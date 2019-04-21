《人文學科的逆襲》：這些人很會講故事，對顧客有同理心

文：喬治．安德斯（George Anders）

我聽見你在說什麼

同理心有回報嗎？

上個世紀大半時間，這個問題的答案一直是令人尷尬的「沒有」。我們冀望（甚至感激）社工人員、護理師、幼教老師、商店店員、餐廳服務生衷心關懷他人，然而至少在美國，這些領域的薪資都相當微薄。我們社會上賺大錢的人，靠的是企圖心和發狠追求優先目標的決心；這些人有的善良、有的粗暴，可是多半會期待世界上其餘的人配合他們的態度和優先目標。加州大學爾灣（Irvine）分校心理學者保羅．皮弗（Paul Pi）研究財富與社會行為之間的互動，發現最富有的美國人比較自戀，比較不信賴他人，優越感也很強。

對任何深受人文思維薰陶的人來說，這是令人沮喪的真相。在大學校園裡，了解別人觀點的能力毫無疑問是美德，你去任何一場畢業典禮找張椅子坐下來，都會聽到致詞者好言稱讚同理心的力量。最優秀的心理學家、人類學家、政治學家、社會學家時時刻刻都想弄清楚，什麼東西能夠打動別人。在二○一六年畢業典禮上致詞的西北大學院長艾德里安．藍道夫（Adrian Randolph）宣稱：「透過多種透鏡觀看世界……是藝術與科學學院的核心所在。」假如我們的社會不考慮體貼別人的藝術，那樣的情勢變化就讓人悲哀了。

華頓學院（Wharton School）管理學教授亞當．葛蘭特（Adam Grant）在著作《給予》（Give and Take）中，提供比較令人欣慰的替代選項。葛蘭特把世人分成給予者、索取者，以及兩者都有一點兒的互利者。他發現許多成就最低的人是天性慷慨的給予者，但是卻遭到別人剝削。可是成就最高的人往往也是給予者，他們採用比較謹慎的策略去接觸更寬廣的世界。起先他們可能誤用同情心，假如對方投桃報李，也給予溫暖的回應，他們就會繼續秉持同理心。萬一對方不領情，他們就會撤回先前的好心。葛蘭特的結論是：慷慨與同理心是致勝的美德，你只需要慎選朋友，就不會錯了。

在我們這個深受科技影響的社會裡，同理心的回報很可能正在增強。掌握尖端技術的公司希望重新確立美國人的習慣（不僅是臉書，還包括其他一些掌握顛覆性技術的業者），可是想成功不能靠蠻力。舉個例子，優步公司的老闆們不畏挑戰，持續登廣告徵求社群管理人和成長管理人，加入這家租車共享公司。他們要的專才必須特別擅長建立和諧關係，因為僱用司機、維持乘客使用忠誠度，甚至事後處理某趟不愉快的車程時，都需要懂這門功夫的人才。如此具有挑戰性的工作，年薪可能超過八萬美元。搜尋領英網站上目前登錄的優步公司社群管理人名單，就會發現這類工作所吸引的人才，大學的主修科系多半和同理心有關，譬如斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College）心理系，以及麥基爾大學（McGill University）藝術史學系。

還有另一個因素有助於將同理心轉化成市場價值高的技能，那就是現在打分數比以往容易多了。透過Yelp、TripAdvisor、eBay這些商業平臺和無數評比網站，人們的商務聲譽時時呈現在眾人眼前，善於互動的好名聲成了寶貴的資產。同樣重要的是，隨著我們花更多時間在網路上吸收資訊、交換八卦、開人玩笑，心理上反而更渴求較深刻的情緒參與。表情圖示可以冒充實質情感一段時間，然而到了某一點，這種數位表達方式再也起不了滿足作用，我們渴望和那些願意透過我們的視角觀看世界的人做生意，從而獲得真正的笑容和完整的五感愉悅。

在動手寫這本書的幾個月前，我在加州遍植杏仁樹的鄉間待了一個星期，替《富比士雜誌》撰寫建造網站（Build.com）的專訪。這家網路公司每年販售大約五億美元的水龍頭、門把和其他居家修繕用品，雖然財力、聲望、品牌知名度都不敵規模更大的競爭者，例如亞馬遜和家得寶（Home Depot），但卻出乎意料成為他們的強勁對手。我想要找出箇中原因，而找尋答案的最佳地點就是建造網站的業務部門，這個部門配備將近兩百名員工，承包商和屋主在工地需要即時的建議時，就是由這些業務員接聽電話、提供服務。我找到一個適合深入研究的人選：瑪莉．海倫．史密絲（Mary Helen Smith），內華達大學雷諾分校（University of Nevada, Reno）的英語系畢業生，後來改行當業務員。

