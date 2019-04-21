《人文學科的逆襲》：每一個關於領導力的問題，其實都和「溝通」有關

文：喬治．安德斯（George Anders）

有關意志力的問題

你如何應付失敗？如何克服挫折？告訴我，你做過期限最久的專案是什麼狀況？

近年來，招聘人員和面試主管手上都準備了小抄，裡面有很多這樣的問題，這一招是從賓州心理學教授達克沃斯那裡學來的。達克沃斯在著作《恆毅力》中說明，在日常生活表現堅強意志力十分重要，書中提到一項令人矚目的研究，證明意志力這項特質的優點很多，從幼稚園到西點軍校，當事人在各種情境都能因之獲益。關於意志力的問題主線，一開始聽起來很嚇人，因為它將注意力引到你身為求職者最脆弱的部分。然而你應該把這類問題當作凸顯個人優勢的機會。

面試主考官真正想要的，是得來不易的逆境求勝的故事。如果你面對財務困境、他人偏見或家庭危機，最後戰勝難關、苦盡甘來，應該（簡短的）讓主考官知道過程中最艱辛的時刻，然後把重點放在你如何反擊。特別表揚那些幫助過你的人，結束時暗示你的意志力曾在大學時幫上大忙，相信未來也會在職場助你一臂之力。當你娓娓道來，答覆主考官這方面的問題時，就創造了三重積極印象，不但證明你的恆毅力、肯定你打造團隊的技能，並且確立你與自己正在尋找的特定工作之間的關聯性。我在第三章用了兩千三百字敘述賈西雅的故事，捨不得刪任何一字，可見其珍貴。

想要使這股動能發揮效果，你不需要是電影《薩利機長：哈德遜奇蹟》（Sully）裡英勇的機長，也不必是《貧民百萬富翁》（Slumdog Millionaire）裡在街頭討生活的大膽少年，或是其他驚險電影中的英雄人物。如果你想複習一下最陰暗的細節如何強化自己的故事，那就留意每個週末新上檔的好萊塢電影，看看它們怎樣定義千辛萬苦才獲得的勝利。

即使完成大學學業的過程中曾經遭遇的波折，也能贏得主考官的欣賞。維思大學英文系畢業的黛絲．阿莫迪歐－薇可麗（Tess Amodeo-Vickery）在學校裡沒有修過數學和財務課程，卻能打敗主修這些科系的對手，受雇成為華爾街分析師，她是怎麼辦到的？薇可麗解釋說：「我的上司後來告訴我，令他印象最深刻的，是我告訴他我曾奮力頑抗，才保住我的大學論文題目。」原來教授認為她的主題太大了，薇可麗並不苟同，於是通宵達旦趕出一份非常精細的論文大綱。第二天早上教授讀過她的大綱，終於讓步了。

你能導引人們贊同嗎？

薇多麗雅．邰樂（Victoria Taylor）想要這份工作。在她達成心願之前，我代表了她所需攻克的最後關卡。我們坐在舊金山Reddit網站總部一個狹小又沒有窗戶的會議室裡，邰樂渴望擔任Reddit的新社群經理，這個職位所掌管的業務，包括協調該網站極受歡迎的「隨便問我什麼事」（Ask Me Anything）功能。至於我的角色，則是在二○一三年的那個下午，假扮造訪該網站的五種情緒激動的網友，然後觀察邰樂是否能化解這些情況。

結果她樣樣表現得可圈可點。我們從無神論吵到波士頓馬拉松爆炸事件，我泰然捏造「事實」，指控Reddit持有各種偏見。邰樂冷靜提出反駁，如果氣氛太過火爆，就有禮貌地為對話降溫。一星期後她獲得錄用，接下來的兩年，她把「隨便問我什麼事」拉抬上新高點，允許網友和任何人聊兩句，從太空人伯茲．艾德林（Buzz Aldrin）、傳奇嘻哈歌手納斯（Nas），到電影女替身蘿拉．戴許（Laura Dash）都入列。現在她是分享空間新創公司WeWork的數位社群總監，該公司市值已接近一百七十億美元。

