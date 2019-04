酸民、網紅、正義魔人⋯⋯這些網路流行語的英文怎麼說？

《美女與野獸》真人版身為迪士尼其中一支不敗動畫,2017年上映前果然未演先轟動,加上艾瑪.華森出演貝兒,相信許多人幾早前也是早早就訂好時間,去電影院朝聖啦!不過這支由Honest Trailers製作的影片,可能會把你對這部動畫的美好想像破壞殆盡喔!看看超酸超好笑的內容是不是讓你想反駁也反駁不了呢?

講到「酸」,在網路上用的定義當然不是指味道的一種,而是「反諷」的意思喔!那除了這樣的字以外,隨著網路的普及,那些常用的用語又該如何表達呢?

hater 酸民

這個字是由hate「憎恨」而來,那些在網路上重傷別人或是一天到晚酸不停的酸民,英文就是hater。

例如:Don’t waste your time looking at that site. It’s full of haters.

(不要浪費你的時間看這個網站。那裡充滿了酸民。)

Internet meme 網路爆紅

指的是那些透過網路的傳播,大家突然一個接一個模仿或是散播,導致非常火紅的圖片、動作等,最有名的就是造成一時轟動的The Harlem Shake(一剛開始只有一個人做奇怪的動作,但幾秒之後影片所有人都恣意、搞怪擺動)

trending 火紅的

例如:Taylor Swift’s new music video is trending on YouTube right now.

(Taylor Swift新的MV在YouTube上正火紅著。)

moralist 正義魔人

例如:John is such a moralist. He always expects everyone to do as he does.

(John 真的是一個正義魔人。他總是希望每個人都照他做事的方法來行事。)

Instagrammer 重度使用Instagram的人

如果你有朋友是個Instagrammer的話,他 / 她可能一天就上傳好幾張自拍照,或是吃飯或做任何事之前都要先拍照上傳,這樣的人就是Instagrammer喔!

例如:I hate Instagrammers who take and post all these fake, ridiculous photos.

(我討厭那些拍又假又荒謬照片,然後上傳的重度 Instagram 使用者。)

Internet celebrity 網路紅人

例如:She became an overnight Internet celebrity for her popular makeup tricks.

(她因為她很受歡迎的化妝技巧而成為一夕爆紅的網路紅人。)

go viral 瘋傳

viral這個字是形容詞,指「病毒的」,那如果網路上某件事情或是影片等被大家瘋傳,英文中就可以說something go viral。

例如:Have you seen the Ice Bucket Challenge yet? It’s gone viral overnight.

(你看過冰桶挑戰了沒?它一夜之間就造成瘋傳。)

troll 酸

這個字可以當作動詞,指的是「去酸別人」。

例如:The entire Internet community trolled the Lakers after their loss to the Wizards.

(在湖人隊敗給巫師隊之後,整個網路社群都在酸湖人隊。)

cyberbullying 網路霸凌

cyber-字首是指「網路的」,加上bully霸凌就是指「網路霸凌」。

例如:Cyberbullying is a serious problem that requires everyone’s attention.

(網路霸凌是個需要大家注意的嚴重問題。)