前去現場觀摩那天，等我戴上耳機旁聽史密絲的顧客來電時，她當天的業績已經超過兩萬五千美元，是整個部門裡最好的成績。可是史密絲既不急躁也不推銷，相反地，她好脾氣地探問每一通來電的現場細節，彷彿和失聯的老朋友重新連繫上似的。有一位住在夏威夷的女子打算買一個科勒牌（Kohler）的洗臉臺，卻想再殺殺價。史密絲從頭到尾都沒有說不行，只是要求對方再多告訴她一些家裡的修繕計畫，每聽到一個細節，她都會報以友善的回應，像是「那是絕佳選擇！」或「妳選的顏色很可愛」。兩分鐘後，史密絲完成了交易，價格依然是牌告原價。

如果業務員太賣力，這種愉快、順暢的交談就會讓人覺得很假，不但銷售不成，甚至可能適得其反。以史密絲的情況來說，同理心是她這個角色的核心部分。我趁著空檔請她告訴我，她來建造網站工作走的是什麼路徑；她是在校園裡吸收了人文科系的思維模式，還是從童年開始就是如此？其實史密絲兩者都是。她從小在加州東部很鄉下的地方長大，那兒靠近內華達州邊界。史密絲的父親開了一家飼料店，母親在中學教英語，家裡養很多動物，除了她的小狗史丹利（Stanley）之外，還養了貓、鴨、馬。史密絲從小就立志要當獸醫。

後來她進了內華達大學雷諾分校英語系。四年的學習為史密絲熱情友善的天性增添些許世故，她對大學最鮮明的回憶，包括不同學生對指定教材的迥異反應。研讀托妮・莫里森的小說《最藍的眼眸》（The Bluest Eye）時，史密絲因為班上男生、女生對問題採取截然不同的立場而感到震撼，她回憶道：「我堅持自己相信的立場，可是我也對別人的好論點保持開放態度。」有一個學期史密絲去羅馬尼亞遊學，還有一學期他們分析和批評莎士比亞的《亨利五世》（Henry V）……每次有意見相左的情況，不同文化的碰撞，以及大家排解爭端的努力，都在她腦中留下無法抹滅的印象。

我在建造網站的時候，每隔幾分鐘就會有鈴聲響起，慶祝某個業務員拿下大額訂單。先前我沒有料到，居然會發現一個沒沒無聞的知識分子，在這家賣水電材料的公司打破銷售配額。然而和史密絲談得越久，她的成功（與背景）就越顯得合情合理。正如她向我解釋的，這份業務工作的一部分樂趣，是關於破解每一位來電者的恐懼與渴望。建造網站的每個客戶都「像小說裡的人物。我喜歡贏得他們的信任，那樣感覺很好」。

你所有的朋友都在這裡

每一個街頭音樂家都曉得這個把戲，你很可能也知道。假如你想在公共場所拉小提琴賺錢，於是在面前攤開空琴箱，希望路人會丟幾個銅板進去，這麼做肯定是不夠的。如果你開始拉琴之前，先在箱子裡擺幾個面額不同的硬幣，再放幾張五美元的紙鈔，藉此創造一種新社會規範的模樣，這樣旁觀者就會隱隱覺得有義務掏錢贊助。他們聽到你演奏，看到先前的人已經付錢的錯覺，然後心裡就會假設自己也該捐一點錢，做法正確而且符合風俗。

亞利桑那州立大學心理學教授羅伯特．洽奧蒂尼（Robert Cialdini）很愛引用這個例子，說明社會認同的力量。當我們設法決定該如何應付意料之外的情境時，會很高興從別人的做法中獲得提示。收看電視節目時，如果聽到笑聲，我們也會開始跟著笑。想要融入情境的欲望太強烈了，哪怕街頭藝人的表演水準沒有很出色，我們還是會從眾留下贈金；即使喜劇演出不太好笑，我們也會跟著別人哄堂大笑。

用更嚴肅的眼光來看社會認同的觀念，你就會發現它貫穿整個文科教育的每一個層面。閱讀《安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina，譯按：俄羅斯作家托爾斯泰完成於一八七七年的寫實主義小說），你會禁不住為列寧遷居莫斯科之後性格巨變而感到震驚。住在鄉下的列寧是很有想法、行事果斷的人，到了首都之後卻變得奢侈浪費，因為他想要跟上一群新朋友揮霍無度的腳步。列寧的本質改變了嗎？抑或只是近墨者黑？

