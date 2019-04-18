《如何把收入轉化為財富》：擅於投資的百萬富翁具備怎樣的特質？

文：湯瑪斯・史丹利博士（Thomas J. Stanley, PhD）、莎拉・史丹利・法洛博士（Sarah Stanley Fallaw, PhD）

擅於投資的富翁都具備怎樣的特質？

上述的優秀投資人特質，是由廣泛的研究樣本所歸納而出，而該份樣本中也包含了許多資產未及百萬，但屬於富裕階級的人士。投資技能和攢積財富的能力一樣，會受到人格特徵和行為模式的影響，所以擅於投資的百萬美元等級富人，具備怎樣的特性呢？答案會跟我們以一般人作為樣本所得到的研究結果相似嗎？事實上，百萬等級富翁們多半具備「有信心」這項特質。在我們最近一次調查中，百分之七十以上的受訪者都認為自己的投資知識比一般人豐富。但話說回來，對於投資的信心可說是把雙面刃，若是自信過了頭，就容易做出致命的投資決策（譬如高估自己掌握市場時機的能力）。

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不過就某種程度而言，若想做出明智的投資決策，並聰明地利用各項資源，到頭來還是得倚賴自律這項成功要素。將近百分之六十的百萬富翁（每五人之中就有三人）都訂有明確的長短期目標，一半以上的富翁自認在執行任務時很少分心，另外，也有超過六成的受訪者表示他們會花時間為將來的財務狀況做打算。

至於投資手法的部分，將近百分之五十五的富人認為他們之所以能投資成功，是因為自己努力瞭解相關知識，而不是依靠專業人士的建議；同樣地，僅不到三分之一的富翁表示他們在制定投資決策時，習慣依賴專業金融顧問。以富裕階級人士為樣本的研究發現，一個人的投資行為越出色，就越容易認為顧問或相關領域的專業人士沒有存在價值，因而將對方解雇。從這樣的調查結果中，金融業的專家們或許可以學到重要的一課：如果想以富翁為目標客群，就一定得具備最頂尖的技能，也必須把市場狀況忠實向客戶報告，才有可能做成生意。

在培養投資管理技能及相關知識累積方面，擅於投資的富翁們也可以說是下足工夫，每個月平均會花十點五個小時來研究、計畫未來的投資策略；就每月所耗費的時數而言，超優理財族和超遜理財族之間也存有顯著差異，確切的數值分別為十一點三四對上八點七個小時。超優理財族懂得花時間研究投資商品，藉此擬訂資金配置方式，即便是投資自己的企業，也仍會做足功課。事實上，他們正是因為具備財務知識，所以才比較能承受投資所帶來的風險。總體來說，未來的發展好壞以及金融知識的多寡都與承受投資風險的意願呈正相關，換言之，超優理財族用於管理、研究投資商品的大量時間，確實有助他們做出正確的選擇。

投資人如果一接收到看似重要的新資訊，就覺得「非得做些什麼」的話，長期來看投資表現通常都會比較差。不過富翁在管理投資標的時，也不是無為而治——在二○一六年度，百萬富翁的年平均交易數為十七次，每五位富翁之中，就有一位的資產持有時間不超過三年——換句話說，重要的不是「要不要採取行動」，而是「行動前有沒有先縝密、仔細思考」，如此一來，才能避免自己受到「非得做些什麼」的錯誤心態驅使，因而做出魯莽的決定。制定投資決策是個相當複雜的過程，若是缺乏相關知識（財務素養也包含在內）、對於未來的展望，以及在大環境的漩渦中臨危不亂的能力，勢必難以做出正確的決斷。理論和實務上的研究皆已證實，如果能夠著眼未來，及早制定長期計畫，同時具備擬定適當金融決策所需的知識，又能保持沉著冷靜的話，對於自身財務的規劃也會較為理想。

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風險是一定的

除了前段所述的特性外，資產達百萬美元以上的投資人還有哪些共通點呢？答案是他們都樂於承擔風險，而且對未來的目標明確。佛羅里達州的一位鄰家富人曾和我們分享一個相反的例子：「我的伴侶很怕投資，往往只想把錢投入一些利率很低的儲蓄帳戶，過去這二十年來還一直說我對共同基金的投資很輕率。但事實上，我們的財富中有很大一部分都來自我的基金啊。」許多百萬富翁都是創業家，而自行創業的人對於風險的接受程度通常比較高。另一方面，和在私人企業工作的人比起來，就業於公家機關的族群對於風險的容受度就相對較低，然而，如果不願承受風險，對於自身財務的滿意度也會比較低。

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許多傑出投資人和財務成功的人都自認犯過一些錯，卻仍舊願意承擔投資風險。總體而言，跟普通有錢人和一般大眾相比，資產淨值高的富裕家庭所從事的投資活動相對多元，願意承擔的風險值高於平均，對於投資的本質領會得較為徹底，而且也會比較頻繁地研究組合中各項投資商品的正常風險水平。這些習性或許不一定能保證投資成功，但前述的研究結果的確突顯了財務知識與冒險意願在累積家庭財富時的重要性（說是必要性大概也不為過）。在本次的研究中，許多百萬富翁都表示自己年輕時比現在更能承受投資風險，而這項結果也多少反映出受訪者平均年齡為六十一歲的樣本特徵。

