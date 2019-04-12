智慧城鄉（下）：從遠距醫診到健康管理　智慧照護普及城鄉

臺灣蔚為醫療進步國家，儘管醫療資源豐富，但大多集中在都會區，對於偏鄉、離島地區的居民來說，醫療資源缺口依然無法補足，醫療可近性低，一直是偏鄉民眾長期之痛。而經濟部工業局自107至109年推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，媒合地方政府及產學研攜手合作建設智慧城鄉，開發智慧醫療計畫，透過資通訊科技的創新應用與在地實踐，弭平醫療資源上的城鄉差距。

工業局於今年智慧城市展參展期間，以「健康有保障」為主題，邀集縣市政府與廠商共同展示智慧健康應用成果，運用穿戴式裝置、感測設備、無線傳輸技術及行動載具，即可連結遠距醫療系統或雲端健康管理平台，提供民眾更多檢測與健康管理的選擇。

Photo Credit:經濟部工業局 工業局智慧城鄉館邀請產官學界一同探討智慧照護的需求

醫生馬上看，手機預約、線上看診零時差

衛福部於去（2018）年修正「通訊診察治療辦法」後，放寬醫師替患者做遠距醫療規定，包括長照住宿式機構、領有醫師開立效期內慢性病連續處方箋、有關家庭醫師整合性照護法令規定的病人等，估計超過 200萬名民眾受惠。

健康聯網資訊服務（Curdoctor）是台灣第一家遠距醫療軟體平台，由行動裝置整合在缐視訊會議服務、用戶病歴及健康數據，提供「醫生馬上看」APP及最先進的視訊多媒體通訊平台。民眾無論何時何地，透過行動載具開啟APP，可即時取得醫療諮詢和服務。

透過APP事先掛號，可從病症、診別、醫師等選項進行預約，假設以醫師為預約介面，裡面會有每一位醫師簡介、診察費率（以秒計費）、可預約時段、加入最愛等功能。看診時，醫師可查閱病歷、透過視訊畫面問診，了解初步狀況是否需轉診、到院或服藥。而病患可從APP個人管理介面，回顧每一次就診紀錄、醫囑、看診時間及費用，還可對醫師予以評分。

業者表示，這套系統已跟多家健康管理中心合作，慢性病患、行動不便或老年人特別需要這樣的服務，除了求助於家庭醫師或專科醫師，他們也可向物理治療師、職能治療師、營養師、心理師或護理師預約諮詢。對於出國洽公突然身體不適、出院後追蹤治療或國際病患，可提供跨國跨區域即時線上醫療諮詢服務，沒有地點限制，也不會延誤病情。

Photo Credit:經濟部工業局 醫生馬上看APP讓民眾可隨時隨地透過行動載具取得醫療諮詢與服務

穿戴式偵測，每天自主健康管理好EASY

心臟疾病高居臺灣第二大死因，但其徵兆卻難以辨別，防不勝防。以往民眾必須自費到醫院或健檢中心檢查，現在只需要在胸前貼上麗臺科技（Leadtek Research）「DxPatch偵貼心」心電心音訊號記錄器，坐著量測10秒鐘左右，即刻完成生理偵測；設備將以無線傳輸方式，將生理訊號傳送到健康管理平台，即時顯示心臟功能評估參數與指標，透過視覺化圖文分析，迅速了解受測者的心臟健康狀況，以及如何預防疾病。

目前臺灣將近半數醫學中心已導入「偵貼心」服務，透過簡單且非侵入性裝置，即可快速檢測，有助於醫師對心臟疾病的判斷，包括醫院、診所、健檢中心等，未來也將推廣到居家照護領域。而海外已發展至中國、英國、以色列及馬來西亞，亦步亦趨進入全球智慧醫療市場。

去年榮獲2018亞太資通訊科技聯盟（APICTA）大獎的amor H2健康手環，是針對活動量較低的上班族及樂齡族群所研發的穿戴式設備，以獨家專業分析演算法結合個人化AI健康管理服務，提供獨步全球的「疲勞指數」和「循環指數」等健康指標，除了讓用戶長時間追蹤自己的疲勞程度，手環會在用戶過於疲勞時貼心提醒需要休息；循環指數可反映出使用者的運動效率、睡眠品質、生活、工作壓力等綜合指標，藉此提供運動及生活習慣的建議。

