「野獸」林志傑的最後一戰：不服老的球星，台灣籃球的驕傲

文：小鐵

林志傑所屬的浙江廣廈以95：111不敵新疆廣匯，系列賽1：3被淘汰，這一場比賽成了林志傑本季的最後一戰，也確定將是他身為浙江廣廈一員的最後一戰。根據中國CBA的規定，原本每隊可以註冊兩名來自香港、澳門、台灣的球員，本季開始改為僅能註冊一人，但現有合約在身的不限，對林志傑來說，由於今年他和浙江廣廈的合約將到期，而廣廈和台灣籍的劉錚還有合約，所以按照規定，林志傑確定下一季無法續留廣廈。

在這最後一戰，比賽結束後兩隊球員致意時，現場球迷高聲呼喊林志傑的名字，而一向在場上剽悍無比、並因極具侵略性的球風而得到「野獸」外號的林志傑，終於阻擋不住情緒，讓眼眶泛紅，落下英雄淚。

和同期的球員搭上HBL爆紅的列車不同，林志傑高中就讀基隆海事，雖然其中一位學長就是前SBL球星、現裕隆教練李啟億，林志傑也的確在高一就入選正選名單，但畢竟是菜鳥，僅有跑龍套過水，而基隆海事在林志傑高二時決定解散體保籃球隊也退出HBL甲級，讓林志傑因此幾乎沒有在HBL的表現。

然而，在街頭早就闖出名號的林志傑，在2000年他高中畢業時，依舊獲得選訓委員青睞，加入U18亞青代表隊，和黃金世代最為人熟知的三大長人曾文鼎、田壘、吳岱豪首次並肩出征，擺脫高中空窗，又克服大學曾經荒唐過的歲月，林志傑在文化大學脫胎換骨，成為一方之霸，也在SBL成立之初，成了台灣啤酒的當家球星。

比起當時早已有旅外挑戰經歷的陳信安、從HBL時期就全國知名的田壘、曾文鼎、吳岱豪等人，林志傑無疑是透過SBL大幅打出身價的當代英雄，在SBL第一季一記劇力萬鈞拉垮籃架的單臂扣籃只是點綴，實際上雖然在SBL僅有六季，但林志傑的光榮早已無須多言，得分王、MVP、總冠軍，林志傑讓台啤成為能和達欣、裕隆等傳統強權對抗的新勢力，而這個在學生時期戰功遠不如其他球員的毛頭小子，就這樣搖身一變成了SBL的頂尖球星，和另一位時常在SBL數據洗榜的「少俠」田壘之間，達欣對台啤只要打出「俠獸對決」，就是叫好叫座的票房保證。

然後，在完成了SBL的挑戰後，接著就是搭上旅外風潮，西進中國CBA，一轉眼十年就這麼過去，林志傑從當初的試水溫，到成為旅外球星裡的老大哥，在季外回到台灣加入國家隊培訓，脫胎換骨成長為技術更為全面、經驗也無比豐富的識途老馬，甚至相較於提早因傷退出戰場的陳信安、屢屢對抗高大對手已分身乏術的曾文鼎、田壘，林志傑更像是中華隊的精神領袖，只要有他在，彷彿就有無限可能。

於是，那一句「球給志傑」，從剛開始想揶揄台啤總教練閻家驊平鋪直敘的戰術設計，就這麼成了全台灣球迷口中對於當家王牌的無限尊敬。在歷經旅中的磨練後，林志傑不只是得分箭頭，還是能穿針引線的全能好手，當初看起來並非正規訓練出身的球員，搖身一變成為即使面對國際賽高強度戰場仍能有效克敵的救命仙丹。

林志傑的成功，在於他並沒有因為台灣和中國先天上的差距而被邊緣化，反而讓原本較為單一的攻擊模式，進化成快慢得心應手、三脅變化多端的全面攻擊武器，對比賽的解讀也更為清楚，加上敬業的心，始終願意接受瓊斯盃徵召，在台灣球迷面前獻技，每一年的例行賽期間，他讓中國球迷心悅誠服，休賽季期間，他則讓台灣球迷大呼過癮。

