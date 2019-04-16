邱顯智問馮．席拉赫：直視了善與惡，才是了解「我們」的開始

文：犁客

「您的故事裡提到律師想要解除與當事人的委任關係，但法官不准；」邱顯智問，「法官可以這麼做嗎？」

邱顯智是國內知名人權律師，他說自己會成為走上這條路，是因為讀了張娟芬的《無彩青春》，「這本書寫蘇建和案，提到羅秉成律師，我讀的時候真的覺得，哇，我好仰慕這樣的人。」

成為律師之後，邱顯智參與許多法律援助工作，替因冤錯判決而入獄服刑的受刑人爭取重審機會，「要說辛苦當然很辛苦啦，畢竟社會大眾的觀念不容易馬上就有改變，也遇過來不及救援就執行死刑的犯人，當然會難過；」邱顯智笑道，「不過有一個成功的例子就會很開心，這個感覺無可取代。」

關心人權，自然對於其他國家司法系統如何規定、庭訓過程如何進行充滿好奇；邱顯智在德國律師作家馮．席拉赫的短篇〈義務勞動〉裡，讀到律師主角發現自己的當事人是個壞蛋、不想再為其辯護卻被法官阻止的情節，不禁覺得疑惑。透過出版社的安排，邱顯智在2019台北國際書展會展見到馮．席拉赫，直接就用德語向作家本人提問。

〈義務勞動〉收錄在馮．席拉赫2019年最新的繁體中文譯作《懲罰》中，遇見遠方國度的同行提問，馮．席拉赫笑得開心，答得謹慎。「故事裡那個案子是法律規定的強制辯護，所以法官是可以介入的；」馮．席拉赫說，「但是最要緊的，是我想告訴讀者：律師替某人辯護，為的是維護當事人在法律上的權益，具有公共意義，和律師私人對當事人的觀感沒有關係。」

對被告犯行舉證是檢察官的工作

邱顯智是馮．席拉赫的書迷，隨身帶著的書不只有中譯本，也有德文原版；兩人聊到收錄在《罪咎》裡名為〈慶典〉的苦澀故事——這個故事描述慶典中一整群戴著面具、喝得爛醉的樂隊成員，聯手性侵了一個女孩，但因罪證不足、被告又全體保持緘默，結果沒人被定罪。「原告很悶，但被告的律師們也很悶，因為他們知道樂隊成員其實是有罪的；」邱顯智問，「為什麼會這麼設計呢？」

「因為對被告犯行舉證是檢察官的工作，不是律師；」馮．席拉赫解釋，「如果被告行使緘默權，那律師只能尊重。這套司法制度要運作得好，就是兩方各自做好自己的工作，才能夠確保制度不會被濫用。」

說到司法制度可能的濫用，自然觸及邱顯智在意的冤錯判決。在《法官的被害人》一書中，提及德國聯邦最高法院資深法官曾經推算，德國的刑事判決可能有高達四分之一是誤判。

馮．席拉赫並不認為德國的誤判比例有這麼高，同時指出，在德國若是發現審判過程有瑕疵，爭取重新審判的速度是快的。「律師的任務，是不讓各方過早認定案件『就是那樣』。」馮．席拉赫說，「我參與過一些政治相關的案件，但還是選擇寫刑事辯論的案子，因為這些案件牽涉到生命，有血有淚有肉，我們也可以從中學習到很多。」

希望我們的審判過程有人民參與

馮．席拉赫的作品敘述輕簡，但能夠觸動的思考面向相當多元，在《懲罰》中的第一個故事〈參審員〉，描述了台灣沒有的「參審制」，但也提及並不是人人都適任參審工作的狀況。「我認為美國的『陪審制』有點危險，」馮．席拉赫說明，「把『是否有罪』的判定完全交由素人陪審員，可能不見得每個人都能充分了解。而『參審制』讓公民和法官一起合作，由法律專業引導，我認為這是比較合適的審判方式。」

只要是人，都有可能因為各種專業知識、生活經驗、人際網路或利害關係等等緣故影響判斷，法官如此、檢察官如此、律師如此，參與審判的民眾也是如此；法律條文及審判規範理論上要以制度維持理想中的正義，但從馮．席拉赫的作品可以明白，「正義」的模樣，可能與想當然爾的想像不盡相同。

「不管如何，我還是希望我們的審判過程有人民參與；」邱顯智嘆氣，「現在只由法官負責，權力太大，後續的壓力也太大。」

誠如邱顯智與馮．席拉赫在對談中聊到的，制度的改革，以及每個環節的工作者「做好各自的工作」，是讓司法制度更加完善、更不會被濫用的力量；而有更多類似的法律相關作品、更多討論，也是讓大家更了解善惡罪罰的方法。

而當直視了善與惡，才是了解「我們」的開始。

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