聽八首厭世歌曲學英文，陪你度過崩潰人生

文:Jenny Hsu

覺得人生快完蛋了怎麼辦?筆者小V藍瘦香菇的時候都聽音樂,今天就來介紹八首厭世的歌曲,從歌詞學英文,陪你度過崩潰人生!

Lana Del Rey – Born To Die

這首歌是復古女聲Lana的傑作,渾厚嗓音中帶著頹廢孤寂感,Born To Die歌詞中描述生死與愛情的幻滅,由Lana充滿磁性的嗓音詮釋,絕對讓你苦得不要不要!

pouring rain

pouring rain的意思是「傾盆大雨」,形容「雨像用倒的一樣」,也可以說having a downpour下豪雨。另外,rain也常常會出現在一些厭世的諺語裡,例如:It never rains but pours. 的意思是原本從不下雨,一下就是傾盆大雨,形容人「禍不單行」。

Kevin broke up with his girlfriend and failed his final exams. It never rains but pours.

凱文跟他的女友分手,期末考還不及格。真是禍不單行!

last word

last word是「遺言」的意思,而「遺書」則是testament或是will。

She made a will earlier before her death.

她在死前立了一份遺囑。

insane

insane是形容詞,指「精神錯亂的、非常愚蠢的」,搭配的動詞是 \go,所以形容一個人發瘋了是go insane。

Our math teacher suddenly went insane and started screaming in the classroom.

我們的數學老師突然發了瘋地在教室裡大吼。

Radiohead – Creep

說到「陰鬱」絕對不能不提到電台司令Radiohead的這首Creep,這首歌描述一位男子單戀,卻因為自卑而始終無法跨出第一步,因此陷入絕望。Creep算是Radiohead最耳熟能詳的一首歌,還曾被蘇打綠、林宥嘉翻唱過!還沒聽過的一定要聽聽看!

to look someone in the eye(s)

look someone in the eyes是「望向某人的眼睛」,通常指眼神的交流。而「看」的片語還有:meet someone’s eyes是「互相對視」、fix one’s eyes on是「將目光定在…」。

Emily didn’t look her ex-boyfriend in the eyes for the entire graduation ceremony.

Emily 在畢業典禮上和前男友四目相對。

creep

雖然Creep這首歌被翻譯成「怪胎」,但其實creep這個字是動詞,指「躡手躡腳、不知不覺地到來」的意思,而creepy是常用的形容詞,形容「毛骨悚然的」感覺,

This creepy movie is based on a true story.

這部令人毛骨悚然的電影是改編自真實故事。

weirdo

weirdo是大家都知道的「怪胎」,在英文裡,還有其他叫「怪胎」的單字:

像是freak、nerd、geek,其中nerd特別指「書呆子」。

Hozier – Take Me To Church

說到近年的爆紅憂鬱歌曲,就一定要提到這首歌!Take me to church是24歲的愛爾蘭藍調歌手Hozier創作的歌曲,獲得2015年BBC音樂獎的「最佳年度單曲」及葛萊美音樂獎的「最佳搖滾單曲」!

這首歌其實跟同志議題有關, Hozier以灰沉的聲音詮釋被教條束縛的痛苦,他形容這首歌是「有點失去宗教信仰的歌曲」。

mouthpiece

mouthpiece是名詞,有「樂器的吹口、話筒」的意思,在這裡比喻為「代言人」,而常用的「代言人」是spokesman或 endorser。

The clarinet is a woodwind instrument with a single-reed mouthpiece.

單簧管是一種有單一吹口的管樂器。 Many sports drinks are endorsed by famous basketball players.

很多運動飲料公司都邀請有名的籃球選手當他們的代言人。

absolute

absolute是形容詞也能當名詞,都有「絕對」的意思。另外要注意的是,absolution不是absolute的名詞喔!absolution指的是「赦免、赦罪」。

Since she is one of the founders of the company, she has absolute authority in all decision making.

因為是公司的創始人之一,每個決定她都握有絕對的權力。

shrine

shrine指的是「聖壇、神殿」或「聖地」,歌詞中的shrine of your lies比喻「用謊言堆積成的聖壇」。同時shrine也可以當及物動詞,意思是「把…放置在神龕裡、祀奉」。

pagan

pagan當名詞時指的是「異教徒或無宗教信仰者」,當形容詞時「異教的、非正統的」,常跟另一個字heresy「邪教」搞混。

Green Day – American Idiot

American Idiot是美國樂團Green Day「年輕歲月」於2003年製作的專輯,當時適逢伊拉克戰爭,歌曲中便呈現反戰主義的意涵。歌詞裡描述美國當時的政治現象:媒體治國,看報辦案,久了人民、政客都變笨蛋,國家也越爛(超厭世的吧?)。Green Day的流行龐克風超適合在厭世的時候一邊聽一邊搖擺,感覺可以甩掉所有煩惱!

hysteria

hysteria就是「歇斯底里的、異常興奮」,同義字還有crazy, frenzy, delirium,都有「精神特別異常」的意思。hysteria來自於古希臘的醫療典籍,hyster這個字根是「子宮」,當時的人們的認為只有女性才會有歇斯底里的症狀,而原因是「子宮在體內亂跑,移開原本該有的位置所造成的」。

subliminal

subliminal是「下意識的、潛意識的」,是心理學的用詞。一般的潛意識會說subconscious,sub的字根有「下方」的意思,conscious是「意識」,因此subconscoious就有「隱藏在意識下的」意思。

propaganda

propaganda指的是「宣傳運動」,通常偏貶義,常用在政治性的宣傳,例如party propaganda就是「政黨宣傳」。

Amanda joined the president’s propaganda campaign when she was 20.

