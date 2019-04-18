【圖表】世界級選手的「1小時藥檢期限」：找不到人就可能被禁賽

近期國內體壇相繼傳出選手違反世界運動禁藥管制組織規範，而遭到禁賽懲處，其中包含今年一月底才上任桃園市體育局局長的跆拳道國手莊佳佳，但她強調自己並非使用禁藥，而是沒有收到跆拳道協會的通知，未及時提報行蹤錯過三次飛行藥檢導致禁賽。

根據反世界運動禁藥管制組織規定，除了使用禁藥之外，沒有接受藥檢或回報行蹤也會被禁賽。

世界運動禁藥管制組織是國際奧林匹克委員會推動設立的獨立國際性組織，全名World Anti-Doping Agency，簡稱WADA，負責訂立世界的運動禁藥管制規範（WADA Code），並監督相關單位與選手落實世界運動禁藥管制規範。這個規範大至國際奧林匹克委員會與國際單項運動總會，小至國內單項運動協會和運動員都要遵守。

各國政府相關的運動禁藥管制條例，也是參考這個規範訂定，例如台灣的運動禁藥管制辦法、中華奧林匹克委員會違規使用運動禁藥處理及處罰作業要點等相關法規，都是基於此一規範與執行檢測。

目前會對選手做禁藥檢測的單位分成三個系統，分別為國家單項運動協會、國際單項運動總會和國家藥檢單位。

運動藥檢怎麼執行？

依據中華奧會違規使用運動禁藥處理及處罰作業要點，藥檢分成賽內與賽外兩種類型，差別在於檢測的時間，賽內是指運動員參加競賽開始日前12小時到競賽結束間的時間，賽外則是指賽內以外的時間。

國內多數有參賽經驗的運動員都有接受賽內禁藥檢測的經驗，依不同運動項目協會的規範，會有不一樣的抽測制度，但都採無預警的方式。如有特殊狀況，國家藥檢單位才會執行賽外的藥檢抽測。

賽外藥檢又稱作「飛行藥檢」，受檢對象主要是登錄在藥檢名冊中的選手。依WADA規定，國際單項運動總會會根據風險評估，要求國家藥檢單位協助將部分選手資料放上總會的藥檢登錄名冊（Registered Testing Pool，簡稱RTP），並針對名單執行無預警藥檢。被通知放上藥檢登錄名冊的運動員，通常是少數世界級的優秀選手，又稱為RTP選手。

不論是賽內或賽外藥檢，選擇受檢選手的方式都分為標的和隨機抽測。標的是指過去有違規使用禁藥、運動成績突然大幅進步或即將退休等情形的選手。

為了保密藥檢名單與選手隱私，藥檢執行單位互相都不會知道對方抽測過哪一位選手，因此可能發生同一位選手被不同系統重複抽檢的情形。

依據運動禁藥採樣程序與方法作業要點，藥檢採樣包含抽血和尿液採樣。為防堵調包情況發生，藥檢員在採樣過程中需要全程監看運動員，包含看著運動員將尿液從體內排出、放入容器。不習慣的運動員常發生尿不出來的尷尬情況，但依規定也不能喝太多飲品，因為會導致尿液檢體受到稀釋。

RTP選手回報行蹤的重要性

被放進國際單項總會藥檢登錄名冊的RTP選手，除了接受飛行藥檢，事前還需要在期限內確實向運動禁藥管制行政管理系統（ADAMS）填報自己的行蹤資料。資料包含選手明確的行程、訓練、賽事和過夜地點等等，以一季三個月為單位。在填報行蹤資料時，RTP選手每天要指定一小時的特定時間，讓藥檢人員可在這一個小時內，不受阻攔、不用事前通知就能找到選手本人進行不預警藥檢。

WADA規定，個人行蹤的填寫與更新應該都由選手本人親自填寫，並負起完全的責任。無論運動員身在何處，藥檢員都有可能直接飛來藥檢。執行飛行藥檢的人員通常是外國人，因為是無預警藥檢，依規定藥檢員只會根據行蹤資料找選手，也不會事先打電話，因此選手一定要填報清楚，選擇的地點要讓藥檢員順利通過找到自己。

如果藥檢員無法於選手指定的60分鐘內找到受檢選手與執行藥檢，就算是選手填報不實或錯失藥檢，其中包含藥檢員受到阻礙，選手都要自負全責。此外，RTP選手如果沒有在規定期限內填報指定時段，也視同錯過藥檢。

中華奧會強調，中華奧會運動禁藥管制組織不會被國際總會通知何時來藥檢，也不知道飛行藥檢何時發生，更不知道哪位RTP選手在藥檢登錄名冊的名單上被列管。國內的單項運動協會應密切注意國際單項總會的來信，通常信上都有明確指導選手該如何上網登錄個人行蹤，國際單項總會也會要求協會提供選手個人信箱，再以電子郵件傳送ADAMS帳號密碼給選手本人登錄，並以副本通知單項協會。

中華奧會呼籲，國內的單項運動協會務必要再一次個別通知協會的RTP選手，提醒他們在期限內上網填寫三個月的個人行蹤，RTP選手本人也須要主動密切注意自身權益。WADA規定，自第一次違規開始12個月內累計三次行蹤不實、錯過藥檢，選手就會遭禁賽懲處。

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核稿編輯：林奕甫