政治酬庸、青年低薪與稅制剝削，不公不義累積成國家的大問題

文：揚塵

最近公股行庫人事大風吹，因慶富案下台的前合庫金控董事長廖燦昌，接下第一金控董座；土銀董事長凌忠嫄則轉任彰銀。凌忠嫄在擔任國庫署長期間，在台新金與彰銀經營權爭奪案中擔任要角，當時財政部用近乎抄家滅族的手段，對付台新金，該案還在最高法院審理中，倍受爭議。

另一則新聞則是國發會最近調查，發現目前青年薪資僅20年前的91％，近20年來，青年薪資不增反減。青年低薪無力成家，婚姻延遲不敢婚、不敢生，造成少子化問題。青年經濟無法翻轉，對未來失望，對生活缺乏動能，對社會及政治產生憤怒，影響國家經濟、社會及政治的發展。

公股人事跟青年低薪有麼關係？又跟稅又有何關係？

官商勾結，有關係就沒關係

長期以來無論是公股行庫或國營事業高層，其經營之人事安排，最為社會所批評的就是政治酬庸。人事任用毫無標準與制度，公股行庫或國營事業成了政黨或派系的提款機，無論公股行庫或國營事業再怎麼虧損或作弊，官派董事或董事長毫無相對的課責，典型的「有關係就沒關係」。

一家行庫或國營事業經營虧損、弊案一損失就是幾億，以兆豐及慶富案為例，兆豐銀行遭美國重罰超過65億台幣，全民買單超過10億台幣。而慶富案以第一銀行為首的公營銀行團205億聯貸案中，債留台灣可能超過新台幣200億元。這些錢難道不是國家的錢？不是納稅人的錢嗎？這些行庫或國營事業損失數以億計的錢，行庫或國營事業經營者難道都不用負責嗎？

根據財政部及主計處統計近5年稅收超徵超過6000億，但實際上經濟成長率沒有預估的多，其中104年、105年實際經濟成長率，比預估經濟成長率都還要來得低ㄡ經濟沒有成長，但稅收超徵卻平均每年超過千億，近5年總超徵數約等於1年中央總預算的3成3。台灣1年經濟發展預算也才2000多億而已，問題是人民繳的稅都去哪了？超徵的稅收又去哪了？政府光花在蓋蚊子館2017年底總興建經費即高達221億元，更別說其他弊案所造成的損失。

多數人繳稅給少數人享特權，經濟相對剝奪感加劇

法國黃背心運動歷經數月還未結束，黃背心運動起因於油價上揚，政府加重燃料稅導致中低階層不滿。黃背心運動的蔓延，使得法國經濟大受損傷，抗議運動至今仍未平息。實際上黃背心運動真正的問題核心，就是不公不義，多數中低階層繳稅，而少數權貴卻享受利益，造成社會階層的不公不義，中低階層對被剝奪感到不滿。

反觀台灣，台灣國家的稅收有七成來自薪資階級的老百姓，而這些造成國庫損失的權貴階級，他們既不負擔多數稅收，造成國家賠錢也不必受到懲罰。在薪資階級的眼裡，我繳的辛苦血汗稅給你們這些領高薪的老董糟蹋掉，這世間還有公平正義嗎？

這些年來官商勾結、財團圈地、房價高漲，經濟沒有變好，青年薪資成長停滯，近20年來，青年薪資不增反減。最近5月即將報稅，國稅局又在加強宣導去年通過的所得稅制優化方案，包含月薪3萬以下的單身族免繳稅等，其實此次稅制優化方案提高各項扣除額，看似減稅，但與物價飆升相比，納稅人並沒有撿到便宜，且低薪的青年大都覺得無感，他們寧願薪水多一點，繳一點稅也無妨。

法國黃背心運動背後不公不義的問題，台灣又何嘗不是？公股人事、低薪與稅看似毫無相干的問題，其背後公平正義卻是息息相關，公平正義不只是分配上的正義，還包括賞罰上的正義，一點一滴不公不義的問題，累積起來就變成國家的大問題。未來如何選擇台灣的總統，帶領台灣從經濟困境中走出來，將考驗每位公民的智慧。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航