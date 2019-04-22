7大「智能投資平台」評測：投資門檻、收費模式與特色大比拚

在〈小資族必備10款理財APP，親測好用〉這篇文章中，我提到了在這個時代裡，手機裡已經有許多好用的理財類APP，裡面的功能都隱含了「延遲滿足感」、「複利」、「基本面研究」這些在理財中十分重要的觀念，可以幫助我們一步步的實現目標。

那麼，有沒有人想過，把AI技術和和投資結合在一起呢？事實上，最早從前年（2017年）開始，就有平台引進智能技術輔助投資，今天我們就來比較他們的差異。

為此，我在每個平台都開了戶頭，所以最近比較少時間更新啊。

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台新Richart：附加功能多、吉祥物很可愛

投資門檻為10元，收費模式為基金手續費，優勢是是吉祥物很可愛（咦？）相較於其他平台，Richat結合了存錢、匯款、投資以及記帳的功能。其中我認為有3大特色值得使用：

每月免費轉帳5筆：開戶成功後每月都有5筆免費轉帳的額度，我常常需要匯款給設計師，用起來十分方便。 1％高息活存：每月存入2萬元或消費兩筆，即可享有1％的活存利率。要知道，其他銀行的活存連Richart的一半都不到。 娃娃機一樣的投資門檻：10元，你沒看錯，做完風險測試後會有多種投資組合可選擇，但能投資的標的不多。

我大概在一年前隨便挑了幾支基金做搭配（自選），報酬率居然有8％左右，不過這個投資金額，還是洗洗睡吧我。

圖片來源：作者提供 我的活存帳戶有100萬哈哈哈哈嗚......

Richart是我最早辦的銀行帳戶，每月5次免費轉帳、APP內轉帳、無卡提款、高利率活存，對我這種懶得跑銀行、ATM的人來說非常方便，推薦給跟我一樣的懶人。

國泰智能投資：市面上相對客製化的投資平台

投資門檻為5000元，收費模式為基金管理費、平台管理費0.88％，特色為再平衡機制、智能投資方案。

我想很多人會對平台管理費0.88％感到困惑，錢放在這沒利息還要被抽是怎樣啊？先別急，我們來了解下平台提供的服務：再平衡機制是什麼？

不管是股票、債券還是基金，都有各自的經濟週期。再平衡利用後台監控各資產的比例，一有變化就會詢問投資人是否按照當初的比例重新配置。

比如一個適合年輕人的股債固定搭配為80：20，我們舉個例子，將100元以80：20的比例投入股票與債券，每年年初重新分配。

第二年債券漲得多，所以我們賣掉換成股票，維持當初80：20的比例。第三年股票漲得多，債券反而跌了，所以我們賣出股票，買進便宜的債券。

動態平衡正是利用了「賣出高價資產、買入低價資產」的策略進行投資，可以有效增加報酬率、降低風險。

這篇文章有更加詳盡的再平衡、分散投資與時間周期的優點分析。我自己是手動再平衡的，但需要用到Excel和一堆函數，每個月都要挑個時間算數學。國泰智能投資平台的再平衡是自動計算的，至於每年0.88％的手續費我覺得不算貴。

另外我還觀察到一個現象：目前國泰、中信、王道都有免信託費／管理費的優惠，估計今年要上演神仙打架，搶占智能投資的市場大戰。請諸位好好削價競爭，給投資人最大的福利，謝謝。

智能投資方案：輸入想存入的金額、時間後，系統幫你計算達成的可能性，與提供投資建議。比如目標太高，會建議你調整每月存款金額或拉長投資期間；目標太低，會建議你提高目標或是縮短投資期限。

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國泰智能投資平台提供相對客製化的投資建議，就算沒有要使用他們的平台，也能試試平台會提供你什麼樣的建議。

