抵制汶萊實施伊斯蘭律法：撻伐有理，抑或是強加的西方框架？

文：朱必修（國立暨南大學東南亞研究所）

近日來國際社會掀起一陣陣的撻伐浪潮，包括聯合國人權組織丶美國知名影星喬治克魯尼等，大力指責及呼籲抵制汶萊在海外的相關產業。緣由為汶萊從2019年4月3日開始，實施伊斯蘭傳統律法，其中包括：

1、死刑

婚外性行為、肛交和墮胎將被處以石刑（當眾以石頭砸死）。

強姦

褻瀆或異端，如嘲笑《古蘭經》或侮辱先知穆罕默德。

同性戀者。

2、截肢

偷竊行為

3、鞭刑

女同性戀行為（原本是監禁和罰款，現在是40鞭）

國際社會撻伐的理由，包括違反普世價值丶違反人權丶違反人道主義及野蠻行為等等。然而凡事皆是一體兩面，所以當然有為此政策辯護的。辯護的理由不乏強調國家法律的獨立自主性丶宗教的神聖不可侵犯等等。

然而，在所有新聞媒體的報導篇幅之中，鮮少有見到辯護的部分。長久以來，由西方國家發起的議論情況大致如此，原因無他，在現今的國際社會上，世界是在西方所主導的所謂核心國家設立的框架?發展的。簡單來說，就是這世界的遊戲規則是由「先進的西方核心國家」所訂定的，所以「西方核心國家」掌握了絕對的發言權。

這?所謂的「框架」，框住了人類的所有行為準則。在近代雖然也興起了「文化相對主義」這個看似尊重不同文化的概念，但是當「文化相對主義」遇到「普世價值」時，常常會有矛盾，解決這些矛盾的結果通常會是「普世價值」壓倒一切。問題來了，普世價值的標準是由誰來定義呢？

一切得再回到「框架」這個原點來談起。現在大部分的人都會覺得女人美麗的臉蛋標準是瓜子臉丶大眼睛丶尖鼻子丶厚唇小嘴巴，你有沒有想過為什麼這就是美呢？這個標準是誰定的呢？答案是「框架」。電影情節裡面，不管是來自地球本身的原因或者是外星人的入侵，拯救世界的人幾乎都是西方人，尤其以西方的白人為主，當然偶爾會穿插一些黑人，而當你看到電影情節?拯救世界的是亞洲人的時候，你會覺得突兀嗎？如果會，為什麼呢？答案也只有一個──「框架」。

從小你看到的洋娃娃都是這樣的標準。長大了一點，你看的電影裡面的美女也是這樣的標準。這些現象一而再、再而三的把你洗腦，它告訴你美麗的女人就應該長這樣，只有西方人可以拯救世界，這就是「框架效應」。也許你會抗議說也有人不這麼認為，是的，的確有，但那是鳳毛麟角。

除了視覺的框架影響之外，嗅覺丶味覺等等感官的發展都受到框架的影響，框架有大有小，把它比喻分類的話，大框架就是來自國際社會，小框架來自各個國家丶不同宗教丶家庭等等。人類從出生到死亡，包括思想和行為，大部分的人都落在這些「框架」裡面。

在這篇文章裡，我要著重的是所謂國際社會的「框架」。自我定位為「核心國家」的以西方國家為主，這個現象的形成約莫自15丶16世紀開始，當這些船堅炮利的西方船隊來到東方之時，不論是善意的經商或是惡意的掠奪資源，就開始為框架的設定打下了基礎。

難道當時的東方沒有相等的力量嗎？當然有。鄭和七次下西洋，在當時代表了東方的力量的表現，也是為了宣揚「天朝」的框架，但是主要的目的還是「朝貢貿易」，希望天下太平，並不帶有侵犯甚至掠奪他國資源的意圖。你送中國土產如一顆西瓜，中國會回送你一塊黃金，為什麼會這樣呢？儒家思想。

明朝這麼多的人才，又是以佛教為主的國家，當時的皇帝朱棣為什麼偏偏派出一個伊斯蘭教徒鄭和代表中國到海外做外交呢？筆者覺得其中一個原因是當時規劃要訪問的國家包括整個東南亞丶印度丶中東，都開始興起了伊斯蘭教。單單由這一點，就可以看出儒家思想的包容性。

伊斯蘭教世界真的有那麼的暴力野蠻嗎？從歷史上來看，公元5世紀開始，耶路撒冷的問題，從默罕默德創立了伊斯蘭教開始，影響力有如野火燎原之勢，擴及拜占庭和波斯帝國，到現在成為全世界最多信徒的宗教之一。如果伊斯蘭教真的是那麼的野蠻和暴力，會那麼的容易成功嗎？反觀當年以宗教之名發動的十字軍東征，從許多的歷史研究來看它的結果，其真正的目的是什麼，很明顯的已經有了定論。

