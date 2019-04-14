《波希米亞狂想曲》：同性戀英雄，避重就輕成為「偉大搖滾神話」的切片

戲裡戲外，《波希米亞狂想曲》都是一部有爭議的作品。

2010年，皇后樂團的吉他手布萊恩梅打算製作一部皇后樂團的電影。而在英國音樂史上，皇后樂團被一些人視為與披頭四齊名的兩大樂團（這說法忽略了70年代的齊柏林飛船，與平克佛洛伊德的偉大成就），此企劃自是受到各界注目。原本布萊恩梅找來《芭樂特：哈薩克青年必修（理）美國文化》男主角薩夏拜倫科恩飾演主唱佛萊迪墨裘瑞，但因理念不合，最後換成雷米馬利克。而雷米馬利克也因其傑出的演技，讓《波希米亞狂想曲》獲得了全球性的成功。

但《波希米亞狂想曲》也因為這樣的背景，造就了褒貶不一的狀況。

根據相關資訊，電影從前製開始，相當的參與人員應是以主唱佛萊迪作為電影重心，並以搖滾神話描述80年代的文化背景。但皇后樂團的態度，則希望這部片講的是皇后樂團的整體，這也造成薩夏拜倫科恩與製片大衛芬奇等人退出的原因。薩夏拜倫科恩認為佛萊迪荒淫的同志性愛，與搖滾樂相關的敗德事物才是電影的重點，而布萊恩梅卻將電影定調為「安全」的PG級（普通級）電影。

所以在《波希米亞狂想曲》不但沒有任何的性愛場面，連同性戀的部分也僅成了一種隱喻，除了接吻外，連調情的戲碼都沒有，一如天主教電影一樣的壓抑。而跟搖滾樂分不開的「毒品」在片中，更是毫無蹤影。而電影雖以佛萊迪為主角，但基本上的確是一部講述皇后樂團的電影。

也就是說，人類歷史上的同性戀英雄，在片中成了「偉大搖滾神話」的切片。電影當中呈現的佛萊迪，只是他關於自身人格與樂團的一部分。《波希米亞狂想曲》僅描述皇后樂團從1970年開始，到1985年參與在Wembley Stadium舉行的《拯救生命》經典演出之間的15年經歷。

這部電影既然是依據皇后樂團的真實故事改編，全世界的樂迷與影評人對此即有所期待。但皇后樂團與製作人，卻無意把佛萊迪甚至樂團的真實狀態公諸於世。而電影也把許多史實的時序顛倒拼貼，並虛構了戲劇化的橋段，讓電影撐滿了娛樂性而非真實性。這也是許多死忠皇后樂團歌迷、影評人特別幹譙的地方，認為電影以一種世俗的道德去美化皇后樂團，成為歌功頌德的電影。

Photo Credit: Bohemian Rhapsody， IMDb

如果只是美化樂團，將敗德的部分掩蓋，也許不致引來過多批評。問題是佛萊迪是同性戀史上與Leslie Feinberg、Harvey Milk同樣重要的人物，雖然因為保護家人的緣故，不曾公開出櫃並替同志爭取權益，但他私底下的行為卻未脫離同志圈。從帶黛安娜王妃去混同志酒吧，到1987年罹患愛滋病後，在西班牙度假時，於夜晚流連同性戀俱樂部，並在生日時舉辦了700人參加的派對。他一直都同志圈的象徵。

而在性、毒品皆缺席（僅出現極少量的酒）的電影中， 佛萊迪卻被描述為一個在父親陰影下成長的印度帕西族男孩，他對同志的認同與性在片中是逃避的。劇本花費相當多的篇幅去描寫他跟前妻瑪麗的互動，並強調他直到患病之後，才真正接受自己的同志傾向。

這當然是佛萊迪內心掙扎的一部分，但如果要還原他的本質，理應刻劃他在加入樂團後，離家追尋自我期間的那些同志生活。但在片中，卻僅是由他人的口白道出，並以雷米馬利克憂鬱、壓抑、拘謹的表情與之相對。

片中最接近同志印象的場景，僅是佛萊迪表演結束，跟一群同性戀到酒吧（然後無後續），或開趴時，有一群同性戀來認識他，以及他跟前經紀人還有最後一任男友的互動，但都點到為止，尺度相當於1970年代隱喻同志行為的電影，保守程度比青少年戀愛片還高。

《波希米亞狂想曲》最後找來了知名的雙性戀導演布萊恩辛格操刀，他是21世紀初期的影史大師，出道以來，幾乎每部片都是影史經典，並以《X戰警》系列開創了英雄電影的輝煌盛世。他擅長在電影中帶入同志認同的掙扎，又不破壞電影的敘事與意涵，而身份認同更是符合本片氛圍，是導演的不二人選。

但布萊恩辛格在拍攝過程中，卻也跟劇組與男主角雷米馬利克起衝突。布萊恩辛格號稱因為母親重病而常請假，據信真正原因是因為捲入多起性侵未成年同志的醜聞，導致他無心工作。最後在電影殺青前兩周，他也被劇組開除。

