就簡單談談我所見。

國際新聞的弔詭：媒體都不報，觀眾都不看？

許多人在批評台灣媒體時，經常會用「有沒有國際新聞」做爲評斷媒體爛不爛的標準之一，這是一件滿有趣的事。我們先捫心自問：你平常會主動看多少國際新聞？你對國際新聞有多少「興趣」？其實我無意譴責對它興致缺缺的觀眾，因為其他國家發生的事既不切身相關，有些內容更是需要相當知識水平和專業背景才能理解。

在傳統新聞學中，國際、政治、經濟、外交與科技等較嚴肅的題材屬於「硬新聞」，而娛樂八卦、奇人異事、社會新聞和貓貓狗狗則屬於「軟新聞」。試想：當你今天工作了一整天，拖著疲憊身軀回到家，你會想看電視分析中美貿易戰的政經角力與國際情勢分析？還是看可愛動物影片療癒一下，或者令人口水直流的美食新聞？我想連同我在內的多數人，都會選擇輕鬆有趣的後者。

因此，觀眾愛看輕鬆八卦，不愛看國際新聞，實屬人之常情，倒不盡然如宋喬安所說，觀眾就是素質低，只有七歲智商。動不動就用不看國際新聞來攻擊一般讀者的素質，若非高知識份子的知識傲慢，恐怕就是平常根本不看國際新聞的網民，一窩蜂地加入罵媒體的全民運動。宋喬安的一番話，恐怕半是氣話，半是自律委員會後對媒體環境的挖苦。

那麼，媒體真的都不做國際新聞，或有營養的報導嗎？當然不是，你只要稍微搜尋一下，或看看每年卓越新聞獎的入圍作品便可以知道，就算是被批評得一文不值的媒體，也都時有佳作。但正如宋喬安在開會時所言：「沒有收視率，怎麼會有錢去買外電新聞呢？」台灣媒體不缺做新聞的人才，但多數媒體根本養不起足以規律地產出高品質國際新聞的外派記者，就算是購買CNN、BBC或其他外媒的影像資料，費用也高得嚇人。砸了大錢，點閱率卻低到根本排不上報表。

實際上，多數新聞從業者仍然渴望做出對社會有影響力的深度報導，這不僅是他們最大的成就感來源，更是許多人踏入這行的初衷。現況問題在於，隨著網路與新媒體的興起，收看電視與報紙的人愈來愈少，廣告主在傳統媒體投放廣告的效果愈來愈差，傳統媒體能分食的大餅快速萎縮。就算傳統媒體也積極投入經營社群與網路，但至今仍沒有媒體成功找到得以讓自身維持下去的商業模式。劉昭國曾批評宋喬安，追求那多0.01的收視率就很高興，有什麼意義？

宋喬安何嘗不明白？她也不是對於新聞專業毫無堅持之人，但她與線上很多新聞工作者一樣，為了得到資源做那些沒什麼人看的好新聞，甚至是讓公司繼續活下去，儘管收視率和點閱數是毒藥，也只能暫且先飲鴆止渴，一邊尋找不同的商業模式，或多或少有些「以腥羶色養深度報導」的無奈在吧。

當你所選擇的媒體，決定你所看見的世界

宋喬安在開媒體自律委員會時，面對與會教授的質疑大為光火，直言「現在是網路時代，想要看國際新聞的觀眾，他會上網選擇CNN、BBC、NHK，或者十點的全球連線專題報導，不會來看我們六、七點的新聞。」她更挑明地對李大芝講，品味新聞台的daily news是做給藍領階級，智商只有七歲、只有國中程度的觀眾看的，那些比較有水準、喜歡國際新聞和深度報導的讀者會去選擇其他的優質媒體（例如劉昭國的《先驅報》？），而不是他們要鎖定的閱聽眾。簡單來說就是沒有收視率。

