《如何把收入轉化為財富》：收入不等於財富，以下是這些有錢人的側寫

文：湯瑪斯・史丹利博士（Thomas J. Stanley, PhD）、莎拉・史丹利・法洛博士（Sarah Stanley Fallaw, PhD）

「收入」不是「財富」

今日我們擁有極大的自由，可以去選擇自己想要的生活方式，選擇我們累積財富、積存財富的方法。無論怎麼選，在過程中一定會面臨一個最大的考慮：如何為我們的家庭創造收入。可是，收入和財富不同。今天你帶回家的是收入，明天、後天、大後天擁有的則是財富。

財富不是收入，收入也不等於財富。財富是你積累的結果，淨資產是資產負債表上的數字：你的資產減去你的負債。收入是你在一段時間內的所得，例如在年度所得稅申報表上申報的數字。

一段期間內的收入肯定會影響你的淨資產（資產負債表），但不會決定你真正的財富有多少。試想，一個人在一年內賺到了一百萬美元的工資，但在同一年花掉了一百二十萬美元，這個事實對他的財務（資產負債表）產生的影響，將是負二十萬美元。

媒體經常以收入，而非淨資產，來描述人的財富，這樣會造成誤會，讓人以為只要領到高薪必然等於擁有財富。「收入高」和「淨資產值高」的人之間有個相似之處，就是他們是透過自己的努力，而具有高度的經濟生產力。

在美國，隨著時間，個人的財富還一直增加。二○一七年的時候，美國大約有一千一百五十萬戶的人家淨資產超過一百萬美元，約佔全美國家戶數的百分之九。相較之下，一九九六年間僅有三百五十萬戶的淨資產超過一百萬美元，佔當時全美家戶數的百分之三點五。一九九六年的時候，美國的個人財富總值為二十二兆美元，但這筆財富有將近一半集中在百分之三點五的家庭中。財富分配不均的狀況在今日也頗為相似：二○一六年間個人財富總值為八十四點九兆美元，而前百分之十的家庭握有這筆錢的百分之七十六。

定義上來看，美國非常富裕，但大多數人卻沒什麼錢。當你聽到美國平均一戶家庭的平均淨資產為六十九萬二千一百美元時，可別誤會了。這並不意味著一般人就算失業了，也能靠著他的財富再活大概五個甚至六個月。「平均」的數字確實很有問題，誤導性極強。由於有些家庭的淨資產值超級高（例如華倫．巴菲特或是比爾．蓋茲），讓整體的平均值變得相當扭曲。

用中位數來衡量家庭的淨資產，較能精確呈現一般家庭的財富狀況。中位數的概念就是，若將全美國超過一億二千四百萬個家庭以淨資產的大小從低排到高，排序在正中央的那幾個就是中位數。本書談錢的時候，都是採用中位數的概念（例外狀況則會特別註明）。舉例來看，二○一三年的美國家庭收入中位數為五萬九千零三十九美元，而當年平均數則是八萬三千一百四十三美元。而二○一六年美國人淨資產的中位數估計為九萬七千三百美元，遠低於平均數六十九萬二千一百美元——個人淨資產的中位數，竟然還不夠支付老年人護理之家一年的費用。換句話說，能夠付錢住進老人護理之家的人還不到一半，即使他們把手上的東西全賣了。

大多數的家庭距離財務自由還差很遠，更沒辦法舒服地退休。我們對於財務自由的定義是：老闆不付你薪水或是沒有其他收入的情況下，你可以活一段時間。後面還有更糟的：假如把「房地產的價值」從淨資產中位數當中扣除的話，那這個中位數就會降至兩萬五千一百一十六美元，大約等於現在一般美國家庭年收入中位數的一半。想想，這些人無法自食其力，那麼誰又能照顧他們呢？別指望政府。未來你只能仰賴自己或是親人。生存，有如慈善工作，必須從自己家中做起。

我們來看看，如果用「淨資產」當作財富指標的話，會出現什麼情況。我們常從人們口中或是媒體上聽到：「一百萬元？已經沒什麼了啦。」這句話雖然代表「一百萬美元」的價值比二十年前低（今日大約要一百五十萬美元，才大約等於一九九六年的一百萬美元），不過這個數字還是比美國淨資產的中位數高出十倍。

