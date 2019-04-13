那些拉丁美洲愛情雜事（二）：拉美的歌聲、沉默與失語者

聽得多拉丁美洲的音樂，很容易對拉丁美洲的愛情世界產生太多不切實際的想象。

前年Justin Bieber的《Despacito》風靡全球，甚至在歐美引起了一股學西班牙文的熱潮。其實這首歌改編自拉美歌手Daddy Yankee的同名作品，原曲版本亦在西語國家中瞬間成了家傳户曉的神曲。《Despacito》這首歌正好反映了拉美流行曲除浪漫以外，還有另一個性感危險的面向。

《Despacito》是一種名為「雷鬼動」（reggaeton）的拉丁美洲音樂。若說情歌是拉美音樂的「日」，則雷鬼動是相應的「夜」。它起源自波多黎各，曲風深受雷鬼、hip hop影響，節奏簡單強烈，揉合唱歌和饒舌而成。在拉丁美洲的夜店裡，時下最流行的雷鬼動歌曲永遠都是引爆全場高潮的藥引，只要一播出《Despacito》，或是其他如Daddy Yankee、Nicky Jam的歌曲，拉美人都會馬上放下手上那杯Ron或tequila，站起身來高聲歡呼，然後著了魔般勁舞一夜。雷鬼動的歌詞常常與性和暴力扯上關係，不論歌詞抑或MV，皆極盡挑逗之能事。因此，如果你不懂西語，或者沒有梁朝偉般的外型，最好還是別模仿《Despacito》的歌詞追女生。因為在日常場合，那些歌詞根本就是吉村卓「很想要吧」式的性騷擾：「（嗄……）我想在你頸邊慢慢呼氣」、「（嘻嘻……）我想用吻吻掉你所有衣服」、「（嗬嗬嗬……）我想在你身上危險地帶游走啊……」（有興趣的讀者可參考這篇文章。）

一如自家外表身材，理想很豐滿，現實卻很骨感。寫實的拉美愛情世界並非如此火辣性感，反倒真有幾分吉村卓的神緒。

Maria是我在瓜地馬拉寄宿家庭的女傭，照顧了我半年來的起居飲食，人很親切，而且還常常讚我很帥，所以她可算是我的畢生摰友了。有一次我們在餐桌上談起拉美人的愛情點滴，Maria告訴我，作為馬雅原住民婦女，其實她並沒有甚麼「愛情生活」可言。Maria今年五十多歲，14歲就嫁為人婦，往後許多年光陰，她一邊生兒育女，一邊靠逐家逐户叫賣手製的tortilla營生。直到八年前遇上現在寄宿家庭的女主人Ruth，她才穩定下來，靠著每月兩千多港元的固定薪水過日子。她至今已生下了十四個兒女，最小的只有六歲，近兩年更榮升阿嬤，丈夫則早在幾年前就過世了。

那個晚上，我試著從這個貧瘠的愛情荒地中，勉強掘出一絲半點堪教我落筆的東西，最後發覺根本無從入手：因為她的故事也就是這樣了，說完了。實情Maria自己也不清楚到底那是不是「真愛」，只不過在她的村莊，女孩多數都在這個年紀出嫁，自己也對當時丈夫有些好感，便答應嫁給他了。那麼有過甚麼浪漫小事嗎？沒有，丈夫酗酒，薪水一到手，就通通拿去換酒精度日，她唯有自己一個人扛起整個家，兒女年紀一到，都要外出打工幫補家計，至於看電影、「Netflix and chill」之類就更是天方夜譚了。

（示意圖）Photo Credit: AP IMAGES/達志影像

那麼其他拉美婦女的經歷也是如此嗎？也是如此，更不幸的大有人在。據墨西哥國家統計和研究所（INEGI）的數字，在墨國，足足有94萬名大於15歲的女性曾被迫婚，當中更有43萬人「因懷孕而被迫結婚」、33萬人「在違反其意願下被迫成婚」。若嫌數字冰冷，不妨看看新聞：2016年在格雷羅州，就曾經有父母為了四箱啤酒、兩隻火雞，拱手將親生女兒的未來奉送予一個陌生人。而這些令人髮指的白痴，數不勝數。

Maria和這些墨西哥女性都是拉美愛情世界裡的失語者，她們的愛情一片空白，一無可陳之事，更甚或從沒機會自己決定未來。我大可以寫個綱要，換換當中的時間地點人物，已足以道盡這百萬人的人的生命歷程。她們身處的文化歷史場景也許引人入勝，然而不改她們自身故事蒼白、千篇一律，毫不動人。抽離一切場景脈絡後，她們的面貌渺渺忽忽，不外乎是穿起自家民族服裝的每一個路人而已。因其單薄，故其亦微不足道：畢竟斷送一個人的未來是悲劇，斷送十萬個未來就僅僅是個數字罷了。

我厭惡廉價的感恩論，聽完故事後，一泡眼淚一把鼻涕的高呼三聲「因我生在香港有得挑，有得自由戀愛，真是要知足感恩」云云。真的嗎？我隱約感覺到，港墨之間遙遙有某種異樣的呼應，又好似聽得見那些改了頭，換了面的惡魔的呢喃，向我們耳語著「窮人就去仆街」、「沒樓沒高潮」，時刻準備劃穿那張不談社政經，只談風月的小確幸愛情面具，然後正式宣判，我們是現代愛情世界的失語者。



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責任編輯：黎家樂

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