我們存下來的每一分錢，每年都會因為通貨膨脹而喪失一定的購買力，有鑑於此，超優理財族群懂得透過有效投資來避免通膨所造成的損失，並以錢滾錢的方式來滿足未來的需求與欲望。上表的資料顯示，超優族在職涯初始時，通常都是以「有風險」或「風險非常高」的方式進行投資，等到資產逐漸累積，投資變現時間也縮短後，才改採比較溫和、保守的投資手法。某位讀者曾跟我們分享過以下片段，故事中的雙方都擅於儲蓄，但投資手法卻大不相同：

我父母向來都很擅於節流，多年來，也毫不鬆懈地把薪水都攢了下來，但他們賺的那些辛苦錢，卻只是每個月、每年往咖啡罐裡存而已（是真的有個咖啡罐，不只是譬喻而已）。我太太的父親一年存的錢雖然不那麼多，但他在投資方面比較精明（也或許可以說是比較幸運吧），每年都會把積蓄拿去投資富達麥哲倫基金，最後，我父母存的錢都還不及他投資收益的一丁點兒呢。

對於儲蓄和投資，超優理財族自有一套規律的方法，他們懂得先把大部分的收入都積攢下來，然後再把積蓄拿去投資效益高的資產，進而促成長期的財富成長。試想，如果年儲蓄成長率高達百分之一百四十三（根據我們的計算結果，「頂尖儲蓄族群」的確就是這樣），然後又把存下來的錢拿去投資每年收益百分之三的超級組合，那麼威力會有多強大？投資時若想獲利，方法不在少數，無論是透過降低投資費用、閱讀投資顧問的相關研究，或是改善投資行為（學會買低賣高，不反其道而行）都有其效果，超優族群就因為是能夠採用前述的多數或全部訣竅，才能長期鞏固投資利益。

邊做邊學，把錯誤當投資

資產淨值多寡及聰明制定投資決策（如買低賣高）的能力，都與「信心」有著很密切的關係。除了要有自信以外，也必須抱持謙卑的心態，實際瞭解自身的能力與技巧，才能善用自己在投資、理財方面的本領。巴菲特就曾說過：「刺激與花費永遠都是敵人，這點投資人必須謹記在心。各位如果堅持要預測股票投資的時機，那麼也請切記，別人貪心時，你反而應該害怕，等到別人害怕時，你才可以貪心。」撇除年齡、收入和財產中的繼承比例不談，若是擁有規律的行為模式和豐富的生命經驗，同時又能對自身的投資能力與技巧抱持適度的自信，那麼資產淨值通常也會比較高。

在投資場域裡，過分自信向來是潛在的致命傷。研究顯示，投資人若是太過有信心，就容易做出失敗的決策，像是過度頻繁地交易、超估證券價值，或是挑選到不良的共同基金。事實上，在某份關於投資人過度自信的大規模調查報告中，研究人員就曾下此結論：「金融市場中之所以會有那麼多交易產生反效果，原因其實簡單又有力：投資人太過自負。」

自一九九六年起，投資心理學界興起一股和學術界及大型證券經紀商等機構相同的風潮，眾人都開始重視所謂的「行為財務學」，研究投資人內心深處的心智或感知偏見會如何影響他們對於證券買賣及其他事務的決定。二○一七年因為行為經濟學著作榮獲諾貝爾獎的理查德．塞勒（Richard Thaler）曾透過實際研究證實，精明的投資人都知道，投資時若有偏見或受到情緒影響，會導致最後的財務決策不夠健全。就實務應用而言，行為財務學的目標在於讓投資人意識到自身偏見（或者讓顧問發現客戶的偏見），如此一來，就能避免因為對市場抱持不理性的信念或偏差的想法而做出不利的投資決策。

成功的投資人正是因為具備經驗（好壞或許都有），所以風險承受力才會增強，面對財務風險時的態度也較為正面。這些人一路走來一定也都犯過錯，幸虧他們通常都能下定決心，從錯誤中學習，才能有所成長。

在我們的研究樣本中，超過一半的富翁表示他們在投資時經常犯下這些錯誤：市場時機預測失敗，尤其是賣得太早或太晚，或是為了等待市場達到最高或最低點再進行買賣而錯失良機。再回首時，這些失誤自然是不難察覺，因此，百萬富翁們不吝分享了自身經驗，讓我們知道是哪些錯到離譜的決定，讓今日的他們能對增長財富的方式擁有過人的眼光與祕訣，而在那些錯誤背後，過度自信往往是罪魁禍首。

