《跟心裡的傷痛告別》：四種情況判定一個人是否有PTSD

文：查爾斯・L・惠特菲爾德醫學博士（Charles L. Whitfield, M.D.）

壓力的影響：創傷後壓力症候群

創傷後壓力症候群（PTSD）可能對人造成重大的影響，不只是扼殺和阻礙一個人的內在小孩，當事人本身也時常因為反覆的壓力、極度的創傷，結果嚴重生病。創傷後壓力症候群和共依存症會相互影響，程度相當大，導致兩種疾病經常彼此糾纏不清。克里斯伯格（Kritsberg）曾將酗酒者的子女身上出現的現象，稱為「慢性衝擊」（chronic shock），這種問題也可視為創傷後壓力症候群。

創傷後壓力症候群會表現出一系列症狀，最初是恐懼或焦慮，接著憂鬱、容易煩躁，再來是衝動、爆發的行為，最後是麻木無感。要判定一個人是否有創傷後壓力症候群，《精神疾病診斷準則手冊》建議可以根據以下四種情況。

可辨認的壓力源

首先，生活中是否存在可辨認的壓力源？這個壓力源有可能是短暫發生，也可能持續不斷地存在。《精神疾病診斷準則手冊》舉出一些壓力源的例子，在此列於表4。

從這份簡單的列表中，我們可以看出，在容易扼殺真我的家庭和環境中，壓力源是十分常見的。不過，會發生創傷後壓力症候群的話，壓力源的類型肯定是超越了一個人平常的經驗。這種壓力源的例子，可能是毆打、強暴、其他種性虐待、嚴重的身體傷害、拷打、洪水、地震、戰爭等等。我和其他學者都相信，成長或居住於情況嚴重的不健全家庭，經常和創傷後壓力症候群密切相關。據說，如果發生以下情況，創傷後壓力症候群會更具破壞力，也更難醫治：

創傷事件持續很長一段時間，比如超過六個月； 創傷是由人為造成的； 受害者周遭的人否認壓力源或壓力的存在。

在問題持續惡化的不健全家庭中，都存在這三種情況。

Photo Credit: 遠流出版提供

再次體驗創傷

第二種情況是再次體驗創傷，有可能是經歷創傷的回憶反覆侵入腦海、反覆做惡夢等等。再次體驗創傷的症狀，通常有心跳加速、恐慌、冒汗等。

心理麻木

真我的一項重要特徵，是能夠感受並表達情感；假我則否認、掩蓋真正的情感。更進一步的狀況，稱為心理麻木（psychic numbing），這是創傷後壓力症候群的特徵。可能表現出的症狀包括壓抑、缺乏感覺，抑制或缺少情感表達，時常造成疏離感、封閉、孤獨或疏遠。另一種表現形式，可能減少了對重要活動的興趣。

塞馬克（Cermak）在描述心理麻木時寫道：「在壓力極大的時刻，士兵經常被上級要求採取行動，不管他們心裡有什麼感受。他們能否生存，取決於暫時停止感受的能力，以便採取措施，保障自身安全。很不幸地，這也造成他們的自我和感受『分裂』，這個現象不容易痊癒，很難隨著時光流逝而消退。除非進行積極的治療，當事人的情感會持續受到壓抑，辨識感覺的能力減弱，一直覺得自己與周遭事物隔絕，也就是所謂的人格解體（de-personalization）。以上這些加總起來，就是『心理麻木』。」

其他症狀

創傷後壓力症候群的另一種症狀，可能是過度警戒或過度警覺。這指的是當一個人持續深受壓力影響，心懷恐懼，所以時時刻刻都在提防任何類似的壓力源或危險，密切注意避開的方法。另一種症狀是倖存者內疚，也就是在其他人繼續受創的時候，自己卻逃離或避開某些創傷，因而感到內疚。倖存者內疚會導致當事人覺得自己背叛或遺棄其他人，最後時常造成慢性憂鬱症。除此之外，我相信還有其他幾種因素也會導致慢性憂鬱症，當中最主要的就是內在小孩遭到扼殺。

