我國敦睦艦隊訪問帛琉，真的有巧遇或見證美軍演習嗎？

隨著台美關係日趨緊密,美國國務卿龐畢歐(Mike Pompeo)多次釋放友台訊息,美國國會包括《台灣保證法》等友台法案一個接一個出爐,網路上瞬間支持蔡英文政府外交政策的聲量大增。身為一位外交人員,我當然是感到開心的。但振奮歸振奮,外交這檔事還是得回歸事實(facts)再來評論,方不致於失真。

例如這幾天新聞上說:美軍在帛琉進行軍事演習,我國敦睦艦隊訪問帛琉剛好巧遇美軍(有的新聞媒體用「見證」一詞)。好幾個中文新聞媒體,以及臉書上幾個有關國際事務的粉專同溫層(例如「美國政治觀察」粉專),都提到了這個新聞。霎時間,感覺好像台灣跟美國即將在帛琉進行聯合軍事演習,真是興奮!

相信我,我也很希望這是真的,但事實上卻不然。美軍的確在帛琉進行演習(4月14日至19日),我國敦睦艦隊的確也將造訪帛琉(4月18日至20日),兩者時間的確重疊,但,很抱歉讓各位失望了,這兩者之間沒有任何關聯。

2015年至2017年期間我在駐帛琉大使館服務,兩年期間跟著大使努力鞏固邦交,其中印象深刻的是協助敦睦艦隊(Fleet of Friendship)的造訪。「敦睦艦隊」的全名是「敦睦遠航訓練支隊」,它事實上就是高雄海軍官校的畢業航訓,也就是讓大四的應屆畢業生,實際藉由這趟遠航驗收四年的學習成果。這趟畢業航訓可不輕鬆,除了環島之外,也會造訪拉丁美洲或太平洋等地的邦交國。我國敦睦艦隊造訪帛琉,正是這個背景的產物。

有看到重點了嗎?大四應屆畢業生。如果真的是台美聯合軍事演習這類何等重大的演訓,怎麼可能派還沒正式掛軍士官階的大四學生上場呢?

但可別誤會我說敦睦艦隊不重要,它事實上有一定重要性。

第一,它代表軍艦進入他國12英里內的領海停泊。以這次帛琉為例,我國三艘軍艦分別是磐石號、武昌號以及田單號,一共約有750名軍官士兵。

根據聯合國海洋法公約(United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)規定,軍艦進入他國領海必須連續(continuous)且快速(expeditious)通過,這稱為「無害通過」(innocent passage),至於要不要事先跟當事國報備在實務上則有不同。

敦睦艦隊代表著我國軍隊進入並使用帛琉港口(Malakal港)設施,當然有政治及軍事上的意義,其中最重要的當然就是友誼及信任。這也是敦睦艦隊的造訪被稱為「親善訪問」(goodwill visit)的原因。根據記錄,這次將是我國敦睦艦隊第14次造訪帛琉。

第二個重要性很特別,大概沒幾個人知道。位在高雄的海軍官校從2016年起每年提供帛琉學生2個全額獎學金名額,照時間推算下來,2019年的4月這些學生正就讀大三,換言之,如果沒意外的話,明年(2020)如果敦睦艦隊再次造訪帛琉,就會看到我國軍艦上有2名帛琉大四應屆畢業生光榮返國(帛琉)。想想這該是多麽令人感動的畫面啊!(大概類似早期我國南部家境清寒學生考上台大,四年後光榮畢業的畫面吧)

談完敦睦艦隊,讓我們回過頭談美軍在帛琉的聯合軍事演習。

沒錯,這的確是重要的。但先釐清一下,所謂「聯合軍事演習」,指的是「美國軍方」跟「帛琉警方」,因為帛琉沒有軍隊。

Photo Credit: AP/達志影像

讓我們先簡單回顧一下帛琉歷史。帛琉在1994年正式從美國託管地獨立為一個國家,但在1982年時帛琉、馬紹爾群島(Marshall Islands)及密克羅尼西亞聯邦(Federal States of Micronesia, FSM)這三個國家與美國陸續談判並簽署「自由聯合協定」(Compact of Free Association, COFA)。

在COFA之下,帛琉的國防由美軍協防,所以帛琉自己沒有軍隊。COFA是一個非常特別的國際協定,例如藉由這個建制,每年美國內政部的島嶼事務辦公室(Office of Insular Affairs, OIA)提供可觀的財務援助給帛琉。

當我在帛琉服務時,的確見過美軍在島上行動,但嚴格來說,是比較接近工兵團的性質,負責一些基礎建設的維修。這個美軍工兵團人數不多,直接向美國駐帛琉大使館報告。有時候我會在餐廳或酒吧遇到他們,也會閒聊幾句。

而這次真正的美軍回到帛琉進行軍事演習,事隔37年,上一回得追溯到1982年(彼時這三個太平洋國家正在跟美國談判COFA條件)。從這個意義上而言,的確顯現它的重要性。一個合理的解釋是,在美國川普政府的印太戰略下,美軍藉此展現對帛琉或第二島鏈的重視,才會在37年後的今日再度派駐美國陸軍造訪帛琉。

而這次的美軍演習,事實上是美軍「太平洋通道」(Pacific Pathways)的5場演習之一,另外四場為美泰的年度陸軍演習「哈奴曼衛士」(Hanuman Guardian)、美泰大型軍演「金色眼鏡蛇」(Cobra Gold)、美菲的Salaknib演習及美菲「肩並肩」(Balikatan)。

這次帛琉軍演的地點在Ngeremlengui州,約有200名美軍及50名帛琉警力參加,另外美國陸軍第18醫療司令部也會在帛琉的兩個主要離島貝里琉(Peliliu)及安佳(Anguar)執行人道援助。

值得注意的是,根據美軍的說法,這次演習的目的為:增加美國陸軍的存在,得到位置優勢,重新確保美國的安全承諾,並增加美軍太平洋司令部(USARPAC)在此區域的存在。我個人認為,重點正是最後這句話:增加美軍太平洋司令部在此區域的存在。這句話說給誰聽?我想是中國。(原文為:The focus of these events is to increase U.S. Army presence, gain positional advantage and reassure U.S. security commitments while increasing the USARPAC presence in the region,”)

順帶一提,美軍演習的地點為Ngeremlengui州(帛琉共16個州),這個州發音很難,我兩年還念不標準。它位於帛琉大島(Babeldaob)的西岸,人口300多人,距離帛琉市區科羅(Koror)大概車程40分鐘。

為什麼要特別提它的地理位置呢?因為我國的敦睦艦隊停在Malakal港口,跟Ngeremlengui相較,位於科羅的另一邊。從Malakal港開車到科羅市區,大概10分鐘車程。意思是,敦睦艦隊跟美軍演習的地點,完全不相干。

耙梳完了這些新聞的事實,回過頭想想,敦睦艦隊有巧遇或見證在帛琉演習的美軍嗎?我想是沒有的。這兩件事情,一個代表台帛邦誼穩固,一個代表美國強化區域安全角色決心,兜在一塊很牽強。不過退一步想,太平洋的風很怡人,也許有時候,我們也不必那麼追究了吧!

以上資訊來自公開的新聞媒體,大家有興趣可以看看原文。

