挪威人的「購物成癮症」：不考慮實際需求，只想花錢買快樂

文：李濠仲

你是否薪水才剛匯入戶頭，就立刻想拿去買喜歡的東西呢？想必這樣花錢買快樂的人應該不少，但是這樣下來，就必須小心買得太多，而有囤積、浪費的狀況發生。曾在奧斯陸旅居兩千多個日子的作家李濠仲，在《挪威人教我，比競爭力更重要的事》一書中以挪威人購物成癮的狀況舉例，挪威人吃不完、直接掃進垃圾桶的食物，一年居然可達二十七點八萬噸，價值相當於五十億新臺幣！也因此，過度消費被挪威人視為警訊，將對社會與自然環境造成難以挽回的破壞⋯⋯

出生富庶挪威的一代，和傳統挪威人的價值觀可說大相逕庭，許多老挪威人直到現在還有自製果醬、蛋糕的習慣，當下年輕的一輩，則幾乎凡事都只想在超級市場獲得滿足，再也沒有什麼東西稱得上是彌足珍貴，吃不完的東西就丟進垃圾桶，對他們來說十分理所當然。

就在哈拉爾國王呼籲大家節制消費的同時，正是挪威每年丟棄未食用糧食的最高峰。不計廚餘，挪威人因為毫無節制採買，讓冰箱囤積了太多蔬菜、水果、魚肉、奶蛋以至吃不完，最後直接進到垃圾桶的食物，一年可達二十七點八萬噸，價值將近十億挪威克朗（約台幣五十億）。浪費食物的行為，在很多挪威青年身上尤其常見，他們相當幸運地從來不知「短食糧缺」為何物，聽聞祖父母一代節約屯糧的經驗，說不定還會出現「何不食肉糜」的困惑表情。

身為主要石油輸出國之一，長期以來，挪威人有幸以不同於其他富裕社會的平實作風為人稱道，只需親近自然界的鳥語花香，他們就能感到心滿意足。但在我寓居挪威那幾年，許多代表性的精品名牌專賣店則陸續現身首都奧斯陸，意味社會風俗已有些不一樣。就在挪威心理學會為青少年沉迷購物發出警訊的同時，挪威卑爾根大學（University of Bergen）社會心理研究中心也發現，雖然愈加重視物質享受，是工業化社會必然帶來的現象，但至少有百分之一的挪威人竟然因此染上了「購物成癮症」。

所謂「購物成癮症」，指的是有些人薪水才剛匯入戶頭，下一刻就是衝進百貨公司瘋狂採購。他們從不規劃個人資金用途，唯一想做的事情就是逛街買東西，非常難控制自己的購物慾望，很輕易就能把每個月的收入花光光，就算「購物成癮症」並非醫學上的病理判斷，但依照卑爾根大學社會心理研究中心的調查，它和許多藥物成癮者確實有類似的心理反應。

「購物成癮症」最明顯的表徵，就是手邊一有錢，就有花錢的衝動；無法抗拒物質的誘惑；他們幾乎沒有辦法阻止自己出門購物；他們太不考慮「實際需要」，又或者只是不斷創造花錢買東西的藉口，最終變成一套不斷重複上演的日常行為模式。他們十分迷戀透過掏錢購買衣服、鞋子、包包時所產生的愉悅感，卻又因為毫無節制的消費，結果造成個人沉重的財務負擔，平白增添了不必要的生活壓力。

這些人因為財務失衡而焦慮，偏偏又高度依賴買東西去換取滿足感，根本難以自拔，惡性循環終究導致身心不適，嚴重者恐轉化為抑鬱症，有些人甚至會出現飲食失調的問題，同時還浪費成習。花錢之始，他們的心理狀態也許是歡愉的、滿足的、平和的，但伴隨而至，往往是焦躁和不安，而且唯有藉由下一次瘋狂購物，才能有效轉移那股因為過度消費而來的負面情緒。

儘管對大多數人來說，「購物」不過是日常生活中自然組成的一部分，就算某個人特別愛買東西，也不至於被說成是「生了場重病」；不過，卑爾根大學的研究倒是提醒大家，「購物成癮症」患者確實一併存在強迫症、情緒不穩和迴避型人格等表徵。假如一個人必須藉由經常性購物，去換取短暫的心理滿足，或者習慣性利用到百貨公司大採購的行為，讓自己從某種悲傷、痛苦以及緊張的情緒中獲釋，那皆是購物成癮症早期發作的症狀跡象，如能及早自覺，則有機會避免未來愈陷愈深。

此外，根據刻板印象，我們可能以為「衣櫥裡永遠少一件衣服」的多是女人，提出「購物成癮症」的卑爾根大學心理學博士安德森（Cecilie Schou Andreassen）卻說，就她所見，男人的購物欲望可從來不輸給女人。

事實上，哈拉爾國王的提醒，不光是為了告誡新一代挪威人要避免物質至上的毛病，把花錢購物當作休閒樂趣，或者恣意浪費糧食，畢竟以挪威人的高國民所得，暫不至於出現什麼社會危機；只是，過度消費、浪費，首當其衝就是直接對環境造成破壞。傳統挪威人勤儉、樸實的一面，因為經濟、社會轉型而逐漸流失已在所難免，一旦挪威最引以為傲的自然環境也隨之淪陷，那才是真正得不償失。

北歐人傳統理性、務實的性格，使其對物質的需求，往往以實用為優先，相信多餘的享受只會帶給自己不必要的麻煩。因為就算人人穿金戴銀、開名車、住豪宅，假如所到之處天空混濁、河水不清、山林失色、汙染蔓延，大家還得成天戴著口罩對抗空氣污染，終究無助提升整體生活品質。挪威心理學會和卑爾根大學相繼將國人（尤其是年輕人）以購物為樂的現象視為社會發展的警訊，其實有它這一層深層的道理。

我也是因為久居當地，才從挪威人身上，對自己以前的購物習慣有所醒覺，它深深地影響了我回到台灣後所採取的消費模式。改變之大，明顯到任一親友都能清楚察覺到其中的不同。就這部分觀之，我個人的大幅度變化，其實是和外星人一點關係也沒有的。

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書籍介紹

本文摘錄自《挪威人教我，比競爭力更重要的事：重新定義「成功人生」的學習之路》，啟動文化出版

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作者：李濠仲

當被「競爭力」綁架的亞洲思維遇上「北歐模式」，人生的優先順序被重新洗牌，曾經建立的價值觀被狠狠地反轉。兩千多個旅居奧斯陸的日子，作家李濠仲親眼見證「最適合居住國家」的樣貌，並獲得人生旅程中珍貴的鑰匙，足以開啟下一個可能更美好的未來世界。

在台灣，我們汲汲追求成功、勝利、財富、地位、競爭力，卻是不斷虛耗空轉、心靈空虛；反觀挪威，雖有石油資源作為重要的國家基礎經濟、民生福利支柱，但更令人印象深刻的是挪威人的人格特質，每個人都可以是可靠之人，獨立思考之人，重視人權之人，造就一個穩固、安定、平等的社會。他們對於成功人生的定義，也和亞洲的普遍價值觀不同，社會的整體利益大於個人的財富累積，家庭與孩童則是永遠的絕對優先。

Photo Credit: 啟動文化出版社

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航