邰樂在馬凱特大學（Marquette University，傳播系，二○○七年）當學生時究竟學到了什麼，才讓她在Reddit這家自詡為網路首頁的公司裡如魚得水，和他們那種打打鬧鬧的節奏十分合拍。邰樂的背景中有許多元素卓然出眾，不過最重要的一項，可能是曾經擔任密爾瓦基市這所大學的藝術社主席。大三那年，邰樂為密爾瓦基當地一座十分高雅的美術館協調舉辦好幾場藝展，意思是她必須遵守細緻的規約、符合高度期望，而且事先無法得知參與者的反應是什麼。早在Reddit進入邰樂的生活以前，她就已經證明自己可以引導人們贊同了。

你在行為面試中可能會被問到的問題，將有許多是關於你如何激勵別人、應付衝突、建立聯盟，或是在別人對你有敵意的情境下勝出。應徵者很少會碰到像Reddit的面試那麼火爆的情境，可是主考官仍然可能考你擔任領導人和溝通者的能力。你必須牢記一件簡單的事實：每一個關於領導力的問題，其實也都和溝通有關，而每一個關於溝通的問題，實際上也都是變相的領導力問題。將你的答案和這些問題的深層目的連繫在一起，你就能夠一箭雙雕了。

想想達特茅斯學院古典學系的麥瑟妲，她在面試中細述希臘遊學之旅時令人振奮（和會心一笑）的亮點，也就是她在德爾菲神廟遺址上漫步，對同學們解釋這座古蹟的奧祕之時。麥瑟妲將古希臘講解得栩栩如生，令澳洲光觀客誤以為她是合格導遊，開始跟在她後頭參觀起來。麥瑟妲擁有這麼強悍的展演技巧，難怪大學畢業之後，能立刻獲得菁英級的貝恩顧問公司聘用。由於這股架勢，哪怕她並沒有像進這一行的許多畢業生一樣，擁有經濟學、金融方面的專業訓練，依然受到公司的青睞。

企業永遠都需要能夠判讀現場氣氛和人員情緒，以及能夠鼓舞別人的人才。把這些力量展現出來，你就替下一位雇主解決很大的問題了。

你的技術有多行？

蕾秋．愛倫（Rachel Allen）從印第安納大學心理系畢業後不久，和父母去威斯康辛州遊玩時，開始接到招聘人員發來的訊息。對方在領英網站看到愛倫的個人簡介，很中意她的背景，鼓勵她去猶他州發展快速的市場研究公司Qualtrics面試。

愛倫對電腦不太熟，而絕大多數人想到上大學能學到的科技技能時，總是第一個想到電腦。然而愛倫慢慢領悟，當今文科教育的課程也提供一系列很有價值的科技技能，只是不像電腦那麼有名。拿她自己來說，就可以將一些分析工具用得很順手、很靈活，譬如MediaLab、SPSS、Excel和Qualtrics的意見調查軟體。愛倫自己製作試算表，也分析過五花八門的數據，像是運動迷的態度、法庭情境等等。對於Qualtrics和他們的顧客來說，這些都是致勝技能。

你在求職時，要將自己在任何領域精通的研究方法宣諸於口，而且牢記，對你來說簡單明瞭、理所當然的東西，在未來雇主的眼裡，可能是珍稀寶藏。二○一三年派崔克．泰勒．哈斯（Patrick Tyler Haas）開始求職時，以為主流雇主會覺得他大學主修的古典學和碩士班主修的古典時期考古學枯燥乏味。其實不然，有兩個機構願意僱用他，一個是顧問公司，另一個是倡導提高全球識字率的非營利組織。原來哈斯參與某次希臘考古挖掘時，組織田野紀錄的經驗能夠很容易轉移到這兩份工作。

你也應該注意力爭上游者為自己增添籌碼的方法，像是賈西雅就去進修短期數位科技方面的課程，如Code Academy、General Assembly、Startup Institute、GrowthX等等組織開設的短期班。這些機構多半提供很廣泛的混合式專長班，譬如數位行銷、設計或使用者經驗，而課程往往橫跨純技術技能與美學、人際關係等人文素養的界線。在你的履歷表上添加這麼一項職場資格，遠比轉個科系再讀一次大學快得多（也便宜得多）。

