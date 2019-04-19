不想睡到腰酸背痛，寢具挑選要「頭頸背成一直線」

工作忙碌，返家後能有充分的睡眠，是多數現代人最實際的期待，不過除了思緒及心情，寢具也具相當影響。衛生福利部南投醫院復健科物理治療師陳怡君說明，理想的枕頭及床墊必須有支撐和緩衝的功能，方能協助民眾擁有良好睡眠。

枕頭床墊用好久 即使外觀良好內部恐壞光

許多人經歷一天辛苦工作，在夜晚準備進入夢鄉充分休息，卻在隔日起床時感到肩頸僵硬、疼痛，甚至四肢有麻痛感；時間一長、問題更大，導致任何姿勢都無法滿意且影響睡眠。這時候，就必須衡量自己的寢具狀況，是否要更換新的枕頭或床墊，切勿因外觀看來良好而忽略內部品質，裡頭支撐及緩衝的材料可能因為長時間壓縮而失去彈性，使用上自然產生問題。

陳怡君指出，枕頭和床墊的最佳狀態，就是具有支撐及緩衝功能，民眾可以在試躺時觀察，四面都能支撐並維持脊柱和臀部的自然曲線，同時亦可擴散身體突出區域的壓力。這類常見材料包括泡棉、記憶泡棉、凝膠、羽毛、水或複合型填充物。

另外務必留意，儘管偏軟的枕頭及床墊可提供好的緩衝，但因為在身體重量下壓時，會有太多壓縮和變形，反而無法達到有效支撐。

頭頸背成一直線 方能全身放鬆有效休息

陳怡君建議民眾，選擇寢具時可藉由側躺時觀察，讓枕頭與床墊能填充頭部、軀幹與床的空間，並支撐脊椎成自然、中立的姿勢，使頭部，頸部和背部呈一直線，才利於使用，並能在睡眠期間全身放鬆，得到充分休息。

另外，除了寢具外，也要留意睡眠姿勢，若是睡覺時沒有使用枕頭，會讓身體沒有適當支撐，使脊椎不自然排列，長時間將導致疼痛、僵硬和受傷。除了睡眠品質下降，更會讓頸部肌肉和韌帶長時間因不自然姿勢，導致拉傷和扭傷。

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