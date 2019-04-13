《賭命運轉手》：人生應該為「什麼」而努力？

（文內含有部分劇透）

2014年《紐約時報》刊登一則報導，〈錫納羅亞販毒集團的90歲運毒手〉（The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule）一文刊出位在墨西哥全世界最大的販毒集團──錫納羅亞販毒集團，他們的首席走私運毒司機被逮捕，而司機竟是一位年近90的老爹。

李奧．夏普（Leo Sharp）從2001年開始為納羅亞販毒集團運送毒品，是美國有史以來走私最多毒品的運毒司機，而在2014年被捕前，他從未有過任何一條前科或犯罪紀錄。這樣一篇報導引起各界的譁然，已準備安養天年的老人，為何還要鋌而走險，投入非法犯罪活動？

榮獲多項奧斯卡影帝與導演的克林．伊斯威特（Clinton Eastwood, Jr.）注意到這則新聞，他將李奧．夏普的故事自導自演端上檯面，出演時已經87歲，沒人再比他更適合扮演這位超高齡毒販。除此之外，他將李奧．夏普對得志時的留戀、對家人的悔意，以及對人生的體悟詮釋得更是淋漓盡致。

風光人生，輕易放手談何容易

李奧曾經是一位園藝家，栽種的黃花菜屢屢獲獎，大家爭相購買他研發的新品種，讓李奧賺進大把鈔票，就算錯過孩子們的畢業或結婚典禮也在所不惜。事業讓他享受眾人的吹捧，但也讓他的妻女感到心涼，恨不得沒有這樣的先生／父親。不管當時洶洶襲來的網路浪潮，李奧只管做實體買賣，他以為他的花園可以讓他永遠風光，他以為口袋塞滿鈔票吸引眾人的時光將會永不終止。

被網路購物擊倒的李奧，因為想把被法拍的花園贖回，缺錢的他走上販毒的不歸路。一次、兩次、三次……心愛的花園就在眼前了，錢湊齊就可以找回過往的榮景了，殊不知警察早已盯上他。

這年頭，主管階級中年失業已不是新聞，甚至多如牛毛。有人會選擇轉行開餐廳、當警衛，或是創業再拚一把的也大有人在；但也有人拉不下臉，經理、主任加身過，就過不了失去頭銜名片的生活。這是許多失業人士最大的苦楚，同時也是李奧的悲哀。

其實這些人在找的不是從前的金錢或名聲，而是心有不甘，無法接受現在落魄的自己罷了；最可憐的從來不是為生活賣命的背影，而是忘不掉過去拚命掙扎的模樣。人真正擁有的只有「此時此刻」，「過往雲煙」只適合遙想，不適合再戀棧。

圖片來源：《賭命運轉手》劇照 李奧與妻子，在人生最後階段才放下過往的恩怨

比起夫妻，或許更適合稱作「伴侶」

「別到了失去時才懂得珍惜」我們常聽，但真正聽進心裡的又有幾人？李奧追求事業，長年錯過與家人相處的時光，當然也不被家人諒解。在一次跑大宗運毒的過程中，得知妻子來日無多的消息，李奧決定甩開集團警告他一定要駛在特地路線的規定，冒著生命危險掉頭駛離原路，回家陪伴妻子走完最後一程。

李奧的抉擇看似浪子回頭金不換，但真要在大筆金錢利誘下回頭的人，現實當中應該還是少。這當中當然帶著戲劇效果，實際的李奧是否有做過這樣的決定也無從得知，但夫妻最終在病榻前和好的溫情，我寧可相信李奧的家庭有個完好的結局。

片中的李奧即便老了也風流，把妹漫舞、飲酒作樂樣樣來，妻子則選擇眼不見為淨，但也從未絕情地斷絕一切往來，讓人不禁聯想到日本國寶級女演員樹木希林，和丈夫內田裕同樣多年糾葛的情感。

樹木希林和內田裕也結婚四年後就分居了，但卻維持長達四十多年的婚姻，即便丈夫花名在外，樹木希林說什麼也不離婚，她說：「因為這是深刻的愛情。」即將步入古稀之年的兩人，甚至還一起拍廣告，談論如何「一起慢慢變老」；更有八卦媒體曾經拍到白髮蒼蒼的倆人，在公園手牽手散步的可愛畫面。

相敬恩愛是夫妻、吵鬧拌嘴是夫妻，夫妻有太多太多形形色色的樣貌，那麼有李奧或樹木希林這樣的夫妻也不足為奇，或許感情放得深，羈絆更緊密，喜怒哀樂也更為濃烈吧。

《賭命運轉手》高潮迭起背後的簡單啟示

克林．伊斯威特並沒有將李奧風光時的志得意滿，表現得猖狂或囂張，但你從眉宇間就可以感受到李奧有多麼自負，一個眼神、一次撇嘴，還有數著鈔票的動作，克林．伊斯威特都在告訴我們：「李奧覺得自己是個Somebody。」果然薑是老的辣，才讓布萊德利．庫柏（Bradley Charles Cooper）也甘願當個配角，與影帝同台飆戲。

真實世界的李奧最後啷噹入獄，但因為身體情況不佳只服刑一年便被釋放，最終病逝。《賭命運轉手》表面上是個傳奇毒販的大起大落，但其實包藏的是最單純的真理──它告訴我們人生應該為「什麼」而努力，並且一輩子珍惜。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航