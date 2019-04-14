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前AIT處長：美國別把「三個公報」當聖經，那有許多錯誤
我們想讓你知道的是
司徒文表示，台灣內部沒有共識，包括台灣安全、台灣更名、制憲修憲等；他說，他不認為統一符合台灣人民利益，大家都看到香港例子，但如果台灣以民主程序決定要與中國統一，美國也可能只有尊重。
（中央社）前美國在台協會台北辦事處長司徒文（William Stanton）今天提到，美國可以做的是，「不要把三個公報當成聖經一直去提它」，因為它有許多缺陷，美國可多提《台灣關係法》與「六項保證」。
台灣新世紀文教基金會、台灣制憲基金會、台灣基進黨共同主辦「變動世局中台灣的機會與挑戰：台灣關係法40週年的反思」研討會。
司徒文表示，美國自己可以單方改進的部分包括，不要在外交場合再提到所謂的一中政策，「因為它非常令人混淆」；美國可以做的是，「不要把『三個公報』當成聖經，一直去提它，因為它有許多缺陷」，中國可以提三個公報，但美國可以不要，美國可以多提《台灣關係法》與「六項保證」。
《新頭殼》報導，司徒文在會中說道，《台灣關係法》與「六項保證」，是為了補償台灣或糾正過去美中三個公報的錯誤。這包括，第一、美國認為會與中國有長期的關係；第二、台灣很快就會被中國吸納成中國一部份。但是這兩個假設都是錯誤的，《台灣關係法》就是要糾正這個錯誤。並分別提出「三個公報」有何問題：
- 1972年《上海公報》：並無事實上的基礎。因為它主張「兩岸的中國人都認為只有一個中國，而台灣是中國的一部份」。但這也許對於毛澤東與蔣介石是正確的；卻沒有人問過台灣人民或中國人民的意見。
- 1979年《中美建交公報》：沒有獲得雙方的同意。公報的語句是「美國政府認知，中國的立場是台灣是中國的一部份」，公報上的英文是用「認知」，而中文卻用「承認」，但是，這兩個是不一樣的。
- 1982年《八一七公報》：是完全錯誤的。公報說要逐年減少對台軍備提供；但其實從沒施行過。美國總統雷根開除國務卿海格，並做出「六項保證」【註】。
司徒文指出，美國可以做的是，鬆綁台灣官員進入國務院參訪；加強與台灣國防合作，加強台美雙邊自由貿易協定。
他說，緊密的台美合作有些是可以做，但不用事事都要公布、都要說，例如，更多的武器販賣、更多高層往來，「就是做、不要說」。
司徒文也建議，台灣可以多強調台灣的成就，台灣應該花公眾資源宣傳台灣的成就。
司徒文表示，現在台美關係，行政部分與國會對台灣支持很強，但他不知道總統川普在想什麼，而2016年以來，美國通過多項挺台的決議法案；其中，台灣旅行法提到台灣是一個民主燈塔的國家，這是在美國官方文次首次非常隱諱地稱台灣是一個國家。
他說，2018年美國有《亞洲再保證法》，美國要重新拾回在亞洲的領導權，未來的《國防授權法》會有專章提到台灣，這些都是立法，但重要的是要實行出來；這些近年的立法都沒有提到三公報，提到的是《台灣關係法》與「六項保證」。
司徒文表示，最近美國眾議院外交委員會提出的《台灣保證法》，提到希望台灣加強國防支出、台美聯合軍演等議題，則是對中國步步進逼的回應。
他說，美國對於中國的本質與中國帶來的威脅，有更清楚的認識；對於台灣的價值、不只戰略的價值，還有台灣做為民主的價值有更清楚的認識，對於美國在台美之間的利益也有更清楚的認識；美國甚至可以說，除非中國變成民主法治尊重人權的國家，然後再來考慮統一問題，台灣人民必須能接受統一，才有統一的問題。
司徒文表示，一個安全的、民主的台灣，是台灣海峽情勢與亞洲情勢的基石。
台灣新世紀文教基金會董事陳文賢則呼籲現在的台灣政府，面對國際社會，當台灣受到不公平待遇時，要用國家的身分回應，「我們不是地區、我們不是台灣地區」，此外，在商業等各方面，也希望台灣各方努力，「什麼全省、台灣地區，可以改的，盡可能去改」。
前立委張旭成則認為，美國稱讚台灣是民主典範，是不夠的，應該要回復正常關係。
司徒文：任何人做台灣總統都面臨極大困難
有媒體問到，前行政院長賴清德聲稱要打一場典範級初選，公開呼籲總統蔡英文要求網軍停止對他的攻擊，但蔡總統幕僚昨晚質疑賴清德是刻意遺忘，並說把基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」，對總統做不實的指控不是「典範初選」。
司徒文說，對於民進黨初選，他不便表達意見，這是台灣人要用自己的民主方式去決定，但他對蔡總統、賴清德都有極大的尊重。
司徒文說，當總統有其責任在，做太多或做太少都會被罵；蔡總統對於維持台美關係穩定有相當大貢獻，「請大家多體諒一下，任何人做台灣的總統都有極大困難」。
司徒文表示，台灣現在同時面對很多問題，而且台灣內部沒有共識，包括台灣安全、台灣更名、制憲修憲等；他說，他不認為統一符合台灣人民利益，大家都看到香港例子，他也不認為統一符合美國利益，但如果台灣以民主程序決定要與中國統一，美國也可能只有尊重。
另外，前外交部次長高英茂受訪指出，最重要的基本原則，就是競選一定要公平、公正的競爭，假如資源不對等，大家也要節制。他很希望將來的競爭，繼續以公平公正的方法來處理，至於公平公正如何定義，將來民調的時候人民會決定，選舉的時候人民也會決定。
高英茂說，「何謂公平正義？這些領導者應該心中都有一個平衡點，希望這些領導人發揮最大智慧處理這個問題。」
【註】1982年由雷根政府提出「六項保證」，是一個政策而非成文協定，2016年7月，美國眾、參議院先後通過決議案，以書面形式表述「六項保證」內容包括：
- 美國不贊成對台軍售設定期限（We did not agree to set a date certain for ending arms sales to Taiwan）
- 美國並不尋求為台灣與中華人民共和國之間作調停（We see no mediation role for the United States between Taiwan and the PRC）
- 美國也不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判（Nor will we attempt to exert pressure on Taiwan to enter into negotiations with the PRC）
- 美國對臺灣主權的長期立場沒有改變（There has been no change in our longstanding position on the issue of sovereignty over Taiwan)
- 美國並無計劃修改台灣關係法﹔及（We have no plans to seek revisions to the Taiwan Relations Act; and）
- 《八一七公報》的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見。（the August 17 Communiqué, should not be read to imply that we have agreed to engage in prior consultations with Beijing on arms sales to Taiwan）
延伸閱讀：
新聞來源：
- 司徒文籲美別把三公報當聖經 多提台灣關係法（中央社）
- 司徒文：任何人做台灣總統都面臨極大困難（中央社）
- AIT前處長：美中三公報是建立在錯誤的事實基礎上（新頭殼）
- 不樂見統一 司徒文籲美表達「除非中國民主化且台灣人想統一」（自由）
核稿編輯：楊之瑜