正因林志傑的成功，再把台灣球員已經開啟的西進之門推得更大，也許有許多聲音始終認為，台灣和中國先天上身材的差距，不只證明在國際賽屢屢恨天高的現實，在林志傑那個時代，最被信任能成功挑戰中國戰場的，並非相對身材可能矮了一截的搖擺人，而是雖然相對更矮，但早在周俊三、顏行書等前輩開始，就因刁鑽、冷靜、速度都更受肯定的台灣後衛。李學林、陳世念、洪志善等知名台灣後衛，都曾有過在中國討生活的經歷，但在林志傑之後，帶著楊敬敏乃至於後來的張宗憲、劉錚到周儀翔，讓台灣搖擺人都得到挑戰的機會。

從林志傑身上，我們看見的應該不只是這393場出賽、5177分、1488個籃板、1101次助攻、576個抄截、829個三分球這些在廣廈隊史名列前茅甚至高居第一的數據，在那個我們始終認定中國連搖擺人都在195以上甚至200公分的時代，林志傑硬是能證明台灣190上下的搖擺人還是能闖出一片天，籃球當然是身材的運動，但即便面對身材差距，還是有許多求生法則，而在幾個旅外球星、尤其是以往被認定備受信任的台灣後衛開始慢慢被CBA小洋將取代時，林志傑仍屹立不搖、並且一直都是廣廈戰力核心，甚至能在明星賽票選上稱霸南區後場，可見他成功的程度。

在台灣這個只要過了30彷彿就要待退、或是因為球團經營的現實而退居二線甚至提前退休的環境，很難想像有年屆35歲甚至超越35歲的球員還能被認為是球隊的核心。甚至只要一過30，就會有本末倒置的聲音高呼「職業運動的現實」，認為應該要進入球團的換血計劃。但今年的林志傑將在6月滿37歲，從他在球場上的表現來看，技術上他絕對是「還能打」的狀態，而且他面對的戰場是比SBL高一個等級的CBA聯賽，他會面對更多比SBL高薪、強度也遠在SBL之上的小洋將，林志傑卻依然能被廣廈當作戰力核心。

固然，林志傑的確是最頂尖的球員，或許增添了那麼一點離群值的本錢，但如果台灣有聲音老是喊著過了30就要預備退休，那就算林志傑活在台灣，也很有可能會因為這樣短暫的生涯規劃，而無緣讓我們看到過了30歲以後還能大躍進的「野獸」。

林志傑帶給台灣籃球的驕傲，在於台灣球員的確有能力和世界上更高等級的國際對手對抗，台灣球員的確有可能在學生時期並非展露頭角後仍能在SBL稱霸、甚至得到旅外的資格，台灣球員的確不必把30歲或35歲視為洪水猛獸，而仍能不斷驅使自己在籃球路上持續努力。

甚至，就算來自台灣，仍能在中國出人頭地，讓中國球迷在此刻把政治因素放一邊，全心全意替這位來自台灣的球員加油，在中國的土地上高喊林志傑的名字，對於他的即將離去展現的是不捨、也是尊敬。

林志傑的下一步還在未定之天，廣廈透露希望能夠留他擔任助理教練，但他也可能繼續尋找以球員身份繼續在中國奮戰的機會，甚至台灣不論孕育他成長的SBL、或是近兩年經營有成且球團高層和林志傑關係匪淺的ABL寶島夢想家，都有可能是他下一步的落腳處。

如果他仍能在CBA找到球員合約，當然繼續證明他的不朽地位，回到ABL，加上去年已在陣中的田壘，無疑讓夢想家能把「俠獸」作為下個球季最好的宣傳重點，若是回到SBL，則同樣該是任何一隊都該嘗試出手、試圖留在台灣最高籃球聯賽的傳奇球星。

在此刻，我們感嘆的是一轉眼旅外十年的時光就如白駒過隙，我們感動的是來自台灣的球員能得到高階籃球聯盟的認同，我們感傷的，則是一代傳奇自從2015年打完身披國家隊球衣的最後一戰後，似乎已經距離全面離開球場的那一刻越來越近。

但無論如何，林志傑的眼淚代表他對於戰場的不捨，但他的眼淚，卻代表了台灣籃球這十幾年的洪流，已經讓這「野獸」之名，高高掛在台灣籃球近代史上，成為這一輩的球迷永生難忘的回憶。

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本文經Crazy Ball Park、卡爾粉絲團與運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航