曾被質疑「妳來這裡做什麼？」即將升空的福衛七號推手是本土女科學家

首度使用台灣自主研發的衛星操控系統，福爾摩沙衛星七號（福衛七號）今日啟程赴美，將於6月22日發射升空。而福衛七號「幕後推手」朱崇惠，不僅是台灣衛星計畫中唯一的女性計畫主持人，更是當初太空中心展開福衛系列衛星計畫後，首批派往美國長期受訓的唯一女科學家。

1968年出生的朱崇惠，是台大大氣科學系畢業、美國賓州州立大學大氣科學碩士，不過，她直到1994年因緣際會進入太空中心，才真正接觸衛星相關工作。

為了發展人造衛星，國科會（科技部前身）在1994年選派近30名種子人員赴美國TRW（Thompson Ramo Wooldridge）公司受訓，親身參與衛星發展、設計與整測工作。當時一名男性工程師因故放棄才由朱崇惠遞補，她也是該批受訓工程師中唯一女性。

《自由時報》報導，年僅26歲的朱崇惠，對於衛星一無所知，闖進當時幾乎都是男性科學家主宰的太空領域，回想在美國受訓的日子，朱崇惠說，太多東西要學了，根本沒時間害怕，遇到問題就是不斷想辦法解決。

剛踏進太空領域的時候，朱崇惠常常被問起：「妳來這裡做什麼？」年紀輕輕的她，心裡難免覺得不舒服，不知道這樣詢問的背後是對她專業的質疑，抑或是來自於性別刻板印象？不過後來隨著專業能力的展現，就再也沒聽過這樣的問句。

朱崇惠說，太空的工作要相當「耐煩」，大家可能看到太空工作很炫很酷的一面，但是衛星能順利發射升空，背後是無數扎實的基本功，從數學、物理的基本運算，再到日常工作的繁瑣，每天都在寫程式抓錯誤，最後才有那煙火般的瞬間和成就感。

《中央社》報導，「擔任工程師，老闆交代什麼，就做什麼，把自己的事情顧好就好」，朱崇惠歷經福爾摩沙衛星一號（福衛一號）、三號累積經驗。不過，當她被選為計畫主持人時很猶豫，心想「自己可能不適合」，但從不放棄的她，就此開始學習如何與外界溝通。

福衛七號是台美各出資50%的合作案，也是台美合作以來的最大計畫。參與福七的研發團隊不僅年齡不同，文化背景也相異，其中美方團隊有一名成員，堅持自己的測試方式才是對的，可是朱崇惠深入了解後發現，太空中心的測試方式並沒有錯，碰到這種僵持不下局面，她秉持分層溝通原則，技術問題讓技術團隊去解決，在管理階層的溝通上，朱崇惠守住太空中心應有的榮譽與尊嚴。

頂著衛星計畫首位女主持人頭銜，朱崇惠說，同在太空中心服務的先生完全支持。夫妻兩人在太空中心相識、結婚，下了班偶爾還是會談論公事，碰到工作上的煩惱或是電力系統問題，也會請教先生；朱崇惠自嘲說，「你看我們的人生多無聊」。

►關鍵評論網專題：科學界的女性們

Photo Credit: 中央社

福衛七號將升空，首度自主研發關鍵操控系統

「福衛七號」是台美最大規模的科技合作計畫，從2010年簽約至今已邁入第9年，總經費預算高達約32億元。發射升空後將邁向另一個里程碑，接替福三，成為太空中最精準的溫度計。總統蔡英文今天到場參加啟運儀式，也宣布6月22日福衛七號將發射。

衛星成功發射後，全仰賴地面操控系統來控制衛星在任務軌道的運行並執行任務。地面操控系統大致分為軌道軟體、衛星操控軟體和排程軟體3部分。福衛七號操作指揮官蕭文宗接受中央社專訪時表示，台灣過去多使用美國廠商的衛星操控軟體。太空中心與新鼎公司初期一起研發衛星操控系統，經過6、7年時間，才研發成功。

《中央社》報導，這次福七使用的衛星操控軟體和排程軟體都是國內自行研發，也徹底擺脫長久以來受制於國外操控軟體限制與技術支援，完全建立國內地面衛星操控大型軟體系統的自主能力。

福衛七號的衛星本體由太空中心人員完成設計後，交由英國衛星製造商Surrey Satellite Technology Limited（SSTL）製造，美國則負責提供最先進的量測儀器。福七計畫主持人朱崇惠說，當時有跟英國廠商要求，多採購台灣生產元件，像測試設備部分跟漢翔合作，衛星天線則是由芳興科技製造，「是唯一跟著福七上太空的國內元件」。

有「太空最準確溫度計」之稱的福衛三號自2006年4月15日發射迄今滿13年，接替福三的福七升空後，未來每天會經過台灣6次，每次只有短短6到12分鐘，因此，操控人員要事前規劃好要下的指令，抓緊時間跟衛星「溝通」。

福七除了衛星操控系統是首度自主研發，由於可同時接收美國的GPS及俄國的GLONASS全球衛星導航系統（GNSS）訊號，未來台灣地區的資料量蒐集量是福三的3到4倍，氣象預報準確度增加10%，在目前全世界正面臨全球氣候變遷的挑戰，將可成為數值氣象預報、防災及減災的最佳利器。

朱崇惠說，福衛三號升空後8個月就被歐洲氣象中心納入天氣預報系統，表現超乎預期，未來福七升空，預估7個月後可以開始提供氣象資料，「不能輸給福三」。

此外，太空中心今天也也開放到現場的民眾參與「福衛七號歡送會」，還有體驗各項科學遊戲等活動，不能到場的民眾，也有直播收看。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