從歷史上的紀錄來看，在15世紀開始，西方國家來到東方，其作為歷歷在目。先是葡萄牙人佔領位處主要海上航道的馬六甲作為發展基地，至轉口貿易據點因此轉移到汶萊時，西班牙人又來了，又是一次的侵略，所幸當時當地的抵抗，西班牙人未能得償，退至菲律賓北部。隨後而來的荷蘭人佔領台灣丶印尼以便企圖壟斷東方的主要貿易航道之一。再來，英國人侵入馬來半島丶北婆羅州，後來的隨意割據，留下的後遺症，到現在還沒辦法解決。上述這些事蹟都還在歷史洪流的不遠處，對我們招手提醒著。

我們再拉回到本文重點討論的「框架」。從幼稚園丶小學丶中學丶大學丶研究所丶博士，乃至博士後研究，甚至學術論文的發表，無一不是在西方核心國家設定的框架下進行的。這就是西方國家掌握了發言權的主要基礎原因。進一步我們來說談到新聞媒體的傳播，西方國家以美國為主，在全世界尤其所謂的「邊陲國家」的影響力無遠弗屆，力道之大丶影響之深也是有目共睹，可以透過某些議題的操控，顛覆一個國家的政權，甚至擴大成整個區域的動亂。

在新聞媒體這個區塊，西方核心國家也有一套遊戲規則，仍然是「框架」，藉由在全世界設立的新聞交流平台比如新聞媒體聯誼會丶基金會等等組織，常常以交流之名，行發揮影響力之實，並牢牢的掌控了主要發言權。這樣的布局，尤其是在所謂的民主國家中更是如魚得水。在這個框架之下，各國新聞媒體的工作者，在這個新聞交換的平台上，得到一些來自西方核心國家的好處，它包括了新聞的來源丶奬勵丶國際的肯定等等，都是偉大的「框架」起了作用。試想，如果你是一個新聞媒體工作者，你所報導的題目符合了核心國家定義之下的普世價值標準，因此你可以獲得新聞界的國際最高殊榮，你會想要擺脫這個框架嗎？

暸解了「框架效應」之後，就可以看清楚目前的世界運作的規則，也就可以知道為什麼一個議題的發動會如此的巨大。

有作者進一步分析汶萊現在實行伊斯蘭傳統律法，是因為石油存量將罄，油價下跌造成經濟狀況不良而引起的。惟根據BP（汶萊國家石油公司）統計，至2017年汶萊約有11億桶的原油蘊藏量，天然氣蘊藏量則為0.3TCM。2017年汶萊的石油生產量每日為11.3萬桶，較前一年減少6.4％。汶萊最高日產量記錄是23萬桶，現在的開採設備已老舊，即使油價上升，要大幅提高日產量仍會有設備問題，因此11億桶可供日產10萬桶的現今開採量開採30年，這是保守的估計，仍有其他統計儲量是14億桶，足證汶萊的經濟前景仍然是穩定的。

我並不是一個新聞媒體工作者，但是從這一次汶萊實行傳統伊斯蘭律法的事件，看到號稱新聞自由丶平衡報導的台灣媒體對於此事件的報導角度的嚴重不平衡，幾乎已經是對以美國為主的新聞資料照單全收，鋪天蓋地的大加渲染，讓大眾有一種印象，猶如進入汶萊就身處在隨時會被石頭砸死的恐怖之中。值得一提的是，在華人世界裡，台灣的新聞傳播力是非常巨大的，尤其是東南亞的華人，大部分都會收看台灣的新聞報導。

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接下來我們來探討，為什麼汶萊會實行傳統伊斯蘭律法？

第一點，我們來看汶萊皇室的背景。汶萊皇室是當今世界上延續最久的皇朝之一，依據汶萊的歷史記載，自公元1368年，第一任國王Sultan Mohammad Shah創建了汶萊皇朝到現在已經有600多年的歷史。汶萊皇室世系表中笫三任國王Sultan Sharif Ali來自阿拉伯地區，他是伊斯蘭教創立者默罕默德的後裔，因此汶萊現任國王Sultan Hassanal Bolkiah乃是默罕默德的後人。

在這裡我想要說的是，如果你是一個很在乎祖宗家訓的人，同時你也是這個家族的代表人，你會努力的想要維持家傳祖訓嗎？我想應該是會的。

第二點，這項傳統伊斯蘭律法有些條款，僅適用於穆斯林。

第三點丶根據2014年汶萊伊斯蘭教刑法巡迴講座中的解說，茲摘錄重要部分如下：

一丶偷竊罪的極刑，必須符合下列所有要件： 累犯而明顯無法教化者。 所偷竊財物之價值超過一定價值者。 但書，因國家疏於照顧其基本生活者或非因失主沒有妥善放置物品而引誘偷竊者，不符極刑要件。 未達極刑條件者，以普通法之偷竊罪論處之。 二丶通姦的亂石打死極刑要件如下： 必須有4位或以上的虔誠穆斯林目擊其通姦性行為。 錄影及DNA鑒定之證據不可作為證物。 伊斯蘭法庭必須為極刑被告委任辯護律師。

