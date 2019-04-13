賭場和葡式蛋塔外，澳門其實還有這些──讀《隱形澳門：被忽視的城市與文化》有感

說起澳門，人人都似乎能說出些相關的話來︰「這家葡式蛋塔好吃」、「哪間賭場酒店不好」、「大三巴人很多，不外如是」……但其實除了葡式蛋塔（或葡國雞）、賭場和一些知名景點外，澳門還有甚麼？這問題或會令百分之九十九的人陷入靜默，然而，百分之一百的人都不會因為這片靜默而感到尷尬，因為對大家來說，澳門就真的只有這些，但這種錯覺不是非澳門人的專利，《隱形澳門：被忽視的城市與文化》的作者李展鵬就是例子。

身為一個土生土長的澳門人，李展鵬也曾經由衷地覺得這個小城毫不特別、對澳門歷史、本土文化並無感覺，直至十年前在異地「遇見」澳門的點滴，才開始反思和書寫澳門，十年下來，李展鵬寫下無數思考澳門的文章，結合成一本《隱形澳門》。這書共分成四個章節，從歷史與文化、旅博業發展所帶來的社會問題、本土身分意識以及澳門創作四個角度入手，去解釋澳門為何長久以來在世界的視野中隱形。

Photo Credit: 遠足文化出版

作者認為，澳門的隱形某程度上是一種「逆反幻覺」，即明明在於眼前卻被視而不見，箇中原因眾多，諸如經濟發展不突出、高等教育發展進程滯後、媒體長年積弱、文化輸出不強，但隨著申報世界文化遺產成功、博彩業飛速發展、「派錢」和「天鴿」，澳門開始被看見，所以書中主題亦主要圍繞這幾方面來定：以世遺建築入手來談澳門歷史時，他以世界上其他歷史文化遺產多是單一建築，如比薩斜塔、凡爾賽宮和泰姬陵，而澳門則是以「城區」來申報這差別出發，講出了葡國人當年在規劃這小城時的心思，令她成為一個「可逛」的城市；講述澳門的旅遊業發展時，則把風災之下的滿目瘡痍與旅遊城市的風光作為對比，解釋發展旅博業的代價 — —城市景觀變得庸俗、現金分享亦不足以彌補的生活素質損失、經濟發展而催生的階級矛盾。

除了這些大家在時事新聞都看膩的話題外，李展鵬還嘗試為讀者指引出其他認識澳門的新路，例如目前仍然不太有人談及的排外情緒，以及近年開始逐步發展的澳門創作，當中提及的一些名號，如畫家霍凱盛、蘇文樂，導演徐欣羨等，假如讀者能按圖索驥，追尋他們的作品，也就已經能成為這本書的延伸閱讀。同時，此書雖然以澳門的內容為主體，但旁及了不少香港、台灣，甚至世界其他地方的例子和情況，所以就如作者在結語中所言，這不單是認識澳門的起點，更是以澳門之名想像世界的起點。

一個城市、一段幾百年的歷史，甚至一個有關全球的思考過程，當然不可能單靠一部兩百多頁的作品就能全面總結，而比起要為澳門的事下個一錘定音的結論，我更相信李展鵬是希望透過自己的觀察和分享，嘗試為大家掃除「逆反幻覺」的盲點，令人可以重新發現和認識澳門。所以，假如你想在下次面對文首那道問題而不再陷入靜默的話，不妨走進書局，捧一本《隱形澳門》回家細讀吧！

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責任編輯︰黎家樂

核稿編輯︰鄭家榆