還有一種症狀，是避開與創傷有關的活動。最後一種症狀是多重人格，這項並未列在《精神疾病診斷準則手冊》的第三和第四版中。產生多重人格的人，經常來自問題嚴重、壓力巨大或極度不健全的家庭。說不定多重人格正是從假我衍生而來，在某種程度上，是源自真我想要表達自己和生存下去的動力。

我曾醫治酗酒者的成年子女，追蹤他們的復原過程，也治療來自其他問題家庭的成年子女，從這些經驗中，我認為，創傷後壓力症候群和共依存症很有可能存在於許多問題家庭。更進一步說，我相信，如果以任何形式扼殺真我，創傷後壓力症候群不過是諸多後果之一。當我們不允許自己記住、表達感受，拒絕藉助內在小孩的自由表達，來哀悼自己的失落或創傷（無論創傷是真實的，還是有可能發生的），我們就會生病。所以，我們可以將未獲解決的悲傷視為一個光譜，從最輕度的哀傷症狀或徵兆，發展為共依存症，最後是創傷後壓力症候群，貫穿這道光譜的共通之處，就是真我的表達受到阻礙。

創傷後壓力症候群的治療方法，包括與其他有相同問題的人一同參與長期團體治療，並根據需要，搭配短期的個別諮商。很多療癒內在小孩的治療原則，都對治療創傷後壓力症候群很有幫助。

塞馬克曾說：「曾經成功治療這類個案的治療師，通常已經學會尊重案主有隱藏自身感受的需求。最有效的治療過程，需要不斷反覆揭露與掩蓋感受，創傷後壓力症候群案主正是失去了這種調節感覺的能力。他們關閉情緒的能力絕對不會被奪走，這點肯定讓他們非常安心，甚至認定這是生存的重要工具。在此，治療的初步目標是要協助案主更坦然深入自身的感覺，並且向他們保證，一旦他們承受不住，就能再度遠離這些感覺。只要創傷後壓力症候群的案主相信你不會奪去他們的生存機制，就比較可能容許自己的感覺浮現，即使只是短暫的片刻。那一刻，就是起點。」

書籍介紹

本文摘錄自《跟心裡的傷痛告別：創傷療癒大師教你如何修復失衡的人生》，遠流出版

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作者：查爾斯・L・惠特菲爾德醫學博士（Charles L. Whitfield, M.D.）

譯者：黃意然

你不需要明明站在雨中，卻假裝沒有下雨，

還告訴別人「我很好」……



你會不會……

感到生活中好像少了點什麼？

容易對人生感到莫名其妙的焦慮？

多數時候都關閉自己的感覺，來維持情緒的穩定？

和他人應對進退的時候，通常戴著面具？

這些現象，都是內在小孩受到壓抑的徵兆。

1987年，美國創傷治療先驅查爾斯・惠特菲爾德博士出版本書，開啟影響深遠的「內在小孩運動」，一舉奠定本書的經典地位，成為暢銷二十餘年的創傷自我療癒入門書。

惠特菲爾德博士告訴我們，與失落和諧共處的能力，決定了我們能不能走出傷痛。打從童年時期開始，一直到成人以後，我們都會反覆在日常生活中經歷失落事件：失去心愛的人事物、換工作、生病……這時，我們為了保護自己，往往會選擇假裝這些沒什麼大不了。然而，長期忽略失落，將導致我們切斷自我感受，扼殺內在小孩，使心中的痛越來越深，也讓我們失去感受情緒、建立良好關係的能力。

其實，我們此刻所經歷的痛苦，能為我們指出通往內心平靜的道路。當我們好好接納生命中各式各樣的失落，重建與內在小孩的聯繫，我們就能停止防備他人、停止戴著面具過日子，找回對情緒的靈敏度，自由地做最真實的自己。

——如何判斷自己的人生是否失衡——

你尋求認可和肯定嗎？

你無法認可自己的成就嗎？

你是否很容易喜歡別人，卻覺得很難喜歡自己？

你害怕批評嗎？

你會因為害怕孤單而堅持維繫關係嗎？

你面對權威人物和生氣的人，會出現焦慮的反應嗎？

你會不會過度透支自己？

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航