今日許多家庭遠遠稱不上「富有」，這點就和一九九六年一樣。在今日，用一百萬美元的財富退休，或許更難支撐高度消費的生活。如果你已經習慣花很多錢的話，那麼你現在一定要有極高的經常性收入。可是勞務收入不能保證永遠會有，所以那些想達到財務自由的人，靠的是儲蓄，以及藉由投入資本所產生的被動收入。

有錢人的樣貌

所以，今天的富人到底是誰呢？我們想知道，過去這一段時間以來，富人的生活習慣、行為、態度與財富累積等等是否有什麼改變。這個世界上是否存在著某些不受時空影響的關鍵行為，能幫助我們累積財富呢？今日這群富人的淨資產中位數為三千五百萬美金（依照最新的調查），而他們又到底具有什麼樣貌呢？以下是這些有錢人的側寫（見下圖）：

Photo Credit: 遠流出版提供

大多數為六十一歲的已婚（百分之六十八）或再婚（百分之二十五）男性（百分之八十七）。其中有超過百分之八十的人相信，自己的伴侶是他們經濟成就當中很重要的因素。

過去一年的收入中位數為二十五萬美元，淨資產中位數則是三百五十萬美元。和一般的人相比，他們的收入多了五倍，而他們的淨資產則是平均的三十六倍。

教育，扮演著舉足輕重的角度。他們有百分之九十三的人至少擁有一個大學學位，將近百分之六十的人則有碩士學位，超過一半以上的人畢業於公立學校。

百分之二十的人已經退休，而另外百分之八十尚未退休。他們大都是企業業主、律師、工程師、領導者、經理、醫師和諮詢顧問，每週工作達四十五小時。

他們靠著自己的收入維生，超過百分之八十六的人在過去幾年內並沒有以信託基金或是遺產作為收入來源，也只有百分之十的人接受了來自親戚的現金、有價證券、房地產或汽車贈與。

百分之九十的人對生活感到滿意，而有將近百分之八十的人說自己維持著一貫的好身材。平均而言他們每天晚上睡七點六五個小時。

他們過得很節儉，也都注意自己的開支。百分之七十的人知道自己每年在食衣住行上花了多少錢，而百分之五十九的人從小到大都過得很節儉。超過百分之六十的人認為節儉是成功很重要的一個因素。

他們買過最貴的一條牛仔褲是五十美元，最貴的太陽眼鏡為一百五十美元，手錶的話則是三百美元。

他們也不會刻意去逛促銷活動。百分之七十七的人在過去五年內，從未趁著感恩節過後的大減價期間去逛街。

那麼，名車呢？他們都開Toyota、Honda 或福特。車齡至少三年。平均來說，他們最進購入的車款價格為三萬五千美元。他們買過最貴的車是多少錢呢？四萬美元。

百分之七十的人表示自己的父母也很節儉。他們大多數人（百分之八十六點三）的父母在他們十八歲之前還維持婚姻狀態。他們的父母都鼓勵他們努力成功（近百分之七十五的人如此表示）。但他們只有百分之四十二的人相信「父母的關愛對我的成功很重要」。不到三分之一的人表示，自己的父母在成長過程中過得比別人要好。

他們對投資很有把握，百分之七十的人表示自己比一般人更懂投資，僅三分之一表示自己非常依賴投資顧問，超過百分之七十的人在投資公司設有至少一個帳戶。

他們在過程中也犯過錯誤，超過百分之六十的人曾經將手中的超級績優股賣掉，百分之七十三表示曾經太晚出售手中的垃圾股票，百分之四十說曾經想要抓準進場或退場的時機。

在投資這件事上，他們早就開始體驗「承擔風險」這件事了。有一半以上的人指出，他們剛入社會的時候，採取了高度風險或風險很大的投資策略；到現在，百分之五十六的人認為自己目前的投資策略很穩當。

他們需要投資方面的專業建議時，並沒有為此支付大筆諮詢費用：百分之五十六的人表示，過去一年間總收入約有百分之一是用在諮詢費用上，百分之三十三的人所付的還不到收入的百分之一。

