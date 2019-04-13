《民主國家如何死亡》：當局外人奪取國家大位

文：何明修（六年級前段班的中年大叔，目前育有一女一子。從小在繁華的西門町長大，看盡台北西區的沒落與重生，結果當教授的薪水在台北買不起房子。現在是靠研究與教學為生，任職於台大社會系）

希特勒、墨索里尼、祕魯總統藤森（Alberto Fujimori）、委瑞內拉總統查維斯（Hugo Chavez）等人有什麼共同點？這些獨裁者都是靠著煽動民眾不滿而起家，最後親手摧毀了民主體制。然而在一開始，他們都是代表極端聲音的邊緣人，被主流政壇所排斥，卻因為某些歷史機緣，掌握了國家大位。

在去年出版的《民主國家如何死亡》一書中，Steven Levitsky與Daniel Ziblatt兩位哈佛大學的教授剖析了這些局外人的掌權過程，其中一個最重要的關鍵即是主流政治人物的支持，不只是因為這些政治新秀與其意識形態相近，被能認為最有能力打敗敵對陣營。這些政治老手自信滿滿，認為自己有辦法控制這些局外人，讓他們跑跑龍套，結果卻種下禍害的後果。

《民主國家如何死亡》探討這些歷史個案，目的當然是為了思索川普執政下的美國民主危機。房地產事業出身的川普，其演藝生涯比商業經營更為成功。川普多次的婚姻，以及放蕩不羈的私人生活，與向來高舉家庭價值的共和黨格格不入。事實上，川普是在民主黨大本營的紐約做生意，他是長期的民主黨員；川普曾多次考慮參政，最後是質疑歐巴馬的出生地踏入政壇，選擇了右翼民粹主義的立場，因此他加入共和黨陣營。

一開始共和黨建制派沒有人將川普放在眼裡，沒有人認為這位局外人有任何機會，因為他口不擇言，輕易流露對於女性、少數族群等歧視言論，而且連基本的政治ABC都搞不清楚。結果在初選中，川普的競爭對手一一垮台，當他正式成為共和黨的總統候選人時，黨內對這位危險的政治暴發戶之質疑聲音就迅速消失。只有少數人物選擇了不表態或不背書，更多人則是期待充滿暴發力的川普，可以帶領共和黨重返執政，擊敗強勁的民主黨候選人。

如此一來，等到川普成為了美國總統，共和黨就成為了川普的個人政治機器，死忠地支持許多有違法違憲之虞的作法，包括禁止穆斯林國家人民入境、以緊急命令興建美墨圍牆等。

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在韓流席捲之下的台灣，這股局外人競逐國家大位的趨勢也正在上演。在去年地方選舉之後，國民黨大獲全勝，2020年重返執政的機會大增。也因此，朱立倫、王金平公開表態參選，吳敦義躍躍欲試，連馬英九也曾放出試水溫的風聲。不過，在韓國瑜媒體聲量高漲，韓粉嘶聲力挺的情況下，儼然成為國民黨的救世主。

在競選高雄市長時，韓國瑜主打經濟牌，要讓「又老又窮」的高雄人發大財，提出「政治零分、經濟一百分」的講法，用更直接而親近庶民方式來包裝已經被過度使用的「拼經濟」。在就任市長之後，各種愛情摩天輪、太平島挖石油、賽馬場、F1賽車等經濟選舉口號立即跳票，但這不阻礙韓國瑜持續對於兩岸關係表態。

選前特意不講的九二共識，成為就任後朗朗上口的口號，「指腹為婚」的說法也比柯文哲的「兩岸一家親」更為強烈。當習近平將九二共識明確限縮為「一國兩制的台灣方案」，其他國民黨人物或多或少都被迫要澄清，這不是他們原來他們理解的九二共識，也不接受一國兩制的安排。但是韓國瑜的回應卻是看似四平八穩的「兩個不要懷疑」（不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心、不要懷疑台灣人民追求民主跟自由的決心），對於一國兩制保留模糊的空間。

韓國瑜並不是「素人」，在90年代他當過立法委員，不過沒有什麼令人印象深刻的表現。在開展政治第二春之前，韓國瑜是擔任台北農產運銷公司總經理，這個職位比較像是用來安插過氣的政治人物，而不是進一步在政壇攀升的踏脚石。如果不是民進黨急著想拿下北農的控制權，或許韓國瑜至今仍是沒有太多人知道的「賣菜郎」。之後，韓國瑜選過國民黨主席，也曾對台北市長的職位起心動念，最後其實是國民黨在高雄市已經找不到在地參選者的情況，才推派韓國瑜出陣。沒有想到他一出馬，就拿下了已經被民進黨掌控二十年的南台灣重鎮。

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在很多方面，韓國瑜其實是國民黨的局外人。馬英九、朱立倫、胡志強、丁守中都是出身所謂的外省權貴家庭，一路被黨國體制扶養，也拿到了美國或英國的菁英大學博士。民主社會的統治者不可能再高高在上，這些被培養的接班人也順應時勢，但是最多能做到只是有限度的「親民」——無論是馬英九的long stay與胡志強的愛講笑話，他們始終與一般民眾保持某種距離。

相對地，韓國瑜沒有顯赫的家族背景與蔭庇。他所唸的陸軍官校，是許多不愛念書的眷村子弟在走頭無路時選擇的一條道路。韓國瑜的講話直來直往，不僅沒有官宦子弟的保守拘謹，更有濃厚草根味。這種非典型國民黨領導人的風格，讓從2014年地方選舉之後長期士氣低盪的深藍群眾找到認同對象。很多藍營支持者認為傳統國民黨政人物就是「太正直」與「太善良」，吃了很多虧，因此他們期待一個更猛更狠、更草莽的角色，來教訓民進黨。韓國瑜敢拿自己的禿頭大作文章，號召支持者落髮支持，還喊出俗氣的「禿子跟著月亮走」，這種身段肯定是傳統國民黨人物做不來。

國民黨傳統政治人物或多或少還背著「中華民國」的包袱，去香港與澳門訪問，不會降低格調踏入中聯辦一步，要不然就是為北京所推銷的一國兩制背制。但是有高人氣作為後盾，韓國瑜顯然沒有這樣的顧忌，他在中聯辦聽取一國兩制在香港實踐的簡報，難道這不是為習近平的「台灣方案」背書？

台灣政治出現過不少死忠支持者，包括扁迷、馬粉、英派，但是只有韓國瑜的支持者會像對岸的小粉紅，用暴力威脅意見不同的人士。也是基於這強大的韓粉勢力，吳敦義主導的國民黨初選規則，似乎必得以推韓國瑜出馬為結果，而不顧既有的黨內參與者。在上次的黨內初選，國民黨動用了所謂的防磚機制，還是擋不住洪秀柱的出線，最後是得啟動難看的換柱工程。這次，國民黨看似學到了教訓，無論如何一定要推出最有人氣的候選人，初選遊戲規則變得是為韓國瑜特別量身設計。

局外人取得國家大位的結果是如何，歷史上已經有許多案例。是否台灣也會走上這一條路，是值得關注的問題。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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