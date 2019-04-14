前AIT處長：美國別把「三個公報」當聖經，那有許多錯誤

（中央社）前美國在台協會台北辦事處長司徒文（William Stanton）今天提到，美國可以做的是，「不要把三個公報當成聖經一直去提它」，因為它有許多缺陷，美國可多提《台灣關係法》與「六項保證」。

台灣新世紀文教基金會、台灣制憲基金會、台灣基進黨共同主辦「變動世局中台灣的機會與挑戰：台灣關係法40週年的反思」研討會。

司徒文表示，美國自己可以單方改進的部分包括，不要在外交場合再提到所謂的一中政策，「因為它非常令人混淆」；美國可以做的是，「不要把『三個公報』當成聖經，一直去提它，因為它有許多缺陷」，中國可以提三個公報，但美國可以不要，美國可以多提《台灣關係法》與「六項保證」。

司徒文指出，美國可以做的是，鬆綁台灣官員進入國務院參訪；加強與台灣國防合作，加強台美雙邊自由貿易協定。

他說，緊密的台美合作有些是可以做，但不用事事都要公布、都要說，例如，更多的武器販賣、更多高層往來，「就是做、不要說」。

司徒文也建議，台灣可以多強調台灣的成就，台灣應該花公眾資源宣傳台灣的成就。

司徒文表示，現在台美關係，行政部分與國會對台灣支持很強，但他不知道總統川普在想什麼，而2016年以來，美國通過多項挺台的決議法案；其中，台灣旅行法提到台灣是一個民主燈塔的國家，這是在美國官方文次首次非常隱諱地稱台灣是一個國家。

他說，2018年美國有《亞洲再保證法》，美國要重新拾回在亞洲的領導權，未來的《國防授權法》會有專章提到台灣，這些都是立法，但重要的是要實行出來；這些近年的立法都沒有提到三公報，提到的是《台灣關係法》與「六項保證」。

司徒文表示，最近美國眾議院外交委員會提出的《台灣保證法》，提到希望台灣加強國防支出、台美聯合軍演等議題，則是對中國步步進逼的回應。

他說，美國對於中國的本質與中國帶來的威脅，有更清楚的認識；對於台灣的價值、不只戰略的價值，還有台灣做為民主的價值有更清楚的認識，對於美國在台美之間的利益也有更清楚的認識；美國甚至可以說，除非中國變成民主法治尊重人權的國家，然後再來考慮統一問題，台灣人民必須能接受統一，才有統一的問題。

司徒文表示，一個安全的、民主的台灣，是台灣海峽情勢與亞洲情勢的基石。

台灣新世紀文教基金會董事陳文賢則呼籲現在的台灣政府，面對國際社會，當台灣受到不公平待遇時，要用國家的身分回應，「我們不是地區、我們不是台灣地區」，此外，在商業等各方面，也希望台灣各方努力，「什麼全省、台灣地區，可以改的，盡可能去改」。

前立委張旭成則認為，美國稱讚台灣是民主典範，是不夠的，應該要回復正常關係。

司徒文：任何人做台灣總統都面臨極大困難

有媒體問到，前行政院長賴清德聲稱要打一場典範級初選，公開呼籲總統蔡英文要求網軍停止對他的攻擊，但蔡總統幕僚昨晚質疑賴清德是刻意遺忘，並說把基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」，對總統做不實的指控不是「典範初選」。

司徒文說，對於民進黨初選，他不便表達意見，這是台灣人要用自己的民主方式去決定，但他對蔡總統、賴清德都有極大的尊重。

司徒文說，當總統有其責任在，做太多或做太少都會被罵；蔡總統對於維持台美關係穩定有相當大貢獻，「請大家多體諒一下，任何人做台灣的總統都有極大困難」。

司徒文表示，台灣現在同時面對很多問題，而且台灣內部沒有共識，包括台灣安全、台灣更名、制憲修憲等；他說，他不認為統一符合台灣人民利益，大家都看到香港例子，他也不認為統一符合美國利益，但如果台灣以民主程序決定要與中國統一，美國也可能只有尊重。

另外，前外交部次長高英茂受訪指出，最重要的基本原則，就是競選一定要公平、公正的競爭，假如資源不對等，大家也要節制。他很希望將來的競爭，繼續以公平公正的方法來處理，至於公平公正如何定義，將來民調的時候人民會決定，選舉的時候人民也會決定。

高英茂說，「何謂公平正義？這些領導者應該心中都有一個平衡點，希望這些領導人發揮最大智慧處理這個問題。」

【註】1982年由雷根政府提出「六項保證」，是一個政策而非成文協定，2016年7月，美國眾、參議院先後通過決議案，以書面形式表述「六項保證」內容包括：

美國不贊成對台軍售設定期限（We did not agree to set a date certain for ending arms sales to Taiwan） 美國並不尋求為台灣與中華人民共和國之間作調停（We see no mediation role for the United States between Taiwan and the PRC） 美國也不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判（Nor will we attempt to exert pressure on Taiwan to enter into negotiations with the PRC） 美國對臺灣主權的長期立場沒有改變（There has been no change in our longstanding position on the issue of sovereignty over Taiwan) 美國並無計劃修改台灣關係法﹔及（We have no plans to seek revisions to the Taiwan Relations Act; and） 《八一七公報》的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見。（the August 17 Communiqué, should not be read to imply that we have agreed to engage in prior consultations with Beijing on arms sales to Taiwan）

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核稿編輯：楊之瑜