Amanda 在20歲時參與了總統的宣傳運動。

Linkin Park – In The End

這首歌是聯合公園Linkin Park比較早期的作品,收錄在混合理論Hybrid Theory專輯中,歌詞描述即使盡了一切努力最後卻一場空的絕望、痛苦,這首歌被 Linkin Park歌迷視為經典,主唱Chester的嘶吼感覺可以釋放所有的憤怒,適合在人生低潮時開到最大聲!

rhyme

rhyme可以同時當名詞、動詞,名詞指「韻腳、韻文、詩」,動詞指「用韻文寫詩、與…押韻」,配合的介系詞是with。另外,without rhyme or reason指的是「雜亂無章、無緣無故」。

She bought these useless things without rhyme or reason.

她無緣無故買了這些沒有用的東西。

pendulum swing

pendulum指的是「鐘錶的擺」,swing是「擺動」,pendulum swing意思就是「來回擺動或是動搖的人」。

Travis – Why does it always rain on me?

光看歌名就覺得超級厭世!崔維斯Travis是英國的搖滾樂團(偷偷說:每個都是大帥哥),以英式搖滾為名,這首歌步調較慢,很適合在下雨天的時候拿出來聽一聽,就會覺得悲慘的人生好像有好一點了!

Britpop 英倫搖滾

英國90年代初期受到6、70年代樂團啟發(如:Beatles)以英國為主的觀點,抗衡當時美國的垃圾搖滾(Grunge)風潮。如綠洲樂團(Oasis)、果漿樂團(Pulp)都是響應英式搖滾的樂團,引領英國成為另類搖滾成為主流。

to be unable to stand someone

這個片語是「無法忍受某人」,can’t stand後面可以接動名詞或不定詞。

Halsey – Colors

搖滾才女Halsey擁有慵懶又迷幻的嗓音, Halsey解釋這首是寫給一個男孩的歌, 當她看到男孩從原本的人生從七彩漸漸褪成灰色,希望男孩能夠早日找回自己原本的顏色。歌詞雖然簡單,但旋律跟歌詞背後的意義傳遞了力量,讓落寞、沮喪的人們能夠早點脫離厭世輪迴!

dope

dope一般指「毒品」,也有「笨蛋、塗料」的意思,這個字也常出現在饒舌樂中,來形容一件事很棒、很酷。

He is a freaking dope rapper!

他是個超酷的饒舌家!

saturated

我們常在食物的包裝上看到saturated這個單字,意思是「飽和的」,例如:飽和脂肪saturated fat、saturated。而saturated 也有「滲透的」和「深色」的意思喔!

masterpiece

英文歌中常會聽到masterpiece,指的是「傑作、名著」。

Starry night is definitely one of Vincent Van Gogh’s greatest masterpieces.

星夜絕對是梵谷的經典名著之一。

Three Days Grace – I Hate Everything About You

這首歌對於許多七、八年級生來說簡直是時代的眼淚!光歌名就超白話地表達了恨意滿點的情緒還有厭世!寬限三天樂團 Three Days Grace 是來自加拿大的硬式搖滾樂團,簡稱 TDG 或 3DG,這首歌當時受到許多「憤青」喜愛,主唱的低沈的嗓子配上重金屬真的超級紓壓!

hard rock 硬式搖滾

硬式搖滾也可以稱作重搖滾(heavy rock),主要使用大量回饋的揚聲器,加上效果器的電吉他、貝斯、鼓及鋼琴等鍵盤樂器。部分樂團在1970年代發展成為主流音樂,像是早期的槍與玫瑰樂團Guns N’ Roses、齊柏林飛船樂隊Led Zeppelin、皇后樂團Queen都是有名的硬式搖滾代表。

alternative metal 另類金屬

以另類搖滾為基礎混入其他樂風,形成的一種新金屬樂,是90年代中期最流行的金屬樂。另類金屬樂隊的特點是不尋常的節拍和一些不常用的技巧,重型音樂沉重的吉他即興,和傳統金屬樂相較之下,是屬於較少的吉他獨奏和實驗方法。

有時候心情真的爛到無以復加、做什麼事都力不從心,但又沒有適合的聽眾聽你宣洩,不如聽聽音樂、跟著節奏擺動、發洩,健康又紓壓!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航