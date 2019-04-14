陳佩琪從肺腺癌學會慢活：它提醒我，生活形態要改了

文：張曉卉、梁惠明

圖：陳德信

如果沒有2010年底一個小小偶然的念頭，台北市長柯文哲夫人、小兒科醫師陳佩琪，不知要到何時才會發現自己得了肺癌。

一個尋常星期一下午13：20，距離台北市立聯合醫院婦幼院區門診開始時間還有10分鐘，燈光尚未全開的走廊上，迎面走來一位戴著口罩、頭髮微捲的女性，在她走進掛著小兒科門診醫師陳佩琪名牌的診間前，沒有人發現台北市長夫人正經過身邊，一如那些年，陳醫師完全沒有感覺已經和癌細胞一路同行。

例行健檢換個選項，竟發現肺癌第1期

陳佩琪說，發現肺腺癌純屬偶然。她是公職醫師，有例行健康檢查的福利，「我當時完全不覺得身體有任何問題，只是不檢查又覺得浪費，」因為有些健檢項目剛做過不久，因此2010年底，陳佩琪心血來潮，勾選了「低劑量電腦斷層」的選項。沒想到報告出來，右上肺葉竟然有一個0.7～0.8公分的白點。

陳佩琪說，當時健檢醫生語帶保留：「白點可能是肺癌，也可能是肺結核或其他感染留下的疤痕。」柯文哲拿著報告去請教同事，特意不告訴對方這是太太陳佩琪的片子，醫生同事一看了就直言：「是肺腺癌，最好趕快開刀。」

「他週六下午回到家，劈頭要我收拾換洗衣物，下星期一去台大住院開刀，」陳佩琪回憶。「我才不要，人家說那個肺陰影，可以再等等看，搞不好不是癌症！」陳佩琪沒說出口的是，希望一切都是誤會，更擔心這一開刀，家裡的3個小孩誰來照顧，還有麻醉的風險要考慮，萬一醒不過來怎麼辦？她過去在職場常聽到這樣的例子。「立刻去開，沒得選擇！」柯文哲當場強勢回應。

陳佩琪很少看到先生用這麼強烈的口吻與態度對她說話，即便滿心害怕又拒絕接受事實，也只得乖乖去動手術。

2011年3月中，陳佩琪在台大醫院接受肺腺癌手術。開刀前一晚，柯文哲陪她住院。即使自己是醫生，仍忍不住胡思亂想，焦慮又害怕。手術時，醫生為了留下安全邊緣，徹底剷除腫瘤，將陳佩琪的右肺葉切除了20％。

開完刀後，陳佩琪按時3個月、6個月，再到1年1次複診，撐過了5年癌症復發的高風險期後，主治醫師余忠仁終於跟她說，「以後每2年再來一次就好了。」

「但是我忍不住，每次複診的時候，我都會問余醫師：『我可以不用再來了嗎？』」

陳佩琪憂心的主因，是她的肺葉內尚有多處模糊陰影。這些陰影可能「一輩子跟你和平相處，也可能哪一天突然爆發出來。」

她不抽菸、沒有肺癌家族史、不常出入高污染環境……。為什麼肺癌找上門？罹癌後讀遍醫學文獻，到現在還是想不透。

「不過回想起來，也該感謝肺腺癌。它提醒我，生活形態要改了。」陳佩琪認為，自己雖沒有常見的肺腺癌病因，也有可能因為龐大的壓力導致生病。

慢活第一招：放慢腳步，多留時間給自己

出身澎湖馬公的陳佩琪是當年馬公高中第一位考上台大醫學系的女生，與台大學長柯文哲結婚後，依舊擔任小兒科醫師，不但要看門診、輪值早晚班，還肩負培訓新進醫師重任。家裡3個小孩陸續出生後，陳佩琪早有體悟，比她更忙碌的柯文哲，在家務上幫不了忙。

陳佩琪曾經說，先生一直以來對太太最大的肯定，就是她有能力包辦家務、照顧小孩的教育與生病醫療問題，還有賺足讓一家子溫飽的工作能力，讓柯文哲無後顧之憂。

「很多人都跟我說過，你這樣太辛苦，可是我不覺得。因為先生需要我，小孩也需要我。一個人被需要的時候，幸福感會油然而生。」

但開刀後不久，有次和婆婆在電話中聊天，婆婆說：「佩琪啊，家裡不必弄得太乾淨啦！人只有吃和穿比較重要，其他的隨隨便便就好了啦……。」婆婆的話，她聽進去了，「現在生活細節過得去就可以了。」

