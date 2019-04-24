「藥物副作用」和「藥物過敏」有什麼差別？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

（模擬情境）

K媽咪初診，Dr. K例行詢問是否有藥物過敏的病史。 Dr. K：請問K媽咪您過去是否曾經服用藥物，出現過敏的情況嗎？ K媽咪：醫師！我有藥物過敏，曾經吃完Berotec後，覺得心悸、手抖。 Dr. K：這是吃Berotec後的副作用，不是藥物過敏喔！

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在臨床上，每每醫療人員詢問患者是否有藥物過敏病史，有8成以上的患者所回答的情況，其實都是藥物的副作用，而非藥物過敏。究竟什麼情況屬於藥物副作用，而藥物過敏又該是怎樣的呢？

什麼是藥物副作用？

由於開發藥物是一個複雜的過程，需要遵循臨床試驗的規範，在執行臨床試驗的過程中，某些人的反應超出了預期的效果，或是出現除了期望的治療效果之外的問題，而這些原因與免疫反應較無關係，可能與藥物劑量或種類、藥物本身的藥理作用有關。而這些非預期效果的反應，將會在藥品說明書上列出，例如：心跳加速（心悸）、嘔吐、噁心、脫髮、多毛、嗜睡、口腔潰瘍、肌肉酸痛……（想知道服用的藥品副作用有哪些，建議可查看藥品仿單資訊）。

有時進行臨床試驗時，並不會發現所有的藥物副作用，通常是藥物進入市場，更多人開始使用後，才會出現其他種類的副作用。但所有的副作用都一定是不好的嗎？其實並不然，市面有名的生髮產品「落健」（主成分：minoxidil），原本藥廠發明時，預計使用在高血壓的治療，上市以後，發現有生髮的效果，因此藥廠回收，製成洗髮精、生髮液、生髮慕斯，造福許多禿頭的患者。

什麼是藥物過敏？

當服用某種藥物時，某個人可能會出現皮疹或其他反應，而服用相同藥物的另一個人可能根本沒有任何不良反應，而這些不良反應中約只有5％～10％是因為對藥物產生過敏。

正常情況下，人體的免疫系統會針對外來物（細菌、病毒、花粉、塵蟎……）產生抵禦作用，因此當免疫系統對藥物反應過度，出現非預期的反應，即為「藥物過敏」。對於本身有過敏體質的人，其身體的免疫系統也比一般人活躍許多，相較一般人會更容易出現藥物過敏的問題。這些「無法預期的藥物反應」，通常與人體免疫系統及個人體質有關。

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