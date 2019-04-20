洗車六大注意事項：高壓水槍噴哪裡？冰火五重天車子受得了？

愛車的朋友們，相信不少人都會到自助洗車場幫愛車來場SPA好好的美容一番，然而每個人對洗車的見解都有獨到之處，不過筆者時不時在洗車場保養愛車時，偶爾會聽到一些錯誤的洗車觀念，無奈身性害羞只能遠望看著他們繼續摧殘著這些愛車，因此決定振筆疾書告訴各位洗車這六個該注意的事項！

1. 洗車也要挑日子看時辰？

俗話說中國人做什麼是都要挑日子，這洗車當然也不例外，除了挑日子更要挑時辰！有人認為大太陽底下洗車可以讓車乾的更快，畢竟天然的最好還能省風槍的錢，但其實你正在摧殘你的愛車。

在正午或是大太陽底下洗車，水珠形成的凸透鏡會造成聚光效應，使漆面溫度上升，久了則會失去光澤，而水珠被太陽蒸發，在漆面上還會留下水痕 ，清潔劑以及蠟也是同樣道理，都容易受強烈的日曬而蒸發。所以正確的洗車時間點應該在有遮蔽的環境下，選擇多雲陰涼的天氣時間則是清晨與傍晚最合適。

2. 冰火五重天車子受得了？

很多人對於洗車前要不要冷車這件事抱持著懷疑的態度？這回就跟大家說個明白。試想你今天騎車騎的正盡興，忽然傾盆大雨，難道你的車就會掛了？所以我們知道洗車時不需要等到引擎與排氣管「完全」冷卻才能夠開始。

然而這其中還是有些地方要特別注意！比如剛跑完賽道或是山路，甚至於長途騎乘後，碟盤正燙的時候切勿灑水降溫，避免造成碟盤變形；另外高溫下瞬間冷卻也較容易使引擎表層烤漆剝落，因此建議稍微降溫至手可以直接觸碰，不會燙傷即可開始沖水洗車！

3. 高壓水槍噴哪裡？

使用高壓水槍沖水除了是將車體噴濕之外，最大的目的在於使用高壓水柱將附著在車身上的髒污及沙塵沖刷掉，避免待會洗車時泥沙刮傷烤漆，當然這高壓水槍不能對人噴之外，車上的幾個部件也需要特別注意，除了保持一定距離沖洗避免沖壞烤漆外，外露的電線、手把上的開關座椅以及儀表板在沖洗時都須特別注意。另外還有很多人都會忽略水冷排，記得要用水管沖洗散熱鰭片，避免高壓水柱沖損。

水冷排是大家常忽略的地方。

4. 要從上洗到下還是從下洗到上？

多數人認為車子越接近地面的部位越髒，因此建議從上開始往下洗，這樣的說法其實只對一半，從保護愛車的角度來看，應該要把車殼與其他部位分開來清洗，將車殼獨立出來主要擔心其他部位的泥沙會一併被海綿帶走，在刷洗時不斷地與車殼磨擦造成更嚴重的傷害。另外泡沫的量也要充足，盡量覆蓋整個車體，更有助於將泥沙等污垢包覆帶走。

5. 清潔劑去污能力越強越好？

市面上有很多強調強力去污的清潔劑，然而該怎麼挑選是一大學問，這邊則提供大家一個方向「選中性的」，沒錯，使用中性的清潔劑不代表去污效果就比較差，反而更能保護你的愛車，對於車上的油封、橡膠等製品也比較不具侵蝕性，另外尤其是有改裝的車友們，陽極的輪框、避震器更要特別注意，如果選錯清潔劑這一噴就毀了！

中性清潔劑同樣也有很好的去汙效果。（圖為清潔劑與輪框上的鐵粉起反應呈現紅色）

6. 噴蠟全車都噴好嗎？

洗完車大家都會幫愛車上蠟，確保愛車閃耀動人，而車友間盛傳的「黑珍珠」簡單噴一噴就能夠搞定，不過你知道這樣可能會搞砸了剛剛辛苦的洗車成果嗎？其實黑珍珠這類噴蠟主要是針對塑膠件做保養，如果噴在烤漆亮光面上，乍看之下油亮油亮的，實則讓更多灰塵及汙垢附著在車殼上，萬萬不可！

洗完車電系零件開關記得用風槍吹乾。

（協力店家：黑浪專業汽機車鍍膜中心）

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航