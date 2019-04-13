政治，有無限多種答案；韓粉，只會有一個堅定不疑的答案

文：沈佩玲

今生我成為韓粉已是無望，但是我們孩子的政治立場卻還有無限可能。帶您分析小韓粉的養成，一起來看韓粉對小孩做的事。

讓小孩複誦你的政治立場

在缺乏理解的狀況下，記住一樣東西是不容易的。我說一遍，你說一遍，可以強化短期記憶。對小小孩來說，還可以練口唇肌肉的控制，效果多重。臉書發文時，一定還要hashtag「孩子的呼喚您聽見了嗎」，化被動的複誦變成主動的表態。不明就裡的支持，才是最深的支持。

給小孩片段的資訊

影片裡，孩子知道韓國瑜被陳水扁罵後，難過得想哭。這個時候，大人盡量不要告訴小孩1993年，韓國瑜對陳水扁掀桌、翻椅子。也盡量不要告訴小孩，陳水扁痛責韓國瑜「騙子」，是因為韓國瑜訪港後，發表「我強烈支持九二共識」。當然，也盡量不要讓小孩看到陳水扁的原始影片，裡面整篇最重的字，就是「騙」和「烏龍繞桌（模糊不清）」。最後，也不要告訴小孩，陸委會並未做出對韓開罰的決定。

談論政治人物，就是談政治，就會只有一個正確答案

教出會思考的孩子，跟教出知道答案的孩子，是兩種截然不同的方式。給小孩答案，就會得到一個知道答案的孩子。暗示或明示答案是什麼，就會得到一個知道要猜答案的孩子。問一個人「台灣要怎麼救？」那個人會開始思考台灣的未來；問一個人「總統可以怎麼救台灣？」，那個人就會開始思考總統的職與權；問一個人「總統韓國瑜可以如何救台灣？」那個人就會開始思考總統職權和個人特質的關係。

政治，有無限多種答案，韓粉，會只有一個堅定不疑的答案。與韓粉教育學相對的，是歐巴桑教育學。比起讓小孩複誦我們，我們更常「回聲」小孩。孩子喜愛某個人物、角色，我們多會以「你真的好喜歡他喔」打開聊天話題。下一句，一定會繼續討論「你最喜歡他什麼地方？為什麼？」促進互相的了解，是我們這種教育的核心。

只給小孩片段的資訊，小孩更會問個沒完。孩子看見我在看陳水扁痛責韓國瑜的影片，問我「你在看什麼？」。我說「新聞」。對有興趣的新聞，他們會一直問下去。「這上面寫什麼？」「他怎麼了？」直到我無法好好看新聞只好把電視關掉為止。

與韓粉唯一相同的是，我們不會吝於對孩子分享，我們對政治的看法。但我們很克制的僅傳遞我們偏好的價值觀，留出判斷的空間給孩子。我們會講自己對政治的了解。選舉是什麼？總統要幹嘛？台灣怎麼了？這些都是我們日常談論的內容之一，孩子也常有洞悉事理之言。

看到小韓粉新聞，我不會說「小孩懂什麼呢？」我會為沒有人帶他思考得更深入而可惜。政治，不是只到「表態」就談完了，表態以後，討論才剛開始。

本文經沈佩玲授權轉載，原文發表於此

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