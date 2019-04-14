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酸民、網紅、正義魔人⋯⋯這些網路流行語的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
講到「酸」，在網路上用的定義當然不是指味道的一種，而是「反諷」的意思喔！那除了這樣的字以外，隨著網路的普及，那些常用的用語又該如何表達呢？
《美女與野獸》真人版身為迪士尼其中一支不敗動畫，2017年上映前果然未演先轟動，加上艾瑪．華森出演貝兒，相信許多人幾早前也是早早就訂好時間，去電影院朝聖啦！不過這支由Honest Trailers製作的影片，可能會把你對這部動畫的美好想像破壞殆盡喔！看看超酸超好笑的內容是不是讓你想反駁也反駁不了呢？
講到「酸」，在網路上用的定義當然不是指味道的一種，而是「反諷」的意思喔！那除了這樣的字以外，隨著網路的普及，那些常用的用語又該如何表達呢？
- hater 酸民
這個字是由hate「憎恨」而來，那些在網路上重傷別人或是一天到晚酸不停的酸民，英文就是hater。
例如：Don’t waste your time looking at that site. It’s full of haters.
（不要浪費你的時間看這個網站。那裡充滿了酸民。）
- Internet meme 網路爆紅
指的是那些透過網路的傳播，大家突然一個接一個模仿或是散播，導致非常火紅的圖片、動作等，最有名的就是造成一時轟動的The Harlem Shake（一剛開始只有一個人做奇怪的動作，但幾秒之後影片所有人都恣意、搞怪擺動）
- trending 火紅的
例如：Taylor Swift’s new music video is trending on YouTube right now.
（Taylor Swift新的MV在YouTube上正火紅著。）
- moralist 正義魔人
例如：John is such a moralist. He always expects everyone to do as he does.
（John 真的是一個正義魔人。他總是希望每個人都照他做事的方法來行事。）
- Instagrammer 重度使用Instagram的人
如果你有朋友是個Instagrammer的話，他 / 她可能一天就上傳好幾張自拍照，或是吃飯或做任何事之前都要先拍照上傳，這樣的人就是Instagrammer喔！
例如：I hate Instagrammers who take and post all these fake, ridiculous photos.
（我討厭那些拍又假又荒謬照片，然後上傳的重度 Instagram 使用者。）
- Internet celebrity 網路紅人
例如：She became an overnight Internet celebrity for her popular makeup tricks.
（她因為她很受歡迎的化妝技巧而成為一夕爆紅的網路紅人。）
- go viral 瘋傳
viral這個字是形容詞，指「病毒的」，那如果網路上某件事情或是影片等被大家瘋傳，英文中就可以說something go viral。
例如：Have you seen the Ice Bucket Challenge yet? It’s gone viral overnight.
（你看過冰桶挑戰了沒？它一夜之間就造成瘋傳。）
- troll 酸
這個字可以當作動詞，指的是「去酸別人」。
例如：The entire Internet community trolled the Lakers after their loss to the Wizards.
（在湖人隊敗給巫師隊之後，整個網路社群都在酸湖人隊。）
- cyberbullying 網路霸凌
cyber-字首是指「網路的」，加上bully霸凌就是指「網路霸凌」。
例如：Cyberbullying is a serious problem that requires everyone’s attention.
（網路霸凌是個需要大家注意的嚴重問題。）
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈當鄉民一定要知道的事！酸民、網紅的英文怎麼說？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航