從上述的要件可以看出，伊斯蘭傳統律法的極刑是很難成罪的，所以這個引起國際社會大加撻伐的伊斯蘭傳統律法的意義，是宣示大於實質的。

亞當．加里（Adam Garrie）在2019年4月7日發表的「汶萊不會處決任何一個人，這個情況不太可能改變」乙文，茲翻譯如下：

汶萊從未處決過任何人，這種情況不太可能改變 作者：亞當．加里，2019-04-07 自2014年以來，東南亞小國汶萊一直在修改其刑法，以體現伊斯蘭法律的文字和精神。至關重要的是，構成修訂刑法基礎的伊斯蘭法只適用於涉及穆斯林的案件。這意味著，汶萊的非穆斯林遊客仍將受到英國刑法的約束。自1984年汶萊成為獨立國家以來，英國刑法曾在汶萊全境實施。 最值得注意的是，由於許多後殖民國家的英國刑法從未被修訂以反映英國自身的當代發展，汶萊等國禁止同性戀關係並非出於伊斯蘭法，而是出於後殖民時期的英國法律。直到1967年，同性戀關係才在英格蘭和威爾士合法化。1980年，同性戀關係在蘇格蘭合法化，1982年，同樣的法律在北愛爾蘭生效。即使在今天，英國的法律體系在同性權利問題上也不是鐵板一塊。最值得注意的是，雖然同性婚姻在英國是合法的，但在北愛爾蘭仍然是非法的。

從這篇文章我們可以看出，英國的後殖民國家法律上修訂的迫切性。在汶萊，蘇丹領導的政府對人民的照顧，可以說是超越現今一般國家的政府功能，舉凡衣丶食丶住丶行丶教育丶醫療，政府都有一套照顧的機制在運作。除了經營公司的稅法之下需要繳交極少的營業稅之外，人民卻幾乎沒有繳稅的機會。茲列舉重要的福利如下：

進口的米糧，政府補助一半。 國內汽油價格幾十年如一日，換算成台幣大約每公升10元。 教育：在公立學校，從小學到大學完全免費。大學以後到博士，如果要出國留學，政府有奬學金可以申請，還有生活費的補助。 醫療：完全免費，在國內無法治療的傷病，可以送到國外就醫，政府不但負擔醫療費用丶交通費用等，還補助照顧者在國外的花費。 國民住宅是獨立式的透天厝，台幣不到而百萬元。

如果你是一個汶萊公民，就可以享受到上述國王領導的政府給你的福利。說到這裡我想要請教你一個問題，大部分的父母對小孩有照顧到這樣的程度嗎？國際社會在大肆撻伐的時候，有思考到汶萊人民對於他們國王的尊敬態度嗎？汶萊的人民會認為國王要對他們實施嚴刑峻法嗎？我覺得答案是否定的。

在汶萊實行伊斯蘭傳統律法，人民普遍上僅僅認為是宣示意義而已，部分又不適用於非伊斯蘭教徒，西方核心國家在這個問題上，高舉人權大旗指責的意義是什麼？看起來似乎只是理念之爭。沒錯，我想汶萊國王宣佈實行伊斯蘭傳統律法，亦是在以伊斯蘭教先知默罕默德後人的高度，意在強化伊斯蘭教的戒律和地位。

汶萊蘇丹哈山納波嘉｜Photo Credit: Reuters/達志影像 汶萊蘇丹（即為汶萊國王、國家元首）哈山納波嘉

對於西方核心國家的人權理念者，下一次要撻伐別的國家之前，請先參考耶穌的一段故事。

一群猶太人抓到了一個犯通姦罪的婦女，按照當時猶太教裡的教義規定，是要把她放在眾人當中，大家丟石頭把她砸死。可是當激動的人們握著石頭準備執刑時，耶穌卻只是在婦人旁邊彎著腰，用指頭在地上的砂礫中畫著字。眾人不斷叫囂，《聖經．約翰福音》裡是這樣記載，耶穌對憤怒的群眾說：

「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」

於是又彎著腰，用指頭在地上畫字。他們聽見這話，就從老到少，一個一個的都出去了，只剩下耶穌一人，還有那婦人仍然站在當中。耶穌就直起腰來，對她說：「婦人，那些人在哪裡呢？沒有人定你的罪嗎？」

她說：「主啊，沒有。」

耶穌說：「我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了！」

特別感謝汶萊留台同學會前主席韓保定及學長江志發提供：

汶萊伊斯蘭律法的資料 汶萊石油狀況之資料

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航