專訪《最動人的教育》作者亮語夫妻：「閱讀」的重要性，和大家想的不一樣

文：犁客

「每一間教室裡，都有孩子是被放棄的。」夜空下，彭瑜亮對陳品諠說出的這句話，觸動了陳品諠的心底某處。

那不是一個浪漫約會的場景，而是兩個帶領學生營隊外宿的老師，夜裡在戶外休息聊天；「阿亮老師」彭瑜亮對「小品老師」陳品諠提起想要辦學的初衷，意外地讓陳品諠思索自己先前對教育工作的盲點。

「我們都是師範體系出來的老師，受過正規的授課訓練，但我在任教的過程裡遇過各式各樣的孩子，有的行為偏差，我管不動，曾經因此對教學工作很憂鬱；」陳品諠解釋，「聽到他這麼說，我才重新思考：先前我以為教不動是孩子的問題，但或許是我的問題。」

「很多家長很怕接到老師的電話，因為老師打電話來大概都沒好事，很多老師也怕家長來找碴；」彭瑜亮說，「然後孩子很怕老師和家長互相聯絡、變得太熟。這其實很可笑，因為代表三方並沒有彼此了解，但孩子的學習成長，並不是孩子自己的事而已。」

彭瑜亮在學校時就當過家教，畢業後先在偏鄉教書，慢慢回到都市學校，但不管在哪個教學現場，彭瑜亮都體認到一些原來想敦促孩子學習、但反倒不利學習的狀況，有的來自長期累積的刻板印象，有的來自分數為重的教育制度。

「有人認為我們出來辦學就是開補習班，不過我會先對來詢問的爸爸媽媽說明：我們不會為了學校的考試進度或基測的作文測驗教課；我們主要是鼓勵孩子、和孩子對話，並且培養他們思考和找資料。我在乎的是孩子對生活的敏感度、感受力，以及哲學的思考等等。」彭瑜亮說，「家長們會發現，孩子變得開心了，會自己主動學習，這種態度會反應在成績上——家長們會因而發現，我們做的事並不一樣。」

讓孩子覺得學習很快樂

彭瑜亮和陳品諠創辦的「亮語」不會對來上課的孩子打分數、沒有考試，也不會以孩子在學校的成績區分等級。「有的孩子可能很貼心，會照顧旁邊的人，有的孩子可能不大敢講話，還在練習怎麼勇敢；這些特質不會反應在分數上面。」彭瑜亮認為，家長真想要老師單一照顧孩子，那比較適合的模式是一對一的家教，「我們一班有二十到三十個孩子，老師要一一照顧是蠻吃力的，所以我們強調自學和共學，引導孩子們照顧自己，也彼此照顧。」

自學加上共學，孩子們不但可以培養自主學習的技巧，也可以透過合作與討論，得到一個人無法獨自獲得的結論。「對孩子們來說，看到教科書裡長年收錄的〈麥帥為子祈禱文〉，直覺就是一個爸爸為兒子祈禱；」彭瑜亮舉例，「但我們會問孩子：如果只是這樣，那麼為什麼這篇文章會超越國界、跨越時空，出現在台灣的課本上呢？孩子們回去找資料，發現這篇禱詞是麥帥上戰場前寫給尚未出世的兒子的，他有可能無法回來看到兒子，所以想為兒子做點什麼。這是孩子們自己找到的，他們會連結到自己的生活感觸，也就比直接教他們更有感覺。」

彭瑜亮鼓勵學生自己找答案、彼此分享，在課堂上會使用平板電腦及網路之類科技輔助資料蒐集與討論，「孩子們也會發現：平板除了玩遊戲之外，還有其他用途，只是從前沒想到要這麼用。怎麼蒐集資訊？更重要的是只到資訊後怎麼共享？他們合作之後產生的能量，遠大於我一個人。」

兩小時的課當中，孩子會體驗高密度的思考、討論、搜尋及分享過程，回家後自己另外再找資料，或將這個態度應用在學校課程上，就會開始用不同角度學習。「有孩子告訴我：在學校什麼都一樣，課本一樣、考試一樣；」彭瑜亮笑道，「但是開始自學之後，才發現很多東西其實都不一樣。我們給孩子最大的幫助，是讓孩子覺得學習很快樂。」

Photo Credit: Readmoo 令人驚豔的學生作品集

用聊天的方式來教課

「孩子的學習成長不只是孩子的事」這個觀念，彭瑜亮在每年全國超過百場的演講當中一再強調，新書《最動人的教育：用共讀來教養，用教養來共讀》裡也可以讀到；有趣的是，雖然看書名就知道這是本要談「閱讀」的書，但一開始就告訴讀者：「閱讀」的重要性，和大家想的不一樣。

「在任何場合演講，沒有例外，我問在場的老師和父母：『從小就大量閱讀的舉手？』沒有一場人數超過十分之一。我就再問：『那你們有過得不好嗎？』大多數的聽眾就笑了。」彭瑜亮說，「早期台灣的歷史背景，對文字是尊敬的，那時我的母親就說不能拿報紙做什麼做什麼，包括不能拿來點火；那個印象就是，好好讀書可以扭轉你的人生。加上政府鼓勵閱讀了，課程會有閱讀測驗閱讀理解，所以父母會認為『閱讀』是重要的。」

有閱讀風氣是好事，但大多數的父母並沒有真正明白原因。「父母親覺得『閱讀』重要，但我反問他們『為什麼』時他們會愣住，因為沒有想過，只是自己焦慮，擔心孩子會跟不上。」

事實上，「閱讀」是一個理解自己、理解世界的方法，能與孩子溝通、討論，讓孩子發現自己透過閱讀——不僅僅是傳統的書本，而是各種資訊載體——可以有所收獲，孩子自然會有閱讀習慣。父母親希望達到這個目的，最好的方式，是自己也培養閱讀習慣，與孩子一起讀、一起聊。

「很多父母覺得自己會聊天啊。孩子一坐上車，爸爸就問：今天學校怎麼樣？哪科考得好不好？」彭瑜亮說，「父母會覺得自己是在關心、想聊天，但孩子會覺得這根本就是審問嘛。」

共讀、聊天，不但陪伴了孩子，也能透過討論共同話題而同理孩子、產生溝通，還能與孩子一起培養閱讀習慣——《最動人的教育》裡，詳細說明了如何進行共讀計劃。「不是所有家長都有勇氣從體制內的教育離開，但都可以用這種方式協助孩子，與孩子相處。其實我們在學校都有這類經驗啦，老師講了什麼五四三的，大家都記得很清楚，一講課精神就渙散了；」彭瑜亮笑道，「我就是想用聊天的方式來教課而已啦。」

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責任編輯：翁世航

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