你適合我們嗎？

如果將整個聘僱儀式簡化到只剩下不可或缺的要素，那麼其實面試主考官的目的，只是評估應徵者三個簡單的層面：你能做這份工作嗎？你願意做這份工作嗎？你適合這份工作嗎？第三項問的是相容性，也是三者之中最難確立的，更是組織要在幾個旗鼓相當的應徵者當中挑選一人時，最可能使用的篩選標準。

以往雇主為了找相容性高的員工，會動用奇怪的招數。聯邦調查局（FBI）會詢問應徵幹員的求職者平常都看哪些書，後來有個地下網絡裡熟知內情的人終於推敲出理想的答案：「湯姆．克蘭西（Tom Clancy）的間諜小說。」消息一出，每個應徵者都宣稱自己是克蘭西的書迷，於是這個題目就失去作用了。另一些情況，主考官問的是關於教會信徒、政治觀點和其他非關工作的題目，被認為並不明智，甚至是赤裸裸的歧視。現在的雇主傾向用平凡無奇的問題，來探究應徵者與組織的相容性高低，他們邀請應徵者主動分享信手拈來的生活片段和價值觀，最常提的問題是：你對我們有何了解？你為什麼想來這裡工作？你預計自己五年之後會在哪裡？

主動出擊！動用你的批判性思考研究技能。面試的時候，你不只應該研究過這個組織的網站，而且也應該查詢過最近的相關新聞、研究報導，以及Glassdoor、SlideShare、YouTube這些網路資源，以及美國專利局的檢索資料庫。你要講這個組織的好話，但不能讓對方聽起來像是在諂媚。將對話導向組織的成長抱負，闡述擁有你這種背景與技能的人，能夠如何促使組織更快達到成長目標。你可以談談自己希望早日從基層人員晉升到更高層級，以便協助組織克服新的挑戰——用這種方式，就可以迴避那個「五年後」的問題（從現代工作無從預料的本質來看，這個問題實在不好回答）。

最重要的是，你要自己提出深思熟慮的問題，藉此建立相容性。譬如請對方告訴你組織最富創意（或最具爭議性）的新措施，或是邀請主考官分享他們的故事，包括他們怎樣獲得聘用、工作頭一個月的經歷、目前的職責、這份工作最好的部分、對新員工的建議等等。人們大多喜歡談論自己，如果應徵者對組織抱有真正的興趣，將顯得意義非凡。

你有何過人之處？

如果社會系畢業的米克爾沒有在越南待過四年，是否仍然會獲得IBM的青睞？本書裡其他的高成就者呢？他們在面對主考官時，分享的故事從送披薩到去峇里島拍紀錄片不一而足，其間他們的熱忱、機智和創意滾滾流瀉出來，再清楚不過。

我們永遠無法確定上述這個問題的答案，不過在人聲鼎沸的基層人員招聘過程中，你絕對不要當個平凡無奇的應徵者，否則面試過後兩小時，甚至都沒有人記得你了。如果能在群眾中一枝獨秀，就有很多勝出的機會，即使最後得不到這份工作，事後主考官也比較可能再打電話給你，提供新的機會，和你商量你職業生涯的下一步該怎麼走。

在直言無諱的世界裡，主考官真的會開口問：「你有何過人之處？」可是在真實世界中，沒有人敢問得那麼直接，所以你在面試對談中表現一點兒個性的機緣，大概會發生在標準程序中聽起來十分無趣的提問上：談談你自己。你是怎樣應付壓力情境的？你最傑出的成就是什麼？以及最陳腔濫調的經典問題：你最大的優點和缺點是什麼？

你要從容不迫地回答每一個問題，回答時一開始最好單刀直入，塑造自己認真對待此次面試的印象；找到契合這個組織和工作機會的切入點，是非常重要的部分。不過一旦講完基本的東西，你就要設法分享個人優勢的一面，別忘了用語言橋梁包裝與你有關的一些小事，然後把你的故事連結到眼前這個工作機會上。

