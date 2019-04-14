「管管您好！」臉書粉專的使用權限可以買賣嗎？

根據新聞報導，近期出現有人私訊粉絲專頁，表達欲收購粉專的狀況，有些人懷疑這些詢問者可能是中國網軍。目前已經被證實有收到訊息的包括「不禮貌鄉民團」、「姆士捲雜物誌」等多個粉專，其中「我是中壢人」更傳出對方開七位數價格收購。

「帳號」在法律上是什麼？

相信有在玩遊戲的讀者一定知道所謂的「買賣帳號」，也就是向人購買已經創好的角色，節省刷首抽的時間。但在買賣帳號的同時不知道大家有沒有想過，「帳號」到底在法律上是什麼呢？

要討論這個問題，我們必須來看看帳號怎麼來的。

一般來說，帳號是透過使用者與服務提供者簽訂契約，使用者同意服務提供者的使用約款後設定個人帳戶，再由服務提供方依照雙方訂定的使用條款，提供使用者對應的使用權限。當使用者以登記好的帳號密碼登入網站以後，就可以使用網站內的相對應服務。

依照這樣的程序，我們可以發現，比起可以完全支配特定物的「所有權」，網站帳號更像是服務提供者提供「使用權」。因此在性質上來說， 比較像是依照雙方契約約定為給付的「債權債務關係」。

粉專經營權可以買賣嗎？

回到正題，粉專的經營權限可以「購買」嗎？

從上述的論點我們知道，臉書帳號、粉絲專頁的使用權是一種「債權債務關係」，這個關係可以移轉嗎？其實是可以的。

我們常聽到的買賣契約，是雙方約定某一方以一定的金錢，換取他方提供的特定「標的」，而這個「標的」究竟是什麼則沒有特別規定。也就是說，只要雙方約定好，民法並不會限制你要買賣的標的是什麼，只要標的可以交易就行。它可以是房子、是汽車、是土地，沒有被限制不能買賣的「權利」，自然也可以買賣。

因此我們認為，買賣粉絲專頁經營權限的問題，比較像是原管理員與買家訂定一個契約，將其臉書帳號使用權的債權，以一定價格賣給買家。

資訊戰已經開打，應該格外小心！

這次的事件被懷疑是中國打算透過經營帶親中色彩的粉絲專頁，來利誘（或有人說是洗腦）台灣民眾加入中國的行列。然而，即便到了台灣已表明追求和平，不主動動武的現在，中國卻屢屢清楚表現出對台灣的併吞野心。

在《孫子・謀攻篇》中：「孫子曰： 夫用兵之法，全國為上，破國次之；全軍為上，破軍次之；全旅為上，破旅次之；全卒為上，破卒次之；全伍為上，破伍次之。 是故百戰百勝，非善之善也；不戰而屈人之兵，善之善者也。」

透過資訊戰使敵方人民畏懼，進而達到不戰而降的效果，在這個資訊發達、傳播速度快速的年代，可說是很符合時代特性的戰法。從俄羅斯對烏克蘭的例子，也可以看出資訊戰對於戰局的影響效果。因此，未來中國對我們一定會採取更多類似的資訊戰打法，目的就是要淺移默化地影響台灣人民，進而使人民放棄抵抗。而要因應中國步步進逼的資訊戰，我們一定要謹記以前蔣經國曾說過的：「絕對不要相信共產黨！」這就是對抗中國資訊戰的第一步！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航