他們會把財富傳給後世嗎？會。大約有三分之二的人說，他們會贈與財富給子女或孫輩。約百分之三十四的人會把自己收入的百分之一贈與親戚，百分之二十三的人會把收入的百分之五贈給親戚。

以上的「富人側寫」只是個起點。研究富人真正的價值在於瞭解他們在成就財務自由的過程當中到底做了什麼事，亦即研究「造就他們成功的行為模式」。其次，瞭解過去幾年間各地的富人和我們分享的案例也很重要，他們告訴了我們關於態度、生活習慣和行為等方面的細節。

你的預期資產淨值是多少

本書大部分資料來自於我們於二○一五到二○一六年間所做的富人調查，調查中比較了不同時期的富人們在行為上和習性上的差異。我們也利用了富裕市場以及數據點這兩家公司在不同時期所收集的資料，許多資訊都以圖表的方式呈現。

本書大部分的篇幅中，都將「富人」定義為：家戶淨資產值達一百萬美元或更多。另外有些時候，為了幫助讀者瞭解富人的經濟成就，我們採用了《原來有錢人都這麼做》當中的預期淨資產公式：年齡乘以收入，再除以十，即能求得預期淨資產。

預期淨資產＝年齡X 收入X 0.1

這樣的目的是要用實例與數學的方式來證明：一個人或一個特定族群，有多大的能力可以將收入轉換為財富。

前面說過，有人批評我們的研究及結論受到「倖存者偏差」的影響：我們研究的人，都是那些已經在淨資產、收入或是職涯上「成功」的人；還有，我們描述的那些白手起家者的行為，說不定在「不成功的人」身上也可以看得見。針對這項質疑，我們提出兩點反駁：

首先，除了呈現與富人相關的數據（如平均數、百分位數）之外，我們的先導研究也檢視了我們稱之為「超優理財族」（prodigious accumulators of wealth, PAW）以及「超遜理財族」（underaccumulators of wealth, UAW）這兩個族群之間不同的習性、行為和態度。在我們目前的研究中，為了檢視這兩個族群之間可能不同的行為與態度，我們還依照他們實際淨資產以及預期淨資產的差額，將他們分為四個組別。這個差額就是我們衡量財務自由的方式：排在最後四分之一的那組即為超遜理財族，亦即在他們這個年齡層和收入等級當中，他們的實際淨資產低於預期。排在最前的四分之一即為超優理財族，亦即在他們這個年齡層和收入等級當中，他們的實際淨資產高於預期。這是根據標準規範來區分的，換句話說，這些人是以年齡、收入和凈資產為依據的特定樣本。也唯有如此，我們才能採用一致的標準來看待「成功」這件事，並且比較「很成功」和「不太成功」這兩組人。

其次，我們證明了財務行為模式是很有力的預測指標，能用來預測某人的淨資產有多少（不管此人的年紀多大、收入多少）。也就是說，有些關鍵行為和你有多少淨資產是相關的，無論你幾歲、是否剛入社會、收入多少。過去幾年，我加入了父親的研究領域，我從「研究特定職業的人有多成功」，轉變為「探討一個人在打造財富的路上能有多成功」。我採用了以前是用來預測管理階層和員工工作表現的科學方法，然後發現，我們可以用同樣一套的習慣、行為和態度，把「善於將收入轉化為財富的人」和「不太有錢的人」（這些人當中，大部分都還沒有成就財務自由）區別出來。換句話說，這一套有助累積淨資產的習慣、行為和態度，可以適用在不同財富階級的人當中（包含那些不富裕的人）。我們同時知道，很多高淨資產的家戶所進行的財務操作，在富裕大眾階級的家戶也在操作，因為這些財務事項是相似的，所需要的能力也差不多。本書第五章將指出，不管你屬於哪一族群，行為模式都與財富累積有關。

某個角度來看，過去二十年的研究可以稱之為工作分析（job analysis），也是如何累積財富的科學檢驗。「工作分析」常用在人力資源的領域，指的是分析某個在職務上、工作領域中表現優秀的人有哪些特質、做了哪些關鍵事項，然後把這些特質進一步檢測，看能否準確有效的預測未來的人是否能在同樣職務或工作領域中成功。透過這個方法，雇主就能在眾多申請者當中擇優錄取，挑出最能勝任職務和工作者。