修習心理學的你，很快就會重溫所羅門．艾希（Solomon Asch）關於從眾心理的先驅研究。安排一屋子主見很強的陌生人，然後把另一個人請進房間，拿出兩條線，詢問他這兩條線的長度是否相等。儘管事實擺在眼前，這個人的答案還是會受到其他人的說法左右。如果房間裡有足夠的人自信滿滿地堅稱兩條線一樣長，那麼大部分人這時候都會屈服，選擇加入群眾的陣營。如果要這個人暗中寫下答案，不讓其他人有機會取笑他或反對他，那麼這個人多半會寫出貼近事實的答案。

如果你研究當今政治局勢，或是以政治顧問維生，就逃脫不掉越來越強大的社會認同力量。皮尤研究中心（Pew Research Center）在二○一四年的劃時代研究中，發現被認為是自由派的人，最常透過CNN、全國公共廣播電臺（National Public Radio）、MSNBC或《紐約時報》獲取新聞；反之，被視為保守派的人，最信任的新聞來源是福斯新聞頻道（Fox News）。皮尤研究中心的一組分析家宣稱：「說到獲取政治和政府方面的新聞，自由派人士和保守派人士根本是居住在不同的世界裡。」站在政治光譜的兩個極端的人，討論政治時會尋找思想與自己雷同的對象，至於那些在社群媒體上和他們意見相左的人，不是取消對方的好友身分，就是乾脆封鎖對方。於是個人最喜歡的意見持續加深，其他的觀點則根本進不了他們的視線。

不論你的路徑是怎麼走的，人文學科都已經加深你的了解，讓你曉得人們可能會如何受其他人的信念影響而產生動搖。畢業的時候，你已經分析過充足的情境，能夠自己做出孰真孰假、孰利孰弊的判斷，也曉得了什麼有說服力、什麼是白費力氣。你知道社會認同的真諦，絕不只是幫街頭藝術家賺更多小費的把戲；你也清楚在高風險情境中，建立（或摧毀）長期信任的細緻手段有哪些。儘管如此，你很明白能夠登高一呼「你所有的朋友都在這裡」，這句話的威力有多大！

假如你受社會認同的想法所吸引，想要將它應用在符合社群意識、沒有爭議的方式上，不妨想一想傑夫．柯胥納（Je Kirschner）的例子。畢業自密西根大學創意寫作系的柯胥納創辦了垃圾地圖（Litterati），這是一個鼓勵志願者撿垃圾的社會企業。想要說服大家騰出一個下午來幹活兒，通常是無望達成的任務，可是柯胥納設法組織清理垃圾的常態活動，在舊金山、加州史塔克頓（Stockton）和其他一些城市進行得有聲有色。這些活動有許多仍在持續進行，志願者定期在社區巡邏，撿拾空罐、菸蒂、漢堡包裝紙等垃圾。

柯胥納的獨特優勢：他安排每一位志願者用手機拍下所有垃圾的照片，同時標記地點。這樣的結果是，垃圾地圖創造出垃圾氾濫地區的細部地圖，藉此協助市府官員重新調整清道夫的清掃路線。在舊金山，垃圾地圖的菸蒂照片幫忙辨識香菸製造商，這一來就能促使這些品牌出錢分攤清理成本，無異是有力的工具。由於科技創造了立即回饋和行善的共識，志願者很樂意加入這場運動，而團體績效則以累積的分鐘數來計算。

我們把這一切都指回臉書：水管結凍的故事，也就是庸妲深愛的那份工作的隱形起點。二○○八年秋天，臉書才創辦了四年，員工中以軟體工程師的人數最多，二十四歲創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）和他的幾個大學友人只是其中的少數。回顧當年臉書的企業文化仍然生猛，充滿對科技的熱情和大學宿舍的樂趣，辦公室氣氛太緊張時，程式設計師就在鋪地毯的走廊上比賽滑蛇板。

那年秋天的一次員工會議上，有人請祖克柏解釋臉書如何看待廣告。當時我人在現場，還記得祖克柏無比熱情地侃侃而談，他說臉書花樣繁多的下拉式選單可以讓廣告買主輕鬆管理廣告計畫，完全不必和真人攀談。想要接觸十八歲到三十五歲的女性嗎？只要點幾個鍵，你就能精確瞄準目標。想把焦點放在喜歡園藝、愛看恐怖電影、曾去過法國旅行的對象嗎？點、點、點，你的廣告火炮就已經瞄準好火線交叉處的目標用戶了。

那個時候，祖克柏以為他的工程師們正在打造一個自動化奇葩，將會把傳統廣告團隊打成無法還手的老古董。再見了，狂人時代的政治！握手、募款餐會、真人上陣來來去去談廣告案的實務，統統再見吧！祖克柏很確定自己已經窺見未來，至少在廣告這一部分，前路將是科技戰勝人性。