經理關國宏也展示amor Health KIOSK，員工每天花5分鐘的時間，即可測量出當下身心理狀態，包括血壓、體重、血糖、膽固醇、身心活力及情緒檢測等數據，檢測完後資料會上傳至雲端後台分析及記錄，幫助受測者了解自己身心狀況，再提供個人化健康指引。

最重要的是，麗臺科技將這些整合到amor健康管理平台，建立從個人、居家、到醫療養護機構的完整生態服務系統，包括穿戴式設備、個人Health Keeper APP、醫療設備、感測器、數據記錄、數據分析、AI預測等雲端服務，從一般消費市場、拓展到醫療院所等專業領域，並提供客製化方案。

Photo Credit:經濟部工業局 麗臺科技自主健康管理輕鬆簡便

居家照護多人管理健康管理平台

以液晶顯示器、投影機等製造領域居全球領導地位的佳世達科技（Qisda），擁有國際知名的工業設計實力，近年跨足智慧醫療領域成就斐然。本次展會推出他們與CUTE MORE於臺南市、澎湖縣合作的「健康聯護管理」解決方案，為居家長照提供全方位的智慧管理系統，並且將管理平台搜集到的資訊，提供給政府端做為未來決策的探討或調整。

佳世達智能方案事業群主任專員紀傑仁表示，佳世達在居家長照的後續應用服務不斷深化，目前也將IoT的部分整併進來，在生理量測與智慧居家兩方面，當家屬與醫護人員不在場時，透過智慧化設備就能探查長者的狀況；由於很多家屬對長照不熟悉，佳世達不僅提供許多長照資訊，還設有線上客服讓使用者即時取得資訊。

現行長照服務程序冗長繁​瑣，造成許多資源上的浪費，協助軟體開發的CUTE MORE創辦人陳孝強則表示，由於這套聯護管理系統將流程資訊化，且搭配行動載具應用連結，可迅速反應、有效調配，根據調研，這套系統導入後，可將目前人工作業時間減少75%以上！

Photo Credit:經濟部工業局 佳世達與CUTE MORE合作開發的「健康聯護管理」解決方案可減少75%人工作業時間。

肌耐力量測，及早檢測且預防肌少症

由肯納社會企業與真茂科技一同合作的「肯納健康生活館」公益旗艦計畫，獲得基隆市政府的支持，於去年底開幕，並串連50個社區關懷據點。該應用結合悠遊卡與基隆社福卡功能，在設有健康量測系統的肯納健康生活館或50個關懷據點，刷悠遊卡或社福卡就能掃描身體健康數據，並透過卡片將數據儲存在雲端。

接著由系統評估分析，從飲食、健康、休閒活動各方面提供建議，一卡在手就能運用智慧科技紀錄、統計和分析，規劃各項身體檢測與運動保健課程，有助於民眾做好健康管理。

肯納健康生活館還以設備搭配感測器，提供握力、坐姿、走路速度等七種量測，可檢視肌肉量與肌力的情況。一般人的肌肉質量從30歲開始逐年下降，最重要的診斷指標就是握力與步速，尤其年長者或亞健康族群都是肌少症的高危險群，若能及早檢測，減緩肌肉退化的速度，並且避免跌倒受傷。

Photo Credit:經濟部工業局 肯納健康量測提供健康資訊包括血壓數值、血糖升降、肌肉分佈等整體健康情形。

智慧醫療縮短就醫流程，提升診療品質

在工業局智慧城鄉計畫的培力下，各縣市發展出因地制宜的醫療解決方案，幫助許多就醫不便的族群，降低就醫成本，改善城郷醫療資源差距；同時，也由於醫療健診的便利度提升，有助於民眾預防疾病及促進健康，因而減少了不必要的健保支出。於國內，大幅提升全民健康識能水準，推動預防醫學進步；於海外，臺灣樂於將經驗分享輸出，幫助更多國家。