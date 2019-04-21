《零基礎的佛系理財術》：錢放銀行好安心？定存的風險高達百分之百

文：施昇輝

定存的風險高達百分之百

這堂課的主題是「定存的風險高達百分之百」。我經常在演講場合或是自己的專欄中，反覆提出這個論點，當然也受到來自四面八方的批評，認為我嚴重誤導了投資人。

大家都知道，投資一定有風險，但一定有機會能賺到錢。風險愈高，期望賺到的錢應該愈高；風險愈低，報酬當然就愈低。既然銀行定存利率只有1％，風險應該最低才對；但弔詭的是，銀行定存是注定賠錢的，因為現在銀行的定存利率，根本無法打敗每年的通貨膨脹率，也就是從實質購買力來看，只會愈存愈窮。

一個注定賠錢的投資，風險當然是百分之百。因此，我認為把錢放在銀行雖然是理財方式的一種，但它的功能不是拿來賺錢，而只是用來保管，甚至連保值都談不上。

我認為只有一種人可以去銀行存定存，那就是非常有錢的人。因為他的錢太多，多到被通貨膨脹吃掉都沒感覺。

例如，有一個人除了自有的房地產之外，還有一億元以上的現金，他現年50歲，假設他能活到一百歲，也就是還有50年可以活，平均下來每年可以花200萬元。就算每年通貨膨脹率2～3％，他也不痛不癢，這時就可以去定存，讓銀行保管你的錢，不然難道要把超過一億的現鈔放在床底下？

「不要存定存」不是「不要存錢」

如果你沒有這麼多錢，把錢拿去適度的投資絕對有必要。現在如果你還有定存，建議你到期時把它解掉，才能讓錢做最有效的運用，也就是應該把錢拿去投資，才能真正賺到錢。

另外，也有人對我的主張有點誤會，以為我建議大家不要存錢，這是大錯特錯。我建議的是「不要存定存」，而不是「不要存錢」。這其實並不矛盾，你一定要節省生活開支，盡量把錢存下來，投資機會來臨時才有錢投資。我認為理財三部曲的第一部一定是「存錢」，然後才有第二部「投資」，最後到老了就是「好好花錢」。

我建議年輕人應該以每個月6000元做為存錢的目標。我叫大家不要存定存會被罵，教大家要存錢也會被罵，真是吃這個也癢、吃那個也癢。

年輕人對於「每個月存6000元」的建議，最不能接受的有兩點。第一點是，一個月薪水只有22K，連生活都不夠了，怎麼還有可能存到錢；第二點是，現在物價飛漲，怎麼可能每個月存到6000元？

我先回答第一個質疑。如果你一個月薪水只有22K，那真的存不到錢。我這個建議有一個前提，就是以你每個月有3萬元薪水來算。如果每個月的薪水不到3萬元，只好請你去兼差，讓自己的收入增加到至少每個月有3萬元。關於增加收入這一點，你總不好意思說做不到吧？

關於第二個質疑，我會明確建議在食、衣、住、行、育、樂六大人生需求中，該做怎樣的配置。

在談如何配置前，請在發薪水當天，先強迫自己把6,000元轉到薪資轉帳戶同一家銀行的另一個分行。因為是同一家銀行的分行，所以不需要支付轉帳手續費。可別小看這每一筆小小的手續費，這些小錢也要省，不然15元、30元，積少成多，累積下來的數字還是很可觀。因為人有惰性，如果不強迫自己存到另一個分行，一定無法達成月存6000元的目標。除此之外，請每天記帳，把每一筆錢都歸類在食衣住行育樂的其中一個項目下面。

六大人生需求該做怎樣的配置？

扣除存下來的6000元，你每個月還有2萬4000元支應生活開銷。

民以食為天，所以第一個要考慮的是「食」，每個月請控制在6000元以內，也就是一天200元以下。聽到這個建議，很多年輕人會立刻反彈：現在吃一餐飯起碼都要100元了，一個月怎麼可能只花6000元？