到了二○一○年，祖克柏的想法改變了。真人銷售團隊畢竟不是毫無用處，臉書下拉式選單的花樣太多、反應太快，搞得首次買廣告的人沒有買成，他們覺得自動化系統太冷漠、沒有人情味，引不起他們的共鳴。臉書的普通用戶完全不介意，幕後自動化系統控制用戶網頁的動態消息會跳出哪些故事，對他們來說，科技是隱形幫手，使他們能夠輕鬆與朋友保持連繫。然而對廣告主來說，臉書的科技太凸出了，讓人感覺冷冰冰又緊迫盯人，沒有任何讓商家放輕鬆的社交暖場行為，反觀老派媒體的廣告業務代表，就會讓雜誌廣告或電視廣告的買主感到安心和愉快。

重整旗鼓的時候到了。假如企業主管在出手購買臉書廣告之前，想要透過真人獲得保證，那麼祖克柏和公司精於商務的營運長雪柔．桑德柏格（Sheryl Sandberg）就會如他們所願。如果企業想知道同類公司購買臉書廣告的故事，他們也會雙手奉上。

如今臉書僱用數千名員工，編入公司的廣告、行銷、銷售、業務開發團隊，這些人因為擁有與寫電腦程式無關的寶貴技能，竟然和臉書出名的連帽衫工程師團隊並肩而立。這些人很會講故事，對顧客有同理心；他們證明擁有歷史系、英文系、心理系或其他人文學系的學位，在商業情境中能夠發揮多麼大的力量。畢竟這些新進人員曉得如何安撫人們，在對方即將嘗試新科技之前推他們一把。萬事安全無虞；你的朋友們都已經上車了。

相關書摘 ►《人文學科的逆襲》：每一個關於領導力的問題，其實都和「溝通」有關

書籍介紹

本文摘錄自《人文學科的逆襲：「無路用」學門畢業生的職場出頭術》，時報出版

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作者：喬治．安德斯（George Anders）

譯者：李宛蓉

在科技主導的世界裡，最被渴求的其實是文科人才。

大數據時代，我們更需要人文素養！

委屈了這麼久，文科生終於要出頭天了！

「你讀這個科系，畢業後能幹麼？」

「讀文組除非當公務員，否則都只能領低薪吧？」

身為文科生，你面對過多少這樣的質問？

「文組不意外」、「文組誤國」、「文組只會出一張嘴」……

身為文科生，你遭受過多少這些攻擊？

身為文科生，你覺得自己一無是處嗎？

《人文學科的逆襲：「無路用」學門畢業生的職場出頭術》（You Can Do Anything: The Surprising Power of a “Useless” Liberal Arts Education）的作者喬治・安德斯（George Anders）在書裡告訴我們，在科技主導的世界裡，對「人味」的需求反而提高了。最新的數據顯示，就業市場中新出現的職位競爭中，文科生的優勢較大。所有需要跟人打交道的工作，文科生的表現都比較好。未來的世界更看重的是說故事的能力、溝通的能力、解決問題的能力、綜觀全貌的能力，這都是文科訓練所著重的專業能力，而不管在哪一個領域，人文學科的觀點都派得上用場。

安德斯在書裡提供了許多文科畢業生的求職故事，儘管過程中因為社會的刻板印象而遭遇諸多足以令人氣餒的磨難，無一例外的是他們都在結尾獲得了甜美的果實。重點是，在文科訓練的優勢下，你可以發展出目前最夯的斜槓人生。

書中的第一部（「你的力量」）說明為何看似不切實際的課程，居然化身為志向遠大學生建立事業時的絕佳跳板。第二部（「你的機會」）探索四種威力強大的職業新策略，它們幫助那些所謂學歷「不理想」的探索者，找到出色的工作。作者將告訴讀者IBM為何依賴社會學系出身的員工，向客戶解釋公司最複雜的技術；主修哲學的人才，為何能創造出矽谷首屈一指的新創事業；為什麼一家廣告業龍頭公司想找人用數字來述說故事時，雇用的是英語系畢業生，而非數據科學家。第三部（「你的盟友」）則探討更廣泛的變化，這些變化可能幫助國家和企業更進一步利用拓荒精神。第四部（「你的工具組」）則會提供戰略建言，教讀者如何講述自己的故事，如何拿到像樣的薪水。

世界變得越來越複雜，越需要有能力解決複雜問題的人。受人文學科訓練下身段靈活、適應力強的你，將是這個世界需要的人才。在未來「以人為本」的思維裡，文科的主場即將來臨！

本書特色

文科生完整就業指南

從真實案例中分析文科畢業生的求職優勢

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