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除了上述的失誤外，也有許多人會為了平衡投資組合而混和搭配可靠、安全以及較為稀有或投機性較強的商品，結果虧損。若想改善這些錯誤的投資行為，要不就是得自學相關知識、提升自律性，否則就必須找到以客戶利益（而非自身好處）為第一優先的投資顧問，並尋求對方的指導與建議。

在投資特定類型的商品或公司時是否有犯錯，只有投資者本人可以判定，畢竟市場上並沒有哪支祕密股票或哪個投資組合能讓富翁一致認定為「最佳」或「最差」。這些年來，我們曾多次請富人列出他們心目中「最佳」和「最差」股票的排行，因此本次在進行調查時，也決定把這個問題再問一次。多數的睿智投資人和百萬富翁都說，其實股票的好與壞真的是見仁見智，報章雜誌或許還可以把某支股票拿來當頭條寫，但如果真要一一討論每支股票的優劣，其實並沒有什麼意義，不過我們仍從受訪者的清中，歸納出了以下的大方向：

許多受訪者都認為網路上的熱門股票是他們投資過的最差商品。

在受訪者投資過的最差商品中，也有一些名氣很大，但最後崩盤的股票。

許多受訪者都認為表現穩定的藍籌股是最佳投資（如3M和IBM）。

如果是雇主公司的股票，投資表現通常有好有壞。

被問及投資過的「最佳」標的時，某些受訪者的答案如下（帶有玩笑性質）：「我老婆」、「自己的事業」和「我所受的教育」。

付錢買「建議」

富翁對於財務顧問及相關科技的選擇都很有一套。雖然許多人在投資時是仰賴自身技能，但還是有不少富翁仍繼續與金融顧問合作。根據一九九六年的統計，全美共有二十四萬六千位投資顧問和證券經理人；到了二○一四年，人數增長為三十四萬一千五百位。在我們的研究樣本中，超過百分之七十的富人說，他們雇有提供全套服務的投顧公司幫忙管理某些帳戶，至於將帳戶交給信託機構經營的富翁則有百分之十五。不過就整體樣本而言，花在理財服務上的費用相對很低：完全不花錢購買投資建議的受訪者比例約為三分之一，另外更有多達百分之五十六的受訪者僅將百分之一以下的收入用於金融服務。

的確，富翁們多少會雇請金融機構或顧問，但大多數的富翁都並不仰賴專家建議。我們先前曾提過，自認在投資時非常倚賴顧問意見的富翁比例不到三分之一，而且百分之七十的受訪者認為，自己在投資方面的知識強過多數顧問，另外還有超過一半的富翁表示他們的投資組合之所以能獲益，主要應該歸功於自學。專業建議或許有益，但只是輔助，由此可見，受訪者們的想法和下述研究結果不謀而合：在建置投資組合以求最大收益時，專業人士的表現不一定會勝過「業餘人士」。

受雇於富翁的金融專業人士能做的就算不多，至少也應該努力幫助客戶避免嚴重的投資失誤。Vanguard出版的《終極顧問》研究（Advisor’s Alpha）向來都致力宣揚跟顧問合作能帶來怎樣的益處，而過去某期的報告就曾指出，在顧問替客戶創造的收益之中，有一半（也就是顧問替投資組合帶來的百分之三表現提升）都應該歸功於他們對客戶投資行為的改善。

相關書摘 ▶《如何把收入轉化為財富》：收入不等於財富，以下是這些有錢人的側寫

書籍介紹

本文摘錄自《如何把收入轉化為財富：原來有錢人都這麼做2：經濟低迷時代學習有錢人致富的財務行為》，遠流出版

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作者：湯瑪斯・史丹利博士（Thomas J. Stanley, PhD）、莎拉・史丹利・法洛博士（Sarah Stanley Fallaw, PhD）

譯者：李自軒、戴榕儀

收入不等於財富

花錢不等於有錢

本書告訴你如何做一個真正的、淨資產值很高的有錢人

1996年本書作者推出經典著作《原來有錢人都這麼做》，首度以詳實的資料與科學的方法，描繪了當代有錢人的輪廓。

2019年，本書更進一步，詳細呈現出理財的「行為」與「心理」因素。書中檢視了21世紀低薪、微利、低成長、高教育成本的環境，說明我們如何在今日透過自己的力量而致富。

作者針對9947個家戶的戶長以及1516個中小企業主進行研究，並納入美國國稅局的收入統計資料，結果發現絕大部分的有錢人——淨資產超過一百萬美元的人——都是靠著日積月累的努力，達成致富的目標。他們並沒有中樂透或繼承遺產，他們只是採用一套自律的、有系統的財富累積方法，終於達成了財務自由。

作者令人信服地證明：行為可以改變環境。在今日低薪微利的環境下，要倚靠自己的力量致富，我們必須：

要相信：累積財富的能力，多半是後天培養出來的，不是先天優勢

培養出有利於累積財富的行為特質

破除阻礙我們致富的七大迷思

逃離「為生存而工作」的三大陷阱

提防他人對自己理財態度與行為造成的影響

堅持「謹慎消費」的原則

仿效「對財富敏感者」的消費模式

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航