我曾經在一次媒體訪問中說：「最節省的方法就是自己帶便當。」居然有網友留言說：「這是哪一招啊？」我認為這是很好的一招啊！因為我的兩個女兒都是這樣做的。

此外，如果一餐飯吃超過100元，我認為應該把它算做是「樂」，而不應該算做是「食」。當然，萬一這個月還沒過完，已經吃超過6000元了，也不可能叫你不吃，那只好排擠其他的開銷。

接著來談「衣」。我建議一個月的額度是3000元，但不是叫你每個月花3000元，而是把一年12個月3萬6000元的預算，集中在打折季節去購買。

我女兒還提醒我，女生一定要趁百貨公司周年慶去買保養品和化妝品囤貨。此外，千萬不要在地攤買便宜貨，那些衣服、鞋子雖然便宜，但不太能穿去上班，其實也是一種浪費。寧可買好一點，才真的有價值。

再來是「住」，這是六大需求中最沒辦法靠意志節省的。因為每個月都是固定的，而且一定要支付。我的建議是每個月7500元。

很多年輕人說，如果要在台北市租房子的話，這個價錢根本不可能。這一點我同意，但你可以去新北市租啊！如果是在中南部租房子，應該就沒問題了。

如果你能住在家裡，那麼恭喜你，這樣可以省下一大筆錢，讓其他5項需求的預算增加，或者你可以把存錢的目標提高到每個月8000元、甚至1萬元以上，這樣可以加快存錢的速度，早日開始進行投資。

接著來談「行」，我的建議是每個月3000元。如果你開車，當然就一定不夠，所以請先不要買車。

在大台北地區上班居住的朋友，因為大眾交通運輸實在太方便，真的完全沒有買車的必要。如果是中南部的朋友，或許非買車不可，但至少住比大台北地區便宜，截長補短，還是有機會達成每個月存6000元的目標。

這樣算下來，育、樂兩項只剩下總共4500元可以花。這兩項本來就是拿來做為其他4項彈性調整用的，當你其他4項超標時，就會排擠到這兩項的支出。剛剛提到，一餐飯吃超過100元，就要算「樂」，喝的飲料應該也要算「樂」，如果不好好節省，恐怕連去看電影、唱KTV的錢都沒有。

有什麼省錢的小撇步嗎？其實很簡單，就是每次消費的時候，都先想一下這是「需要」還是「想要」？只買需要的東西，不買想要的東西，你就可以存得到錢。

例如喝咖啡這件事。如果非喝不可，7-11的咖啡是需要，星巴克就是想要。但你真的非喝不可嗎？如果可以不喝，一天可以省50元，一個月就省了1500元，不是嗎？非喝不可，就喝公司的吧！

小確幸無可厚非，但要有所節制

也有網友會說：「如果這麼節省，生活就沒有樂趣啦！」我也同意，而且我認為生活中有些小確幸還是有必要的。

小確幸的經費從那裡來呢？有幾個來源：一是很多公司保障一年14個月的薪水，多出來的2個月就可以享受小確幸；二是兼差打工的額外收入；三是因為努力工作得到的加薪。我可沒有建議你存起來喔，這些多出來的錢，就可以做為你小確幸的經費了。

生活中有些小確幸雖然無可厚非，但要有所節制。例如，以前每年出國3、4次，現在最好減少到一次就好；或是以前一年要看5、6場演唱會，現在一年最多看兩次。還有別去住貴森森的民宿，露營其實也不錯。

施老師畫重點 第一、好好工作，傻傻存錢。 第二、存了錢不要放在銀行定存，而是要做適度的投資。

相關書摘 ►《零基礎的佛系理財術》：「一輩子租房，不背房貸享受生活品質」好不好？

書籍介紹

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作者：施昇輝

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Photo Credit：遠見天下文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航