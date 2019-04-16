走進，斯里蘭卡：印度洋上的眼淚，「龍象之爭」角力要地

文：沃德。我的 My world（國立中正大學學生自發組成的網路新聞團隊，致力打造專屬於大學生的國際新聞平台）

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【僧伽羅人 vs. 泰米爾人，英國殖民埋下內戰種子】

熱帶島國「斯里蘭卡」，原名「錫蘭」。在僧伽羅語中意為「樂土」或「光明富庶的土地」，其版圖如鴨梨，又有「印度洋上的眼淚」、「寶石王國」、「印度洋上的明珠」之稱。

斯里蘭卡位於印度東南方，和印度最近相距30公里。西元前6世紀，由印度王子比智雅王建立，因此由南印度來的入侵者不斷。西元4世紀開始，此地即為東西貿易站，十分繁榮，正因為地理位置重要，而引起各國覬覦，外國勢力陸續入侵，曾被葡萄牙、荷蘭、英國殖民。

一直到1948年，斯里蘭卡共和國建國獨立。然而，1983年斯里蘭卡發生內戰，直至2009年才結束。

兩個種族

斯里蘭卡人口約1900萬人，其中主要分布在斯里蘭卡西南部的僧伽羅族佔73.8％，分布在東北部地區的泰米爾族則佔18％。

僧伽羅人主要來自印度北部，語言為僧伽羅語，他們原先集中居住在斯里蘭卡北部中區和東南部乾燥地帶，後期文明中心逐漸向南遷移。僧伽羅仁主要信仰為上座部佛教，自1973年開始，斯里蘭卡的憲法便明文保護佛教的發展，並給予其特殊地位。

泰米爾人主要來自印度南部，使用的語言為泰米爾語，他們多為印度教徒，其中也不乏基督教徒與穆斯林。13世紀時，泰米爾人在斯里蘭卡北部建立了獨立的賈夫納王國，因此泰米爾人認為自己是斯里蘭卡最早的居民。

埋下分化的種子

西元十八世紀，斯里蘭卡成了英國的殖民地，殖民時期，英國對斯里蘭卡採取「分化而治」的策略，為了制衡佔大多數人口的僧伽羅人，英國將印度南部的泰米爾人大批遷至斯里蘭卡，與當地的主要民族僧伽羅人結怨。

除了大量引進南印度的泰米爾人之外，英國也特意培養其成為政府官員等菁英知識份子，在教育、就業等方面，泰米爾人都享有相當的優勢及較多的資源，成為協助英國政府管理的幫手。

1948年，斯里蘭卡正式宣佈從英國獨立，長期受壓迫的僧伽羅人掌握了權力，於1940年代末期，開始制定一連串對泰米爾任不平等的法律與政策，包括1956年自由黨提出「只要僧伽羅」的口號，得到僧伽羅人的支持而在大選中獲勝，並通過了《僧伽羅優勢法》（Sinhala Only Law），不只訂立僧伽羅語為唯一的官方語言，還依種族比例確立錄取高等校院的人數，提高泰米爾人接受高等教育的限制。

除此之外，泰米爾人亦在擔任公職方面遭遇許多困難，許多泰米爾人不得不提前退休，一連串報復性的種族歧視政策加深了種族間的不滿，失業影響生計的因素更使得許多泰米爾人逐漸走向反抗的道路。

戰火引爆

泰米爾人原以溫和的議會路線爭取自治，但始終未見成效。

1972年，斯里蘭卡通過一項對少數族群提供保護的新憲法，但泰米爾人並未被包含在內。同年，泰米爾人成立猛虎組織。1976年，組織改稱「泰米爾－伊拉姆猛虎解放組織」（Liberation Tigers of Tamil Eelam）。1977年大選，泰米爾人在議會中的代表數量急劇減少，成了壓垮駱駝的最後一根稻草，猛虎組織開始進行大規模抗爭行動，這個組織擅長游擊戰術，並以「自殺式爆炸襲擊」為主要抗爭手段，持續對抗斯里蘭卡政府。

1983年7月，猛虎組織在賈夫納半島埋設地雷，殺死了13名斯里蘭卡政府軍士兵，正式拉開武力抗爭的序幕，儘管1987年印度曾出兵協助斯里蘭卡政府清剿猛虎組織，迫使其簽訂停火協議，但在1990年印軍撤離後，猛虎組織迅速反攻，並在賈夫納半島成立「泰米爾政權」，自此持續19年的內戰，造成六萬多人民流離失所，巨額的軍費開支重挫國家經濟，基礎建設也遭到嚴重的破壞。

