2019/04/13, 科學

研究指小孩愈喜愛恐龍IQ愈高？ 這完全弄錯重點

研究指小孩愈喜愛恐龍IQ愈高？ 這完全弄錯重點
Photo Credit: Nasser Nasser / AP Photo / 達志影像
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有網站宣稱研究發現小孩愈喜歡恐龍的話，便會更加聰明，但這篇文章誤解了研究內容及結果。

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面對恐龍與智力那個創新研究結果，充滿好奇心的筆者看完reference之後，發現自己已進入了reference黑洞——看都看不完。

怎麼說？不如一起探討如下。

先一起看一下原文reference英國《鏡報》其中一段：

"The study, which is not new but has recently resurfaced online, found that children who develop obsessive interests, in things such as dinosaurs, will go on to experience a number of benefits." [1]

「Such as」——意思是例如。例如是恐龍，那究竟恐龍是否真是主角？對其他玩具或事物有「強烈興趣」又如何？

《鏡報》其實有reference返回Dr. Joyce Alexander那份論文[2]，只是整篇論文，連一個智力實驗結果都沒描述過，又怎麼會有對恐龍有「強烈興趣」就會智力高的結論？

筆者估計，英國《鏡報》記者不是引錯reference，要不就不了解英文，見論文中引言第一句有"dinosaurs"同第三句有"benefit in learning"就把恐龍同智力連接起來。

事實上，論文有引用到一個1986年、對恐龍有「強烈興趣」的小孩作觀察研究[3]。結果顯示，小孩對恐龍感興趣是「流於表面」還是「深入探討」是個重點！

研究其中一個結論指出，雖然同樣都對恐龍有興趣，但有些小孩只停留在恐龍的表徵，例如恐龍有角或有爪。另外，有些小孩則能再進一步探討有角或有爪是代表了有攻擊性，能分析出這些表徵多是肉食性的恐龍或需要保護自己的顯示。這些能「深入探討」的小孩，將來就較容易把自己的知識靈活運用了。

恐龍，並不是與智力關連的重點。反而小孩對自己有興趣的事物有否作真正的深入瞭解及探索，才最重要。這個研究不是叫父母買恐龍給小朋友，而是建議父母給予子女發展自己興趣的時間，並培育子女對自己的喜好作深入探討的能力。

參考資料︰

  1. Why it's a really good sign if your child is obsessed with dinosaurs (Mirror)
  2. The development of conceptual interestsin young children (Joyce M. Alexander et al. 2007)
  3. How knowledge is structured and used by expert and novice children (Camilla Gobbo & Michelene Chi, 1986)

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁

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責任編輯︰鄭家榆
核稿編輯︰歐嘉俊

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