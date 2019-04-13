台灣廠商研發非洲豬瘟「快篩試劑」，獲OIE驗證是亞洲第一

非洲豬瘟去年8月在中國爆發至今已經全面淪陷，僅剩海南島還未傳出疫情，台灣這數個月來也展開防疫大作戰，雖然現在並非疫區，但國內已有生技廠商研發出病毒抗體快速診斷試劑，並獲得世界動物衛生組織OIE的驗證，成為全球唯二，亞洲第一的非洲豬瘟抗體快速診斷試劑，而台灣研發的試劑可以在常溫保存，因此比西班牙的試劑更厲害。

（中央社）台灣生技業者研發出快篩試劑，能在10分鐘內檢測豬隻是否感染非洲豬瘟，是全球唯二、亞洲第一；不過僅能針對活體豬隻檢測，不適用於豬肉加工製品，台灣目前不會採用。

非洲豬瘟疫情在歐洲、亞洲都有國家傳出疫情，防止疫區擴散的方法，就是快速確診案例。財團法人農業科技研究院育成廠商凌越生醫所開發的非洲豬瘟抗體試劑，已獲得世界動物衛生組織（OIE）參考實驗室認可。

凌越生醫獸醫總監張權星今天受訪表示，這個試劑的特點是在很短的時間內，就可以知道結果，而且不需要在實驗室檢測，不論是在豬場、隔離場及機場港埠等地，10分鐘就可以知道豬隻是否感染非洲豬瘟。

張權星指出，非洲豬瘟的潛伏期是4-19天，豬隻感染病毒後大約7天就會產生抗體。這個試劑可以在豬隻感染後的第14天，就可以檢測出豬隻是否染病，也就是潛伏期時，就能知道豬是否有染病。

張權星表示，跟西班牙研發的試劑不同的是，台灣做出來的這個試劑是檢測病毒蛋白P30誘發的抗體，西班牙廠商的試劑則是檢測由病毒P72誘發的抗體。

張權星說，P72誘發的抗體會比P30誘發的抗體還要晚產生，因此理論上來說台灣試劑可以比西班牙試劑更早發現豬隻是否感染非洲豬瘟病毒。

不過，張權星也指出，此試劑採用的是血液、血清或血漿做檢測，但加工的豬肉製品並沒有豬血，因此這個試劑適合使用在非洲豬瘟的疫區。

農委會副主委黃金城日前受訪也說，台灣不是非洲豬瘟疫區，目前防疫把關是檢測豬肉加工產品，因此目前不會採用這種檢測方法。

這次研發試劑的凌越生醫公司，主要的核心技術之一就是快檢試劑，《中國時報》報導，他們成立於2004年工業技術研究院育成中心開放實驗室，主要目標是以生物晶片為平台，提供免疫性相關疾病檢測與支援性輔療相關產品開發。

2017年3月，他們做的「豬瘟抗體力價檢測試劑」在曼谷世界畜產展覽會上發表，並取得東南亞6個國家代理商的銷售合約，當時專家預估，該項產品全球市場規模高達新台幣200億元。

《台視》報導，現在他們利用基因工程技術，開發出非洲豬瘟病毒抗體快速診斷試劑，穩定性和檢驗結果都非常良好，適合用於實驗室與田間之診斷，期望有助於幫助防堵非洲豬瘟。



《蘋果日報》報導，農科院副院長林俊宏則說，農委會畜衛所使用核酸檢驗，雖需在研究室進行，但好處是可針對加工肉品進行病毒檢驗；至於此診斷試劑，檢驗對象必須是活的，要能抽得出血，雖可直接在豬場進行檢測，但因為是檢測抗體，所以比較適合用於疫區，而目前台灣非疫區，「也希望台灣用不到」。

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核稿編輯：羊正鈺