至於要衡量「管理財務」這項工作做得好不好，指標則是「實際淨資產與預期淨資產之間的差異」。當老闆招募新員工時，過去的行為和經驗都是用來預測未來績效的最佳指標。對於那些想要打造財富的人而言（對那些有家室的人來說，這應該是最重要的工作之一了），「管理財務」這份工作包含了具體的項目，以及必須執行的明確行為，而這些都能預測一個人的財務管理績效。

當然，淨資產會受到收入與年齡的影響：有較高的收入，自然更有可能累積財富；年紀越大，累積財富的時間也越久。若能繼承大筆遺產，當然更好。儘管有以上的因素，但行為與經驗還是最重要的—不管我們研究的是哪裡的富人（本書中記載的案例也好，或是大眾市場或社會上一般的富人階層），得出的結果都一樣。打造財富時，行為與經驗的模式很重要，而我們只要用這一套同樣的行為模式（包含消費紀律、儲蓄紀律、財務管理行為）就可以篩檢出誰是超遜理財族，誰是超優理財族，不管他們的年齡、收入或是繼承財富多寡。

所以，結論是什麼？各式各樣的財務成功榜樣，乃是具體明確、放諸四海皆準的，不會隨著選舉、科技與文化規範而改變，也不會因為經濟的榮枯而更替；只要具備相同的技巧和能力，就可以靠自己達成財務自由，不受時間所影響。你的地位、年齡和收入等級都不是重點，你都可以找到一條財務自由的致富之路。

我們可以選擇自己的生活方式，也可以選擇是否要追求財務自由。我們可以低調追求我們自己的財務自由，也可以跟著潮流走，然後成為商人或業務員的大肥羊。

財務自由的意思是，再也不要受到債務、老闆及薪資的束縛。那麼，財務自由可以帶來什麼好處呢？你能擁有真正的自由，自由自在地採用你覺得適當的方法解決問題。你可以做志工，可以享受和家人共度的時光；你可以做一份薪水不高但能獲得更多滿足的工作，你也可以創造自己的經濟機會。此外，你可以在三十五歲或四十歲的時候就離開狹小的辦公室，拋下固定的死薪水，正如許多財務自由／提前退休的人在他們的故事中所說的一樣。

但是，財務自由，正如我們在民主社會所體驗到的自由一樣，是有代價的：你必須努力工作，高度自律，才能達到這個境界。可惜的是，並非每個人都願意付出。

相關書摘 ▶《如何把收入轉化為財富》：擅於投資的百萬富翁具備怎樣的特質？

書籍介紹

本文摘錄自《如何把收入轉化為財富：原來有錢人都這麼做2：經濟低迷時代學習有錢人致富的財務行為》，遠流出版

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作者：湯瑪斯・史丹利博士（Thomas J. Stanley, PhD）、莎拉・史丹利・法洛博士（Sarah Stanley Fallaw, PhD）

譯者：李自軒、戴榕儀

收入不等於財富

花錢不等於有錢

本書告訴你如何做一個真正的、淨資產值很高的有錢人

1996年本書作者推出經典著作《原來有錢人都這麼做》，首度以詳實的資料與科學的方法，描繪了當代有錢人的輪廓。

2019年，本書更進一步，詳細呈現出理財的「行為」與「心理」因素。書中檢視了21世紀低薪、微利、低成長、高教育成本的環境，說明我們如何在今日透過自己的力量而致富。

作者針對9947個家戶的戶長以及1516個中小企業主進行研究，並納入美國國稅局的收入統計資料，結果發現絕大部分的有錢人——淨資產超過一百萬美元的人——都是靠著日積月累的努力，達成致富的目標。他們並沒有中樂透或繼承遺產，他們只是採用一套自律的、有系統的財富累積方法，終於達成了財務自由。

作者令人信服地證明：行為可以改變環境。在今日低薪微利的環境下，要倚靠自己的力量致富，我們必須：

要相信：累積財富的能力，多半是後天培養出來的，不是先天優勢

培養出有利於累積財富的行為特質

破除阻礙我們致富的七大迷思

逃離「為生存而工作」的三大陷阱

提防他人對自己理財態度與行為造成的影響

堅持「謹慎消費」的原則

仿效「對財富敏感者」的消費模式

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航