言下之意，宋喬安似乎認為如今已是「分眾」的時代，你覺得八卦新聞、行車紀錄器和政治口水很無聊？你想看國際新聞和深度報導？Fine，網路上有很多，你大可以自己去找你想看的。看到這裡，我覺得有個很有趣的問題浮現：過去所謂的「大眾」媒體，如今是否也只是「分眾」媒體的一支（可能不過是最大的那一支）？當我們愈來愈可以清楚描繪那些看電視、報紙的閱聽眾是一群什麼樣貌的人，媒體愈來愈清楚會看自家內容的人是一群什麼屬性的閱聽人時，大眾媒體是否儼然也走向了分眾化呢？

分眾時代下，內容產製者操作得愈來愈精細，廣告商投放廣告愈來愈準確，每個人都能輕易找到自己感興趣的內容、資訊（或被找到）。向來被視為兩岸三地極具品質的《端傳媒》便標榜：「用你選擇的媒體，決定你看見的世界。」這句話放在分眾媒體時代再合適不過。然而，我們似乎總是忽略另一個相伴而來的問題：「沒有能力、沒有資源選擇好媒體的人，如何能決定他看到的世界？」

在網路出現以前，資訊流通相當不易，掌握資訊者便擁有極大的權力。但如今的我們並不缺資訊（事實上是太多了），更不缺接觸資訊的管道，需要的反而變成篩選、判斷資訊品質好壞，以及反思、批判與論述的能力（或者稱它為媒體素養）。擁有資訊早已不夠，擁有「好」資訊才是關鍵，縱使分眾時代讓每個人都可以選擇感興趣的內容，但並不是每個人都有判斷好內容的能力，也不是每個人都有條件和資源選擇好媒體（尤其愈來愈多好媒體選擇付費訂閱制），枉論能夠吸收、消化這些「好」資訊。

宋喬安對於自家「無良」媒體的自嘲與挖苦，恐怕反應的是幾個值得社會深思的問題：若好內容都從大眾媒體當中被「分眾」出去，並且以另外一種方式被社會菁英壟斷，那麼一般民眾真的「選擇」了他所見的世界嗎？當有能力選擇好資訊的人，因為他所選擇的媒體而獲得更多的好資訊，對於那些不具備此能力的人來說，這是否可能加深了知識的不對等，進一步加劇了社會的極化？

一味地呼籲媒體素養，可能是最沒有用的方法

如何縮減選擇好資訊內容的能力落差？最常聽到的一種說法是：提升閱聽人的媒體素養，培養媒體識讀的能力。我們太常將「提升媒體素養、增進媒體識讀」掛在嘴邊，但仔細想想，你知道該怎麼做嗎？可曾有人教你，如何提升媒體素養的能力？如果你有幸在國高中上過公民課，或在大學裡修了媒體素養的課程，那很好，但你有把握說已經具備媒體識讀的能力了嗎？又，那些沒接觸過媒體素養的人該怎麼辦？

在筆者一次關於假訊息防治的訪問中，受訪者用「練身體」比喻那些呼籲人們提升媒體識讀能力的說法。他說，這就很像是政府與專家學者在面對大規模肆虐的流感時，告訴大家只要把身體練好，你就不會生病；只要你提升自己的媒體素養，就不會受到假訊息和新聞媒體的誤導。好像很有道理，卻又不太有道理。的確，提升個人媒體素養可以減低壞資訊的傷害，不過有些人就是沒辦法練身體，或者他已屆年暮，不太需要再花時間練身體，但他們仍會受到流感的威脅和傷害。

提升媒體素養，是個人免疫力的問題；拒看爛媒體，是個人避免去公共場所的問題，然而面對假訊息與劣質內容的氾濫，整體社會的問題需要的是找出病因，發明勤洗手、戴口罩，才能有效地應對流感肆虐。當然，提升媒體素養絕對有助於個人媒體識讀能力，但面對媒體亂象以及網路假訊息造成的整體社會問題，只是一味地呼籲大家提升媒體素養，恐怕是最沒有用的方法，這只對那些有能力選擇好媒體，把自己身體練好的人有效果，但並不是根本解決問題的良方。

你問我方法是什麼？沒有人知道，因為我們仍在尋找。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航