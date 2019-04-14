酸民、網紅、正義魔人⋯⋯這些網路流行語的英文怎麼說？

《美女與野獸》真人版身為迪士尼其中一支不敗動畫，2017年上映前果然未演先轟動，加上艾瑪．華森出演貝兒，相信許多人幾早前也是早早就訂好時間，去電影院朝聖啦！不過這支由Honest Trailers製作的影片，可能會把你對這部動畫的美好想像破壞殆盡喔！看看超酸超好笑的內容是不是讓你想反駁也反駁不了呢？

講到「酸」，在網路上用的定義當然不是指味道的一種，而是「反諷」的意思喔！那除了這樣的字以外，隨著網路的普及，那些常用的用語又該如何表達呢？

hater 酸民

這個字是由hate「憎恨」而來，那些在網路上重傷別人或是一天到晚酸不停的酸民，英文就是hater。

例如：Don’t waste your time looking at that site. It’s full of haters.

（不要浪費你的時間看這個網站。那裡充滿了酸民。）

Internet meme 網路爆紅

指的是那些透過網路的傳播，大家突然一個接一個模仿或是散播，導致非常火紅的圖片、動作等，最有名的就是造成一時轟動的The Harlem Shake（一剛開始只有一個人做奇怪的動作，但幾秒之後影片所有人都恣意、搞怪擺動）

trending 火紅的

例如：Taylor Swift’s new music video is trending on YouTube right now.

（Taylor Swift新的MV在YouTube上正火紅著。）

moralist 正義魔人

例如：John is such a moralist. He always expects everyone to do as he does.

（John 真的是一個正義魔人。他總是希望每個人都照他做事的方法來行事。）

Instagrammer 重度使用Instagram的人

如果你有朋友是個Instagrammer的話，他 / 她可能一天就上傳好幾張自拍照，或是吃飯或做任何事之前都要先拍照上傳，這樣的人就是Instagrammer喔！

例如：I hate Instagrammers who take and post all these fake, ridiculous photos.

（我討厭那些拍又假又荒謬照片，然後上傳的重度 Instagram 使用者。）

Internet celebrity 網路紅人

例如：She became an overnight Internet celebrity for her popular makeup tricks.

（她因為她很受歡迎的化妝技巧而成為一夕爆紅的網路紅人。）

go viral 瘋傳

viral這個字是形容詞，指「病毒的」，那如果網路上某件事情或是影片等被大家瘋傳，英文中就可以說something go viral。

例如：Have you seen the Ice Bucket Challenge yet? It’s gone viral overnight.

（你看過冰桶挑戰了沒？它一夜之間就造成瘋傳。）

troll 酸

這個字可以當作動詞，指的是「去酸別人」。

例如：The entire Internet community trolled the Lakers after their loss to the Wizards.

（在湖人隊敗給巫師隊之後，整個網路社群都在酸湖人隊。）

cyberbullying 網路霸凌

cyber-字首是指「網路的」，加上bully霸凌就是指「網路霸凌」。

例如：Cyberbullying is a serious problem that requires everyone’s attention.

（網路霸凌是個需要大家注意的嚴重問題。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈當鄉民一定要知道的事！酸民、網紅的英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航