我在寫這本書的研究過程中，有一天中午曾在瑞德學院和幾位人文科系的學生一起吃披薩、聊天。最先的十五分鐘，諾亞．薩梅爾（Noah Samel）似乎是這群學生當中最沉默的一個。念英文系的薩梅爾成績很出色，曾經在中國工作過一段時間，他謙虛過了頭，形容自己只會一招半式，不確定該怎樣向雇主展現自己。我接著問他在中國是怎樣安排食宿的。

砰！一個花十美元非法住一夜旅館的故事慢慢成形，即使像洗衣服那麼平凡的例行公事，從薩梅爾口裡說出來也充滿了探險與驚駭。蝙蝠在夜裡突然從空中俯衝而下，晾在屋頂上的衣服差點被牠們的便溺弄髒。皮條客向他搭訕，篤定他晚上必然想要人陪，薩梅爾拒絕時，對方高聲辱罵他，還想闖進他的房間。薩梅爾整晚堵住房門不敢出去，第二天早上淋了浴去上班，努力裝作什麼事也沒有發生。

等薩梅爾說完他的故事，我都想僱用他了。從此之後，每次有人問他怎樣應付壓力情境，他就講一個會吸引主考官的故事。薩梅爾所需要的，就是准許他表現自己。他得到核准了！

相關書摘 ►《人文學科的逆襲》：這些人很會講故事，對顧客有同理心

書籍介紹

本文摘錄自《人文學科的逆襲：「無路用」學門畢業生的職場出頭術》，時報出版

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作者：喬治．安德斯（George Anders）

譯者：李宛蓉

在科技主導的世界裡，最被渴求的其實是文科人才。

大數據時代，我們更需要人文素養！

委屈了這麼久，文科生終於要出頭天了！

「你讀這個科系，畢業後能幹麼？」

「讀文組除非當公務員，否則都只能領低薪吧？」

身為文科生，你面對過多少這樣的質問？

「文組不意外」、「文組誤國」、「文組只會出一張嘴」……

身為文科生，你遭受過多少這些攻擊？

身為文科生，你覺得自己一無是處嗎？

《人文學科的逆襲：「無路用」學門畢業生的職場出頭術》（You Can Do Anything: The Surprising Power of a “Useless” Liberal Arts Education）的作者喬治・安德斯（George Anders）在書裡告訴我們，在科技主導的世界裡，對「人味」的需求反而提高了。最新的數據顯示，就業市場中新出現的職位競爭中，文科生的優勢較大。所有需要跟人打交道的工作，文科生的表現都比較好。未來的世界更看重的是說故事的能力、溝通的能力、解決問題的能力、綜觀全貌的能力，這都是文科訓練所著重的專業能力，而不管在哪一個領域，人文學科的觀點都派得上用場。

安德斯在書裡提供了許多文科畢業生的求職故事，儘管過程中因為社會的刻板印象而遭遇諸多足以令人氣餒的磨難，無一例外的是他們都在結尾獲得了甜美的果實。重點是，在文科訓練的優勢下，你可以發展出目前最夯的斜槓人生。

書中的第一部（「你的力量」）說明為何看似不切實際的課程，居然化身為志向遠大學生建立事業時的絕佳跳板。第二部（「你的機會」）探索四種威力強大的職業新策略，它們幫助那些所謂學歷「不理想」的探索者，找到出色的工作。作者將告訴讀者IBM為何依賴社會學系出身的員工，向客戶解釋公司最複雜的技術；主修哲學的人才，為何能創造出矽谷首屈一指的新創事業；為什麼一家廣告業龍頭公司想找人用數字來述說故事時，雇用的是英語系畢業生，而非數據科學家。第三部（「你的盟友」）則探討更廣泛的變化，這些變化可能幫助國家和企業更進一步利用拓荒精神。第四部（「你的工具組」）則會提供戰略建言，教讀者如何講述自己的故事，如何拿到像樣的薪水。

世界變得越來越複雜，越需要有能力解決複雜問題的人。受人文學科訓練下身段靈活、適應力強的你，將是這個世界需要的人才。在未來「以人為本」的思維裡，文科的主場即將來臨！

本書特色

文科生完整就業指南

從真實案例中分析文科畢業生的求職優勢

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