說英文總是卡卡的？三個有效增進英文口說的方法

口說常常是大家的煩惱,怎麼講就是不太順暢!有時候單字念法錯誤,有時文法不通,有時支支吾吾,要講一口流利的英文好難啊!那到底該如何提升口說速度呢?這次筆者小V為大家介紹三種超實用的方法!

1. Record yourself speaking 錄下自己講的話

有時候我們講話是會有盲點的,有時覺得自己講的是對的,卻不知在他人耳中聽起來其實是錯誤的,小V曾經錄了一段自以為流利與順暢的英文後來聽,卻發現講得其實有點零零落落,發音也有不少地方有待改進,小V才驚覺:這些錯誤是自己平時講話不會注意到的。

唯有透過第三者的角度去聽,才能發現自己的缺失!所以,透過錄音可以有效改進自己的發音!

常常我們憑的是腦中英文的直覺來說話,所以自然比較容易犯錯,這邊老師點出了一些口說容易犯的文法錯誤(以印度人為例),例如:

1. Learning English online is awesome and there are a lot many YouTube videos available.

這看起來可能有點荒謬,但其實口說很容易講出贅字,像這個例子就重複講了“a lot of”跟“many”,這種錯誤在寫作時較不會犯,但口說時卻很可能出現,所以才需要多聽、多講,試著找出自己容易犯的語病跟錯誤,並把贅字移除!

2. New iPad is expected to release in couple of months. → The new iPad is expected to be released in a couple of months.

這類型錯誤發生的機率比第一點要高出許多,口說時非常容易犯的錯誤包括搞混主被動、漏加介系詞、單複數及詞性變化錯誤等等這些小細節,雖然對方還是聽得懂,但是一句話裡錯誤百出還是會讓對方對你的英文實力打上問號!

2. Accustom yourself to colloquial conversations 試著習慣口語化用法

英文若是講得快,一定會出現口語化的用法,像是連音、消音(可參考【VT口說正音班】口說流利必備:連音、變音、消音!),所以如果想提升自己的口說速度,可以試著練習使用口語化用法。

當然,最好是等到自己的口說已經有一定的程度後再開始練,不然反而會揠苗助長,而除了自己使用,聽懂對方的口語用法也超級重要,影片中老師介紹了幾種相當常見的口語化用法,例如:

正式用法: You need to…(你得/要…)

口語用法: You gotta…(你得/要…) 正式用法: Make them…(讓他們…)

口語用法: Make’em…(讓他們…) 正式用法: Talking(講話)

口語用法: Talkin’(講話)

每個人的腔調、語氣跟講話速度都有不同,試著找出一種最適合自己的模子去揣摩、練習,你可以播放出你想學的那個人講的話,並跟著他讀,這招稱為 “Shadowing”(跟讀),長時間過後肯定會有明顯的進步!

3. Stop to think every once in a while 偶爾停下來想想自己的錯誤並修正

練習口說千萬不能急,不要一直想著自己要講得多快,重要的是打好基礎!要是講得快但是內容錯誤百出那又有什麼用呢?所以在私下練習或是跟朋友練習口說時,講錯了無妨,停下來想想自己哪邊講錯了,及時修正錯誤,如果不知該怎麼修正也可以跟朋友或是老師討論,努力練習搭配上適當的節奏跟仔細的檢討才是最有效的!

最後希望大家再看一次影片中的Rap歌,小編覺得非常有趣而且很有用,一針見血地點出如何理解他人講的話!

>>>點擊看影片<<<(請從4:14開始)

“Think about contractions. Talking and relaxing. You’ve got to link the words together. You’ve got to make it flow and link the words you know, and make them your own. Talk on the phone.”(試著想想縮寫,放鬆地去說英文,你要去連結各個單字,讓他們流動,把你知道的單字連結在一起,把它們變成自己的,還要多去講(ex:用電話講)

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航