1999年挪威等國開始介入斡旋，2000年雙方開始和談，兩年後猛虎組織與斯里蘭卡政府簽訂永久停火協議，斯里蘭卡政府解除了對猛虎組織的禁令，然而儘管進行多次談判，雙方仍持續產生武裝衝突，停火協議早已名存實亡。

內戰的終止

2006年7月，斯里蘭卡政府開始針對猛虎組織控制區展開大規模軍事行動，兩年多的時間內收復1.5萬平方公里的控制區。

2009年1月，政府宣布攻佔了猛虎組織的最大本營－基諾利奇，並決定重新禁止猛虎組織活動，斯里蘭卡政府勝券在握，此後，斯里蘭卡政府接連收復猛虎組織的控制區，同年5月16日，斯里蘭卡政府收復猛虎組織控制的最後一段海岸線，5月18日，斯里蘭卡政府擊斃猛虎組織最高領導人普拉巴卡蘭（Velupillai Prabhakaran），結束長達26年的內戰。

回歸平靜的斯里蘭卡？

2010年大選，斯里蘭卡由先前政府繼續執政，對於泰米爾人居住的東北部地區，政府雖較內戰前投入了較多資源，促進經濟發展，但當地軍隊依舊強勢控制著許多行政機構，許多泰米爾人收入微薄，只能在難民營裡生活。

僧伽羅人實力階層並未出現讓步，泰米爾人尋求自治的願景並不樂觀，在雙方並未取得平等的共識，及政府未做出妥善處理的情況之下，斯里蘭卡直至今日依舊深深的被種族衝突所影響著。

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【中國的再殖民：從經濟、政治面探討斯里蘭卡現況】

斯里蘭卡位於熱帶地區，因此自然資源相當豐富，主要生產茶葉、橡膠、椰子等。2015年統計數據顯示，斯里蘭卡出產的「錫蘭紅茶」，出口量高達34萬公噸，排名世界第四。

隨著大型基礎建設的建置，斯里蘭卡的國內生產總值（Gross Domestic Product，GDP）每年呈現快速增長的趨勢，從2000年的163億美元，到2017年的871億美元。然而，在斯里蘭卡邁向現代化的同時，傳統產業也面臨轉型危機。

近年來，斯里蘭卡的觀光業也蓬勃發展。2015年，180萬人次到訪斯里蘭卡，而光是中國，就有20萬人次。但是軍政府多握有經營相關產業設施的股份，透過以軍方士兵擔任員工的方式，壓低成本，使得他們的觀光業雖然戰績輝煌，然而大把的鈔票都落入軍政府的口袋。

斯里蘭卡因地緣位置與印度相鄰，因此一直以來雙方的關係非常密切，貿易往來也很頻繁。2005年，新總理拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）上任後以軍事手段對付泰米爾猛虎，印度不樂見斯里蘭卡以武力處理叛軍問題，讓斯里蘭卡轉而向中國求助，親中政策於焉展開。

2013 年，中國中央總書記習近平提出「一帶一路」的經濟合作概念，斯里蘭卡也搭上了這班列車。斯里蘭卡國內到處都可以看見中國承包的基礎建設計畫，比如南部高速公路（Southern Expressway）、坎迪－賈夫納公路（Kandy-Ja_na Highway,A-9號公路計畫）、諾羅雀來火力發電廠計畫（Norochcholai Power Plant）等等。

除此之外，中國提供斯里蘭卡政府大筆貸款，然而利息高達6%，官方稱，斯里蘭卡欠中國國有企業逾80億美元。斯里蘭卡深陷債務泥沼，甚至面臨「割地償債」。

2017年12月，由於無法償還貸款，斯里蘭卡將價值15億美元的漢班托特港口控制權以及周邊15000英畝的土地交給了中國，租約99年。斯里蘭卡政界人士表示，這筆交易對於削減債務是必要的。

對於斯里蘭卡港口的租約，其總理拉尼爾・維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）提出樂觀的想法指：「該地區將設立一個經濟區，並實現工業化，這將帶來經濟的發展，並促進旅遊業。」

然而，漢班托達港附近數千名村民則面臨迫遷之問題；另一方面，由於漢班托達港擁有地理優勢，亦有人擔心漢班托達港之後將被用作軍事用途，雖斯里蘭卡政府保證港口不會為中國軍方所用，但長達99的租約已足以讓人擔憂。

