台中「和平統一」大遊行喊卡，台灣統促會和中共是什麼關係？

中國和平統一促進會邀請統派學者李毅來台演說，並原預計於今（13）日於台中市舉辦「和平統一大遊行」，引發熱議，台中市長盧秀燕遭輿論質疑，還被網紅「館長」陳之漢痛批「腦袋有問題」，許多民間團體也因應發起「護台抗中」活動，陸委會更在昨晚表示要調查統促會與中國的關係，最後統促會為顧及社會秩序，緊急將活動取消，但「護台抗中」活動仍照常舉辦。

統促會辦「和平統一」遊行和論壇惹議

中國和平統一促進會原訂今下午舉行車隊遊行，從台中港沿著台灣大道到台中車站，下午還要舉行論壇，討論和平統一、一國兩制等方案，不過由於主題敏感引發議論，許多人將箭靶指向批准集會遊行許可的台中市長盧秀燕。

桃園市議員王浩宇在臉書上質疑盧秀燕為何准許這場集會遊行，知名健身網紅「館長」也對此事發表看法，《自由時報》報導，館長在直播直接嗆盧秀燕「腦袋有問題是不是？」、「妳是中華民國的台中市市長，還是他們大陸官方講的，妳是大陸地區台灣省的市長？」

館長並說，他當過職業軍人「受正統的國民黨教育」，感嘆「怎麼現在變成這個樣子？對得起當年為國捐軀的軍人跟先列嗎？」並向台中人喊話，「是不是應該站出來，跟你們市長講我們不想被統一，我們也不想舉辦這種遊行」。

對此盧秀燕則在臉書上回應，表示「中華民國法律是唯一標準」，《集會遊行法》也保障人民的自由權利，不過下面網友則引述法條中的「遊行不得主張共產主義或分裂領土」的規定反駁盧秀燕，不過也有也有網友表示支持市長決定，「只要合法申請，為什麼統促會就不能遊行？可以高唱台獨，就不能提倡統一嗎」

多個民間團體則是緊急發起「護台抗中，反制統促」行動，並選在和統促黨原本申請的同樣地點，台中火車站廣場前，呼籲民眾站出來，還對國會喊話，要求立委儘速針對中國滲透和干預台灣之三大問題：假新聞、間諜活動、中共在台代理人，進行相關立法和修法。

《中國時報》報導，台中市議會民進黨團也在今早召開記者會，呼籲市長盧秀燕撤銷核准，向市民道歉，並要求要求盧說明是否支持一國兩制。

對此，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生，並批評民進黨團議員刻意進行政治操作和解讀，對此市府表達遺憾，吳皇昇說，這也指出台灣政治現狀，藍綠對抗分明，社會氛圍被刻意製造對立，忘卻民主多元價值真諦，令人唏噓。

而備受爭議的統促會則在今天於臉書上發表聲明，表示感謝台中市警局依法核准遊行申請，而維護社會秩序、愛好和平、以理性訴求理念，才是真正的符合憲法保障的精神。為了顧及社會秩序以及參與者的安危，在經過漏夜開會後，決議停辦原先欲舉行之遊行與論壇活動。

「台灣統促會」與「中國統促會」是什麼關係？

《自由時報》報導，統促會是支持中國統一的「民間組織」，並在亞、非、歐等國設有分會，被視為中國針對海外華人的統戰機構之一。現任會長是中共政治局常委、全國政協主席汪洋；執行副會長是現任中共統戰部長尤權，其餘副會長多為中國全國政協副主席，雖號稱是「民間組織」，實際上官方色彩相當濃厚。

台灣的統促會與中國的同名，但台灣的統促會人員受訪時堅稱，已成立超過三十年，非中國統促會台灣分會，「他們是他們，我們是我們」。不過進入中國統促會官網，台灣的統促會卻被列為「海內外分會」的其中一個。

Photo Credit: 截圖自統促會

《中央社》報導，雖然中國統促會曾宣稱，在海外和全中國各地「未設立」任何分會，「未設立」任何下屬組織和網站，不作為任何組織和網站的主管單位，不過，在全球各地仍有不少掛有「國名」或「城市名」的統促會海外團體。

翻查台灣統促會官網可以發現，該會不僅將自己列為「港澳台地區」統促會團體，人員更長期參加中共福建省委黨校舉辦的「台灣社會菁英研修班」，毫不避諱展示與中共組織間的關係。

除此之外，台灣統促會臉書粉絲團也採用2018年在北京舉行的「中國和平統一促進會九屆二次理事大會暨成立30周年慶祝大會」照片作為封面圖片，彰顯與中方連結性。

陸委會：將進一步調查

《中央社》報導，陸委會在昨晚透過書面說明，指台灣團體依法不得與中共黨政軍機關、構有聯繫，主管機關將進一步調查台灣統促會與中國統促會間的關係。

陸委會強調，有關台灣統促會申請舉辦政治性遊行活動，台中市政府警方依《集會遊行法》第11條相關規定予以許可，相關活動自應依循法令來進行，主管機關也會依法維護社會秩序和公共利益。

至於統促會舉辦遊行、論壇，與陸方「中國和平統一促進會」之間有無相關連性，陸委會強調，主管機關會進一步查察。

陸委會並指出，政府尊重台灣民眾各種不同的政治主張以及言論自由，但絕不接受中共利用各種統戰技倆對台分化，更不歡迎相關人士在台推銷「習五條」及「一國兩制」，聲明中也呼籲全體國人及民間團體，應對「習五條」有所警覺，並堅守國家主權、自由民主價值的臺灣共識，不要落入中共統戰分化陷阱，才是真正捍衛中華民國。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