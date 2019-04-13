研究指小孩愈喜愛恐龍IQ愈高？ 這完全弄錯重點

面對恐龍與智力那個創新研究結果，充滿好奇心的筆者看完reference之後，發現自己已進入了reference黑洞——看都看不完。

怎麼說？不如一起探討如下。

先一起看一下原文reference英國《鏡報》其中一段：

"The study, which is not new but has recently resurfaced online, found that children who develop obsessive interests, in things such as dinosaurs, will go on to experience a number of benefits." [1]

「Such as」——意思是例如。例如是恐龍，那究竟恐龍是否真是主角？對其他玩具或事物有「強烈興趣」又如何？

《鏡報》其實有reference返回Dr. Joyce Alexander那份論文[2]，只是整篇論文，連一個智力實驗結果都沒描述過，又怎麼會有對恐龍有「強烈興趣」就會智力高的結論？

筆者估計，英國《鏡報》記者不是引錯reference，要不就不了解英文，見論文中引言第一句有"dinosaurs"同第三句有"benefit in learning"就把恐龍同智力連接起來。

事實上，論文有引用到一個1986年、對恐龍有「強烈興趣」的小孩作觀察研究[3]。結果顯示，小孩對恐龍感興趣是「流於表面」還是「深入探討」是個重點！

研究其中一個結論指出，雖然同樣都對恐龍有興趣，但有些小孩只停留在恐龍的表徵，例如恐龍有角或有爪。另外，有些小孩則能再進一步探討有角或有爪是代表了有攻擊性，能分析出這些表徵多是肉食性的恐龍或需要保護自己的顯示。這些能「深入探討」的小孩，將來就較容易把自己的知識靈活運用了。

恐龍，並不是與智力關連的重點。反而小孩對自己有興趣的事物有否作真正的深入瞭解及探索，才最重要。這個研究不是叫父母買恐龍給小朋友，而是建議父母給予子女發展自己興趣的時間，並培育子女對自己的喜好作深入探討的能力。

參考資料︰

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