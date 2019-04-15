辨別網路假新聞，「心存懷疑」才是我們的終極武器

文：波哥（David Pogue）

譯：鍾樹人

「教宗方濟各讓全世界驚呆了，他支持川普選美國總統。」「涉嫌希拉蕊電郵門的美國聯邦調查局幹員死亡，顯然是偽裝成自殺的謀殺。」「美國第一夫人蜜雪兒說了川普的壞話後，電台主持人林博揭露她扭曲的過去。」這些網路頭條新聞不是出自《紐約時報》或美國有線電視新聞網（CNN），很可能是由一群馬其頓青少年杜撰。這些假新聞是點閱誘餌，目的要吸引讀者點擊這些青少年架設的網站，好讓他們獲得廣告利益。

Photo Credit：科學人雜誌

如果去年美國總統大選以「非預期結果的選舉」在歷史上留下紀錄，那麼假新聞也不該例外。假新聞後來在推特和臉書上大量流竄，在臉書，前20名假新聞的點閱數，比前20名真正的新聞還多。假新聞也變成了網路上政黨惡鬥的管道，最糟的是，可能影響了美國總統大選的結果。美國成人有44％把臉書當成新聞來源。

你應該沒想過假新聞會引人議論。當然，我們都同意，像美國總統大選這麼重要的事情應該以事實為基礎，難道美國人不能要求臉書或推特過濾假新聞嗎？

問題不在技術層面，而是哲學層面。臉書執行長祖克柏曾就假新聞現象做出回應：「要確認『真相』有難度。有些惡搞消息很容易拆穿，但很多內容（包括主流消息）通常在基本概念上講對了，在一些細節上卻出錯或省略。甚至更多內容是在表達意見，雖然講的是事實，但很多人因為不同意就會檢舉為造假。」

上述那則關於教宗的新聞顯然是假的，但謠言和八卦報導呢？舉例來說，洋蔥報網站與《紐約客》專欄作家包洛維茲（Andy Borowitz）的諷刺文章呢？兩者文章都無意欺騙讀者，但有些人因為缺乏幽默感，常常把這些文章當做事實在網路上瘋傳。

假新聞變成頭條新聞之後，Google和臉書都不再接受跟假新聞網站有關的廣告，馬其頓青少年的金錢誘因消失了。

雖然祖克柏一開始宣稱：「假新聞改變選舉結果的機率微乎其微。」臉書還是採取了更多步驟來解決這個問題，例如檢舉假新聞變得更加容易，同時考慮在已檢舉的文章旁加上警告標示。

但重點來了，我們能把新聞彙集成專屬網頁（例如Google新聞），在該網頁上，你只會看到自己關心的新聞。當初有人擔心，我們再也無法像翻閱報紙那樣，接觸一些無意間看到的新聞。

臉書的問題則糟糕1000倍。在社群媒體上，你可以決定想要看到誰的貼文。在臉書上，他們是你的朋友；在推特上，他們是你選擇「追蹤」的人。不管哪種情況，你都在關注想法相近的人──你喜歡他們的意見，換句話說，你不是選擇自己想要閱讀的主題，而是選擇看新聞的角度。你正在建造自己的「同溫層」。

這一切都可以解釋，為何採取「讓社群決定」這種方法來過濾假新聞會有問題。你同溫層裡的人把文章檢舉為假新聞，同溫層以外的人則可能把它視為事實。

如果美國人決定要重新舉行總統大選，假新聞網站還是會無所不在。但種種跡象都讓人覺得仍有希望，至少有3件事會不一樣。首先，臉書和Google會去除發佈假新聞的廣告利益誘因；其次，臉書擬定的新政策與演算法至少可以過濾掉一些顯然有誤的報導。

最重要的是，美國人會保有戒心。經歷第一次充斥假新聞的重大選舉，並在接下來4年不斷討論，或許下次美國人會更有辨別能力。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航