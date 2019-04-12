VR、AI 觸發創新應用 智慧城鄉再升級

科技發展一日千里，許多過去被認為不可能做到的事，如今透過資通訊技術的串聯與應用，發展早已超乎你我的想像。剛於 3 月底落幕的「2019 智慧城市展」即可見到不少創新應用，以平常在街道上常見的路燈來說，除了有節能、調光功能，還兼具人臉辨識與資訊收集功能，甚至可結合各式感應裝置如空氣品質及攝影機，進行即時監測；又如運用 VR/MR（虛擬實境／混合實境）技術，預先模擬居家發生火災或地震時的實際場景，強化消防人員救災訓練經驗，民眾也可透過VR 遊戲體驗防災知識，落實防災教育。

所有的科技應用或服務，都是為解決問題或提供更好的生活品質，經濟部工業局自 2018 年執行「普及智慧城鄉生活應用計畫」，持續與縣市政府、產業合作，於全台推動智慧城市應用服務，促成智慧生活普及。今年智慧城市展，工業局邀集14 個地方政府及 24 家廠商以應用情境方式共同打造「智慧城鄉主題館」，以觀光旅遊、健康、交通、農業、治理及生活 6 大主題展示現階段推動成果，以及台灣系統整合與解決方案能力，促進資通訊產業升級、將創新應用輸出國外，成為全球發展智慧城市的重要夥伴。

資料收集與人臉辨識，智慧路燈化身社區守護員

光寶科技旗下光林照明事業部總經理葉耀中指出，「智慧城市需要很多基礎設施的布建，在台灣，每二、三十米就有一盞路燈，在這樣的狀況下，有些地方就可以根據需求裝設必要的感測器，做資料收集與分析，再透過不同層級的資料堆疊與機器學習建立模型，就能投放更有效的政策來解決問題。」

目前光寶科技已在全球多個城市成功推動智慧路燈結合 AI，讓路燈除了節能、照明，還具備連網及數據收集功能，可搭載監控攝影機、收集氣象數據、偵測PM2.5、數位看板等，並連結中央管理系統（CMS），政府單位可透過智慧系統遠端即時監控與操作照明及感測，市民也可透過政府資料開放平台取得當地空氣品質 PM2.5 與路況等資訊，調整日常生活作息及室內外活動型態等，維護健康並提升生活品質。

Photo Credit:經濟部工業局

值得一提的是，在今年展會上光寶科技還展示了業界罕見的人臉辨識追蹤系統，路燈上的顯示看板不僅能傳遞資訊、偵測人流，運用 AI 神經網絡技術結合鏡頭影像還能辨識出人的臉部表情、年齡和相關需求分析，透過這些資訊結合更多的不同應用，例如警區管理、觀光人流或車流管控，讓政府單位有更多緩衝時間做調整及危機處理，甚至還能應用在居家安全管理，倘若家中有幼童或長者，藉由感測器偵測及 LPWAN 技術傳輸，就能讓家人及時緊急應變，進一步發展成遠距醫療應用方案。

空氣品質即時及回溯監測，讓污染源無所遁形！

近年空氣品質與細懸浮微粒（PM2.5）問題備受民眾關注，透過工業局的平台媒合，卡米爾、柏昇企業與宸訊科技聯手建置「AI 空氣污染城市治理緊急應變平臺與服務流程」，藉由佈署微型感測器進行空間與時間的空氣品質監控，獲取更多環境數據，並即時上傳雲端平台，運用人工智慧與環境治理領域專業，進行數據分析應用（如即時呈現、預警、預報、取締不法等），協助環保署稽查單位決策、監控與提升管理效能。

Photo Credit:經濟部工業局

參展廠商之一卡米爾指出，「3 家業者各自發揮所長，柏昇企業進行微型感測器的研發及製作，結合無線傳輸技術，發展空氣污染防治相關技術；宸訊以空間資訊分析處理（GIS／適地性服務／遙測）技術，建置前端資料展示服務系統；卡米爾則以機器學習與決策智慧，將環境感測數據結合時空分析，並透過 3D 模型的呈現，將數據回溯，強化對固定污染源的監控。」

舉例來說，當現場稽查人員聞到異味或偵測到空污數據，透過佈建在附近的感測器蒐集到的空氣品質（如 PM2.5、VOC、溫度及濕度等）數據、地理資訊、時間資訊（如半小時前、3 小時或 3 天前），以及風向、風速等數據進行還原，以視覺方式回推當時空污飄散狀況，再結合時間軸調整功能，可動態切換檢視特定時間區段，模擬當時污染熱區和排放潛勢；稽查作業前再將排放潛勢熱區內事業原料、製程等污染特性交叉勾稽，可協助稽查人員事半功倍更有效率的查處污染。

環保署於 2017 年 6 月選定桃園觀音工業區進行驗證，布建 100 個感測點，透過分析、即時數據呈現方式，配合稽核行動出擊，由環保署人員會同桃園市政府環保局稽查 6 家工廠，查獲告發違規行為 6 件次，其中 2 家涉及刑責移送法辦，有效進行違法工廠的舉發，達到智慧稽查成效。

VR/MR 實境模擬，透過遊戲落實消防救災教育

在工業局智慧城鄉計畫的支持下，寶碩財務科技與新竹市政府共同合作開發「虛擬實境消防救災訓練模擬系統」，該套系統主要是將新竹市消防訓練基地的 12 項實體訓練設施，結合專業消防教官的經驗傳承，運用 VR/MR 技術模擬災難現場，加強救災前實境訓練經驗及民眾防災觀念宣導

以模擬火場燃燒訓練室為例，平常訓練前需要 30 分鐘預熱，且會產生油耗、瓦斯、空汙等，同時消防人員待在 600 度高溫環境下也可能會有受傷之虞；但透過寶碩防災模擬系統提供貼近火災現場模擬狀況，不僅可大幅減少訓練前的準備，也能讓消防人員先熟悉狀況後再進行實地訓練，提升訓練速度與強度。

寶碩財務科技董事長白介宇強調，「這套模擬系統為消防專業訓練導入先進虛擬實境技術後的創新應用，透過 VR 技術實境模擬，讓消防專業技能的培訓不再只是 OJT（on the job training），學習不再受時間與地點的限制，且救災經驗能透過科技做更有效的分享與傳承。」

Photo Credit:經濟部工業局

此外，寶碩也在會場展示簡易版的居家火災模擬，以 VR 遊戲方式教育民眾居家火災、地震逃生相關知識，諸如平時油鍋、菸蒂要如何處理，如何檢查滅火器或警報器是否異常，以及當有一些狀況發生時要如何應變等；未來除會在新竹市消防博物館列為常設體驗館，還將推廣到學校、社區及醫院做展示體驗。

工業局扮推手，帶動產業創新應用共創三贏

白介宇提及，「在過程中，除新竹市消防局積極協助跨部門的溝通協調，工業局也積極從旁輔導，在計畫申請跟執行過程中給予協助、與公部門的協調，同時也持續邀請寶碩參與各式展出，讓公司的研發能量被看到，提升知名度。」葉耀中也提及，「由於各縣市政府都積極想為民做事，以致有時提出的需求超出原先計畫內容，但經過溝通後都可獲得解決，工業局在其中就扮演廠商與縣市政府之間最佳協調角色，甚至廠商有沒有執行到位也會事先提供意見，創造中央、地方與產業三贏。」