另外，不少反對人士則指出這次的租約是一個先例，以後其他欠中國錢的國家也許也會簽訂這類的領土協議借、還貸。

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【在地訪談：斯台混血兒對於家鄉的擔憂】

在這次斯里蘭卡專題的尾聲，我們有幸與具有斯里蘭卡血統的Djindege進行了一段深度的訪談：

沃德：可以請您先就自身的背景以及身份做個介紹嗎？

Djindege：我父親是斯里蘭卡的僧珈羅人，母親是台灣人。由於過往的內戰爆發，為了躲避戰亂來到台灣，正好趕上當時台灣正值大量興建基礎建設時刻，故當時正是需要大量勞動力。而父親已經來台定居數十年，並且已經歸化台灣，所以語言方面並沒有與台灣人有太多差異。我從小出生於台灣，因此生活重心主要還是會在台灣，但不排除會回去斯里蘭卡做生意的可能性。

沃德：您對於斯里蘭卡的政治有什麼想法嗎？

Djindege：我認為在內戰打完後，國內人民對於往後的前景是樂觀且正向的，而結束這場戰爭的Rajapaksa總統，也因此擁有戰爭英雄的人民高支持率，然而在這高支持率背後，卻是充滿爭議的血腥手段。而在Rajapaksa總統上台後更是做出朝向獨裁的政策，但是即使做出如此多與世界主流不相符的政策作為。我認為Rajapaksa總統還是會因戰爭英雄的名聲而保有一定的民意基礎。

沃德：根據新聞指出，斯里蘭卡國會提出了不信任案進而去否決總統新任命的總理，這也象徵一度認為斯里蘭卡會靠向中國的立場又再次回歸到了原點，鑑於這件事件的演變，您怎麼去看待？

Djindege：對於這項問題，以2018年的地方議員選舉為例，過去身為國會第二大黨的統一自由聯盟，在這次選舉中一口氣掉到第3大黨，而這象徵著對Rajapaksa總統過於親中的經濟政策受到挑戰。但是在這次爭議事件中，我認為雖然經過最高法院以及國會的結論後確定Rajapaksa身為總理的無效性後，但根據年初大選結果Rajapaksa極有可能還會再次得到高位。

沃德：從過往資料中的知道中，我們能知道在直到上次總統大選前（2015年），斯里蘭卡主要受總統的抉擇，而傾向於親中的一方，不只向中國貸款了數十億美元用於基礎設施建設，還由於難以還債，於是斯里蘭卡南部的漢班托塔深水港及周邊15000英畝土地轉租給中國，並且簽訂租期為99年。這對於已經債台高築的斯里蘭卡財政更加受到傷害，然而並非此項決定就是直接定調為一個錯誤的政策，原因在於當時斯里蘭卡剛結束內戰，急需基礎設施建設，而中國是當時唯一願意在斯里蘭卡投資的國家，因此，就以您的角度來看，這麼做值得嗎？

Djindege：由於在過往內戰中，印度的態度是站在於同屬泰米爾族群的角度，因此斯里蘭卡境內人民對於印度並非如此信任，而這間接的解釋為何在中印角逐之中，印度屈居下風的主因。再者，當時的Rajapaksa總統由於在內戰中採取血腥鎮壓，因此在國際上造受諸國的質疑，並且拒絕人權調查，而中國正好反以友善的態度去接納，因此導致國內政策大都具有傾中的立場。而這樣傾中的立場也間接促使斯里蘭卡對於台灣並非如此友善。

但是我認為雖然過於傾中的政策並非如此恰當，但仍有少許的基礎建設值得稱讚，但更多的是如同受訪者舉出的Matara機場、首都蓮花台電視塔以及南部高速公路，但這些建設都是另有所圖，而這些圖謀也導致斯里蘭卡的經濟身受中國影響。

總結來說，我認為整體來看是不值得，包含數點，第一是這謝建設是無用且昂貴，第二是當時的執政者是在諸多建案中有涉及到貪腐的疑慮，第三正是比起部分的基礎建設而言，喪失的是國家重要的主權。

沃德：國際政治中有這麼一句話：「小國無外交」，因此這些小國便容易因為特殊原因而受到其他大國的干預，而不論是印度或是中國方面的影響，也都實實在在的關係到斯里蘭卡的政局轉替。那就您的想法，斯里蘭卡該如何在這夾縫中求生存？

Djindege：我認為必須將這種一面倒的政策改變是必須的，如果不去改變立場，這將會促使國家被困住。而在國際上，如此一面倒立場的斯里蘭卡被當成歐美國家宣傳過於傾中的活教材，但又無法去實施幫助，因為很根本的原因在於這些建設計畫都是斯里蘭卡與中國之間的簽署，而身為旁觀者的角度便無權插手。

另外，假使將斯里蘭卡的比做台海情勢來看，印度如同中國，而中國則是如同美國，然而差別在於斯里蘭卡在國際上是有正式地位的，因此應該保守住如此重要的底線，並且藉由地理位址的優勢以及大國之間的抗衡還平衡大國的外力干擾。將過往的政治作為重新檢討後，再重新去面對才是根本之道。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