在《波希米亞狂想曲》中，他也起了關鍵作用。

Bryan Jay Singer｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

布萊恩辛格最厲害的地方，在於場景調度。他的每一部片當中，一定會出現影史上經典的強烈畫面。從《刺激驚爆點》最後的蒙太奇轉換、《X戰警》變種人象徵被排擠的同志隱喻、《X戰警2》萬磁王逃獄、《X戰警：未來昔日》快銀制服五角大廈警衛、《行動代號：華爾奇麗雅》的納粹黨衛軍動員，無一不讓人看得神迷目眩。

在本片裡面，皇后樂團召開發片記者會，佛萊迪被記者逼問同志傾向的一段，蒙太奇的鏡位轉換與迷幻效果堪稱影史經典。但在他過去電影中，許多極其吸睛的場景調度，在《波希米亞狂想曲》卻顯得最少。

在《X戰警：未來昔日》中，從金鋼狼回到過去，X教授沉溺於針劑的麻醉感，到萬磁王被囚禁的悲憤，幾乎是三不五時就有一個場景會讓人看得出神。但在本片中，雷米馬利克雖然展現了卓越的演技，但不管是走位或是他跟畫面的融合感，都不如布萊恩辛格過去的電影。而尷尬感的程度，跟《行動代號：華爾奇麗雅》裡面的湯姆克魯斯有得拚。

而在《超人再起》當中，那毫無演技的布蘭登勞斯，卻反而在導演的調度下，精準的化身成希臘天神般的超人形象。布萊恩辛格跟雷米馬利克的衝突，外界不明究理。根據整個製片過程，感覺布萊恩辛格並沒有太多決定權，他是否能要求雷米馬利克表現出他要的感覺，可能也是個疑問。

而去分析雷米馬利克在片中的表現，不客氣來說，他本來就欠缺法斯賓達或休傑克曼混然天成的明星感，更沒有佛萊迪搖滾巨星的魅力。這點不能怪他，因為他非常精準地呈現了劇本所賦予的佛萊迪性格。偏偏如果去看皇后樂團留下的諸多影像，佛萊迪的內在應該是比電影當中呈現的要複雜得多，而雷米馬利克本身是在拍攝後才成為歌迷，並非一開始就熱愛皇后樂團，他即使在外表與表演上成功再現了佛萊迪的形象，內在的精神上有否抓到佛萊迪狂放墮落的那一面？這種所有搖滾巨星都有「積極與自毀」的雙面性，電影中看起來沒有，因為劇本中本來就沒這一塊東西。

Photo Credit: Bohemian Rhapsody， IMDb

而另一個吸睛的點，在於布萊恩辛格把那種「男同性戀依賴自己妻子，卻不是愛情」的情結，拍得絲絲入扣。而影片後段，佛萊迪去醫院得知自己罹患愛滋，走出病房被同樣患病的歌迷認出，那短短兩句話的互動互視，更是在充滿限制的劇本中，幾乎是最撼動人心的一個畫面，讓人不禁想像，如果劇本有佛萊迪對於同志認同的掙扎與性愛狂歡的場面，在動靜之間的影像轉換中，電影的高度不知道會提升到多少。

結果，《波希米亞狂想曲》在諸多的波折中得以問世，歸功於「通俗化」、「PG級」的製片原則，導演的基本功力、攝影的用心，以及皇后樂團傑出的選曲與音樂安排，讓本片成為一部相當好看且具高度娛樂性的電影。

本片在全球獲得了空前的票房，成為史上最賣座的音樂傳記電影，全球收入近9億美金，並創下傳記及戲劇類電影的歷史記錄。看起來這似乎是個完美的結局，結果布萊恩辛格因為爆發四起性侵未成年男孩的醜聞，雖未起訴，但也因此被劇組切割，同時被輿論與電影圈抨擊。

在講究人權的時代，電影圈中因為權勢涉及的性權力關係，目前是電影圈高度重視的狀況。布萊恩辛格自然得面臨他的過去，帶給他的負面影響。因為皆未起訴，很難判定他究竟有罪無罪，但道德上他已經遭受到了人格抹殺。連帶的，《波希米亞狂想曲》的成就到底該算在誰的身上，也是一個難題。

在目前影評褒貶不一的狀態下，本片如果要當作認識皇后樂團的傳記，因為太多地方違反史實，作不得準。要當作佛萊迪的電影，它也不是。如果按照一般影迷的看法，說看大銀幕聽到皇后樂團的歌就嗨了，那其實電影最後的演唱會畫面，魅力根本不如1985年《拯救生命》演唱會上皇后樂團的演出影像。

可看的是雷米馬利克的演技跟布萊恩辛格的導演功力，但這也不是布萊恩最好的一部片，而且許多人因為道德譴責，抵制（尚未定罪）性侵犯的電影。整個連起來，就不知道怎麼去定義這部片了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航