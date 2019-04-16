我國敦睦艦隊訪問帛琉，真的有巧遇或見證美軍演習嗎？

隨著台美關係日趨緊密，美國國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）多次釋放友台訊息，美國國會包括《台灣保證法》等友台法案一個接一個出爐，網路上瞬間支持蔡英文政府外交政策的聲量大增。身為一位外交人員，我當然是感到開心的。但振奮歸振奮，外交這檔事還是得回歸事實（facts）再來評論，方不致於失真。

例如這幾天新聞上說：美軍在帛琉進行軍事演習，我國敦睦艦隊訪問帛琉剛好巧遇美軍（有的新聞媒體用「見證」一詞）。好幾個中文新聞媒體，以及臉書上幾個有關國際事務的粉專同溫層（例如「美國政治觀察」粉專），都提到了這個新聞。霎時間，感覺好像台灣跟美國即將在帛琉進行聯合軍事演習，真是興奮！

相信我，我也很希望這是真的，但事實上卻不然。美軍的確在帛琉進行演習（4月14日至19日），我國敦睦艦隊的確也將造訪帛琉（4月18日至20日），兩者時間的確重疊，但，很抱歉讓各位失望了，這兩者之間沒有任何關聯。

2015年至2017年期間我在駐帛琉大使館服務，兩年期間跟著大使努力鞏固邦交，其中印象深刻的是協助敦睦艦隊（Fleet of Friendship）的造訪。「敦睦艦隊」的全名是「敦睦遠航訓練支隊」，它事實上就是高雄海軍官校的畢業航訓，也就是讓大四的應屆畢業生，實際藉由這趟遠航驗收四年的學習成果。這趟畢業航訓可不輕鬆，除了環島之外，也會造訪拉丁美洲或太平洋等地的邦交國。我國敦睦艦隊造訪帛琉，正是這個背景的產物。

有看到重點了嗎？大四應屆畢業生。如果真的是台美聯合軍事演習這類何等重大的演訓，怎麼可能派還沒正式掛軍士官階的大四學生上場呢？

但可別誤會我說敦睦艦隊不重要，它事實上有一定重要性。

第一，它代表軍艦進入他國12英里內的領海停泊。以這次帛琉為例，我國三艘軍艦分別是磐石號、武昌號以及田單號，一共約有750名軍官士兵。

根據聯合國海洋法公約（United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS）規定，軍艦進入他國領海必須連續（continuous）且快速（expeditious）通過，這稱為「無害通過」（innocent passage），至於要不要事先跟當事國報備在實務上則有不同。

敦睦艦隊代表著我國軍隊進入並使用帛琉港口（Malakal港）設施，當然有政治及軍事上的意義，其中最重要的當然就是友誼及信任。這也是敦睦艦隊的造訪被稱為「親善訪問」（goodwill visit）的原因。根據記錄，這次將是我國敦睦艦隊第14次造訪帛琉。

第二個重要性很特別，大概沒幾個人知道。位在高雄的海軍官校從2016年起每年提供帛琉學生2個全額獎學金名額，照時間推算下來，2019年的4月這些學生正就讀大三，換言之，如果沒意外的話，明年（2020）如果敦睦艦隊再次造訪帛琉，就會看到我國軍艦上有2名帛琉大四應屆畢業生光榮返國（帛琉）。想想這該是多麽令人感動的畫面啊！（大概類似早期我國南部家境清寒學生考上台大，四年後光榮畢業的畫面吧）

談完敦睦艦隊，讓我們回過頭談美軍在帛琉的聯合軍事演習。

沒錯，這的確是重要的。但先釐清一下，所謂「聯合軍事演習」，指的是「美國軍方」跟「帛琉警方」，因為帛琉沒有軍隊。

Photo Credit: AP/達志影像

讓我們先簡單回顧一下帛琉歷史。帛琉在1994年正式從美國託管地獨立為一個國家，但在1982年時帛琉、馬紹爾群島（Marshall Islands）及密克羅尼西亞聯邦（Federal States of Micronesia, FSM）這三個國家與美國陸續談判並簽署「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA）。

在COFA之下，帛琉的國防由美軍協防，所以帛琉自己沒有軍隊。COFA是一個非常特別的國際協定，例如藉由這個建制，每年美國內政部的島嶼事務辦公室（Office of Insular Affairs, OIA）提供可觀的財務援助給帛琉。

當我在帛琉服務時，的確見過美軍在島上行動，但嚴格來說，是比較接近工兵團的性質，負責一些基礎建設的維修。這個美軍工兵團人數不多，直接向美國駐帛琉大使館報告。有時候我會在餐廳或酒吧遇到他們，也會閒聊幾句。

而這次真正的美軍回到帛琉進行軍事演習，事隔37年，上一回得追溯到1982年（彼時這三個太平洋國家正在跟美國談判COFA條件）。從這個意義上而言，的確顯現它的重要性。一個合理的解釋是，在美國川普政府的印太戰略下，美軍藉此展現對帛琉或第二島鏈的重視，才會在37年後的今日再度派駐美國陸軍造訪帛琉。

而這次的美軍演習，事實上是美軍「太平洋通道」（Pacific Pathways）的5場演習之一，另外四場為美泰的年度陸軍演習「哈奴曼衛士」（Hanuman Guardian）、美泰大型軍演「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）、美菲的Salaknib演習及美菲「肩並肩」（Balikatan）。

這次帛琉軍演的地點在Ngeremlengui州，約有200名美軍及50名帛琉警力參加，另外美國陸軍第18醫療司令部也會在帛琉的兩個主要離島貝里琉（Peliliu）及安佳（Anguar）執行人道援助。

值得注意的是，根據美軍的說法，這次演習的目的為：增加美國陸軍的存在，得到位置優勢，重新確保美國的安全承諾，並增加美軍太平洋司令部（USARPAC）在此區域的存在。我個人認為，重點正是最後這句話：增加美軍太平洋司令部在此區域的存在。這句話說給誰聽？我想是中國。（原文為：The focus of these events is to increase U.S. Army presence, gain positional advantage and reassure U.S. security commitments while increasing the USARPAC presence in the region,”）

順帶一提，美軍演習的地點為Ngeremlengui州（帛琉共16個州），這個州發音很難，我兩年還念不標準。它位於帛琉大島（Babeldaob）的西岸，人口300多人，距離帛琉市區科羅（Koror）大概車程40分鐘。

為什麼要特別提它的地理位置呢？因為我國的敦睦艦隊停在Malakal港口，跟Ngeremlengui相較，位於科羅的另一邊。從Malakal港開車到科羅市區，大概10分鐘車程。意思是，敦睦艦隊跟美軍演習的地點，完全不相干。

耙梳完了這些新聞的事實，回過頭想想，敦睦艦隊有巧遇或見證在帛琉演習的美軍嗎？我想是沒有的。這兩件事情，一個代表台帛邦誼穩固，一個代表美國強化區域安全角色決心，兜在一塊很牽強。不過退一步想，太平洋的風很怡人，也許有時候，我們也不必那麼追究了吧！

以上資訊來自公開的新聞媒體，大家有興趣可以看看原文。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航