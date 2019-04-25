超級黴菌來勢洶洶：面對多重抗藥性的「耳念珠菌」該如何自保？

文：謝佳君採訪整理

不只「超級細菌」，人類現在還面臨「超級黴菌」的威脅。美國自2013年來通報近600起「耳念珠菌」（Candida auris）感染病例，且近半患者在90天內死亡，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已將它列為「緊急威脅」。面對這個具多重抗藥性的黴菌，到底該如何自保？

耳念珠菌最早是2009年從日本一名病人的外耳道被發現，後來在歐洲、亞洲、美洲、非洲十餘國迅速傳播並造成感染。台灣曾在2018年出現一起56歲男性輕症感染案例，且感染源不明。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，這名患者有糖尿病和天疱瘡，服用類固醇及抗生素治療。去年（2018年）4月因皮膚感染，在門診採檢培養出耳念珠菌，對多種抗黴菌藥物具抗藥性，先後接受兩種抗黴菌藥物治療才痊癒。但僅在門診追蹤，並未住院，也沒有引起醫院群聚或社區擴散。

雖然耳念珠菌未在台灣肆虐，但一般常見的念珠菌感染，過去被認為對於抗黴菌藥物的抗藥性較少。如今卻有文獻指出，耳念珠菌不僅對第一線藥物具抗藥性，甚至也有案例發現它對多種抗黴菌藥物也有抗藥性，不能不提高警覺。

Q1. 什麼是耳念珠菌？

南投醫院感染科主任廖嘉宏解釋，其實念珠菌是人體的常在菌，腸胃道或口腔都可能存在，但在免疫力極度低下，例如幼兒、老年人、癌症等重症病患，且長期使用廣效抗生素的患者，就可能出現嚴重感染，引起敗血症。

疾管署的資料也顯示，感染耳念珠菌的危險因子和其他念珠菌症相似，包括近期手術、糖尿病、使用廣效抗生素及抗黴菌藥物、以及加護病房病人。其中，又以入住護理之家、且有使用侵入性管路（如呼吸管及鼻胃管等）的人，感染風險最高。

Q2. 耳念珠菌的傳染力很強？

媒體報導，紐約一名老年患者感染耳念珠菌後90天不治，而且這種黴菌生命力很強，遍布病房各個角落，甚至得拆除部分天花板與地磚才能夠根除細菌。

但廖嘉宏解釋，正確來說，是這類微生物可在環境表面存活數週，假設碰觸帶有這類黴菌的病患，又沒有做好清潔消毒或隔離，如果再碰觸床欄、桌椅，耳念珠菌就會移生到這些物品。一旦其他同樣免疫力差、且使用廣效抗生素的患者接觸到，「這個病菌就有機會進一步移生。」

但羅一鈞和廖嘉宏都強調，耳念珠菌不難消滅，建議使用1000 PPM的含氯漂白水等消毒劑消毒環境。

Q3. 耳念珠菌造成的死亡率很高？

雖然耳念珠菌具有多重抗藥性，對兩類或兩類以上抗黴菌藥物有抗藥性，治療較棘手，「但這種黴菌還沒到無藥可醫的狀況，對後線的抗黴菌藥物還是有效，」羅一鈞強調。

他指出，根據美國CDC統計，感染耳念珠菌的病患以使用呼吸器的患者居首，大多是呼吸衰竭或住在加護病房，原本就是重症甚至病危的患者，「這個（耳念珠菌）只是壓垮駱駝的最後一根稻草，」並不是在社區中遭感染就會死亡，比較需要注意的是院內感染，而且大多是重症病患。

Q4. 如何預防這類多重抗藥性病菌？

雖然耳念珠菌屬於黴菌，但和超級細菌的預防方式相似，主要是避免醫療相關感染，採標準和接觸防護，落實洗手消毒，並謹慎管理抗生素及抗黴菌用藥。

若要從民眾自身下手，《康健》曾諮詢多位感染症權威醫師、學者專家，建議做對以下3方法，就可遠離身邊蠢蠢欲動的超級病菌。：

一、洗手、再洗手，洗掉超級細菌／黴菌

世界衛生組織提出：「拯救生命，從清潔雙手開始！（SAVE LIVES：Clean Your Hands）」呼籲每個人在日常生活中落實洗手5時機：

吃東西前 照顧小孩前 上完廁所後 擤鼻涕後 看病前後

除了上述5點之外，應該還要加一個時機，那就是「回家第一件事：洗手」，這幾乎是每位感染科醫師的習慣。還有醫師是到家先沖澡，且會把醫院帶回來的背包、聽診器等物品固定單獨置放，目的都是減少把醫院病菌帶回家蔓延的機會。

正確洗手的方法，也從過去「濕搓沖捧擦」口訣，轉為「內外夾弓大立腕」洗手7字訣，強調字字做到位，要洗20秒才洗得乾淨。至於酒精性乾洗手又比肥皂洗手效果來得好；但如果手部有沾到血液、黏膜、分泌物，或者手上有傷口，應該用肥皂和水清潔。

圖片來源：康健雜誌 正確洗手的方法，應「內外夾弓大立腕」，字字做到位，並且要洗20秒才洗得乾淨。（圖片來源：康健雜誌）

二、抗生素五不原則，不生抗藥菌

「不聽、不信、不買、不吃、不推薦」，不要聽信別人「呷好逗相報」的抗生素，也不推薦他人吃，未經處方不自行去藥局購買，不主動向醫師要求開立抗生素。

如果因病需要服用抗生素，應按照處方劑量用完整個療程。一般抗生素療程約3～5天，若病情需要也可能會開到兩週的藥量，病人不可以症狀好轉或認為吃太多、時間太長而自行停藥。因為沒有吃完抗生素的療程，可能會讓體內沒被殺死的細菌產生抗藥性，造成下次再用同樣抗生素，就可能無效。

並且一定要照著藥單指示的間隔服藥，晚1～2個小時服用，就會影響體內抗生素的殺菌劑量。萬一錯過服用時間，如果只延遲一個多小時，馬上補吃；若是已接近下一次吃藥時間，直接吃下次的量即可，千萬不要一次吃兩劑抗生素的量。

三、用免疫力遠離超級細菌

日常生活顧好身體防線，較能抵禦抗藥菌突襲。做法也很簡單：均衡飲食、多運動、好好睡覺，就可以保持良好免疫力。

均衡飲食是維持免疫力基本功。特別建議多吃蔬菜水果、喝優酪乳，因為蔬果中豐富的抗氧化劑（維生素B群、C、β胡蘿蔔素、多酚等）、礦物質等。優酪乳裡的活菌可以抑制大腸裡的壞菌，降低感染時細菌分泌毒素對腸道的傷害。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航