休假時，陳佩琪喜歡邀孩子一起去爬爬小山，或自己逛逛花市、書店，最愛看《名偵探柯南》，還會挑財經雜誌來「練功夫」。從小嗜喝烏龍茶的陳佩琪，以茶佐書，就是最放鬆的自我時光。

圖：陳德信 1961年生、台灣大學醫學系畢業，現為台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主任暨專任主治醫師。也是台北市長柯文哲之妻，育有1子2女。（圖片來源：陳德信）

慢活第二招：飯菜簡單煮，口罩不離身

「大家常問我有沒有特別的運動習慣，有時候被問到不好意思，我就會說上下班通勤時走路，」陳佩琪笑說，工作生活都忙，坦白說真的不會想到外面去運動，刻意會做的就是走路上下班。工作地點離家裡走得快的話，單程大概15分鐘；慢一點散步走，大概20分鐘。

陳佩琪的路線，會儘量選擇離開大馬路的小巷或公園，並且全程戴上口罩。「有人說是因為我怕被人家認出來嗎？」陳佩琪笑說：「當然不是啊，是因為街道旁空污比較嚴重，保護呼吸器官最好就是戴口罩。不但走路和騎車時要戴，更應注意口罩的密合度，記得按壓鼻梁壓條，下巴和兩頰的接縫也要拉好。」

近年來，肺腺癌高居台灣10大癌症前幾名，女性患者人數逐漸攀高，除了與空污有關之外，居家油煙也難逃責任。

罹癌後的陳佩琪更加注意家中空氣品質，現在煮飯都是簡單煎、炒後加點鹽就完成一道菜，複雜烹調法的美食，直接買現成的。「餐桌上常常就是一盤炒或汆燙的青菜、肉或魚類，加上一鍋湯就是一餐。」

陳佩琪呼籲，在廚房煮食的時候要保持空氣流通，全程打開抽油煙機，「也要注意抽油煙機安裝的位置對不對，放得太高，吸油煙效果就大減。最好做菜時也都戴著口罩，不要爆炒出大油煙。」

慢活第三招：三餐規律，用品常換品牌

她後來回想，發現罹癌前有個毛病，就是忙著照顧家人和病人，自己卻常常不吃早餐，有時甚至連午餐都跳過，直到回到家才吃晚餐，這樣的習慣讓她始終偏瘦，後來想想，應該改掉這個壞毛病，「不然怎麼有足夠的體力對抗癌細胞。」

於是陳佩琪改變飲食習慣，早餐儘量營養均衡，沖泡穀類和奶蛋類是首選，有時加上一杯無糖或微糖豆漿；中午即使忙，也至少在超商買關東煮，會儘量選原形的食材，像是香菇、筊白筍或白蘿蔔、沙拉水果，也不再錯過該進食的時間；晚餐就回家煮糙米飯配簡單的菜。

除此之外，陳佩琪還有一招。原來常常有人在診間問，「陳醫師，你小孩都喝什麼奶粉？」陳佩琪都回一句「國際牌。」「什麼？奶粉有國際牌？」家長總是很訝異地詢問。

陳佩琪解釋，所謂國際牌，就是她不會只鎖定某一種品牌後就一直長期採用，而是經常更換使用，降低單一品牌釀成風險的機率。

「我得了台灣死亡率最高的癌症，肺裡還有多處癌前病變，可想而知，會預期自己的壽命應短於一般人。」陳佩琪坦承，說不擔心、沒有罣礙，是騙人的，常常想到「以後要是沒有我的話，這個家怎麼辦？」

陳佩琪笑說：「我想我真的要自己努力活久一點才行，儘量不去想復發這件事。」如果那一天真的來了怎麼辦？「我就是做最好的準備：把自己的肺活量訓練得好一點、日子過開心點，每一天都覺得幸福，這就是最重要的事。」

早期肺癌治療後，還要追蹤多久？

台大醫院副院長、專長肺癌治療的胸腔內科醫師余忠仁表示，20多年前，肺癌沒有好的篩檢方法，治療沒什麼突破，所以頂多談5年存活率。隨著醫學進展，台灣治療肺癌的手術、化療、放療、標靶治療、免疫治療齊備，基本觀念是腫瘤愈小，期別愈早，復發機率愈小。

不過每個人體質基因、所處的環境都不一樣。癌友治療告一段落，要面對的是，環境裡的致癌物質或風險因子可能還在。是復發、還是長出新的癌？復發的癌要多久才會被偵測到？這些都是未知數。

總之，早期肺癌治療5年內沒有復發，但10年之後，仍有10～15％可能出現另一個肺癌。若要避免這10～15％的復發機率，那麼繼續遵醫囑定期追蹤，應該是更好的選擇。

本文為康健雜誌 x 關鍵評論網癌症專題合作

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本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航