國泰智能投資平台官網

中國智動GO：我存不到50萬啦！

投資門檻1000元，收費模式為基金管理費、信託費0.59～0.99％（依持有資產多寡而定），特色為再平衡機制、智能投資方案。

再平衡機制：與國泰不同的是，中信智動GO的再平衡是自動化的（像國泰的再平衡需要取得客戶的確認），如果用了有再平衡服務的平台，就試試看這項功能吧！

智能投資方案：以積極投資人去做模擬（風險承受度高）為例，得到的投資組合由10％全球、10％歐洲股票，搭配15％投資債、10％垃圾債、5％貨幣以及15％平衡、20％健護產業組成。

對後面兩個比較有疑問，組合本身搭配平衡型資產的原因是什麼？還有重押20％健護產業的原因，是非常看好這個產業嗎？

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再以穩健投資人（風險承受度中）為例，重押的產業變成地產，不確定是地產股票型基金還是REITs，難道要開戶才能看詳細配置？不是We are family嗎？

扯遠了，以管理費來說，不算優惠期限的話，中信智動GO較適合資產50萬以上（年信託費0.79％）的朋友投資。50萬以下年信託費0.99％，比國泰0.88％還高。

圖片來源：作者提供

中國信託智動GO官網

王道銀行：2020年前的投資好選擇？

投資門檻1000元，收費模式為基金管理費、平台管理費1.8％（0％，優惠至2020／1／2），特色為智能投資方案。

智能投資方案：與國泰智能投資同樣使用black-litterman模型做演算法，這個模型會加入財經專家的意見，給予市場報酬的預測（簡單說，這群人是誰，有沒有管理資產的經驗？成效如何？設的參數是什麼都是重要的參考指標）。可惜目前還沒在官網上看見團隊成員的介紹。

2020年前揪甘心，2020後揪傷心的管理費：與國泰智能投資平台的0.88％、中信智動GO的0.59～0.99％管理費相比，王道銀行在2020年前可以說是佛心大開，給予投資人0％的優惠。

但在過後每月0.15％的手續費，一年可就是1.8％，十年就是18％......

我知道投資時間要夠長才會有效果。但我要投資的是基金，不是你的平台好嗎？

實話實說：由於昂貴的管理費，只推薦在0管理費期限結束前（2020年1月2日）短暫投資。

王道銀行官網

鉅亨網

投資門檻3000元，收費模式為基金管理費、申購手續費（通常0～3折起跳，常有優惠活動），特色為主題選基。

大平台：鉅亨網上面共有1557支基金可供申購，比其他平台的選擇多出許多。

鉅亨趨勢寶：以主題的方式推薦基金，大約以穩健、配息、產業三大主題，以穩健的御手錢管家來說，提供相對保守的資產配置。

圖片來源：作者提供

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鉅亨網買基金官網

基富通

投資門檻3000元，收費模式為基金管理費、申購手續費（通常0～3折起跳，常有優惠活動），特色為策略選基。

滿滿大平台：平台上可買到3152支基金，選擇為此次比較中最多的。

策略選基：可以依照基金績效、平等、組別來篩選基金，快速找到屬於你的好基友。

圖片來源：作者提供

基富通官網

投資平台到底怎麼選？

以下我將平台特色分成3類：再平衡機制、智能投資方案、基金平台。

一、智能投資方案：台新、國泰、中信、王道、鉅亨網、基富通：大同小異，不管將智能技術應用在輔助投資決策還是主題選基，事實上都要看投資人的風險承受度為何。這裡大部分的平台都無須開戶就可以做免費分析，蠻推薦大家都做一輪，就知道自己屬於哪種投資人了。像我不管怎麼做，都是積極型、風險承受度高的投資人。

二、再平衡機制：國泰、中信：再平衡能有效降低風險；提高報酬率，相應需要每年1％左右的信託管理費。目前這兩間都有0信託費的優惠，可以試試看。之後想要省下這1％的話，可以改用手動計算，自己每年再平衡。

三、基金平台：鉅亨、基富通：以前在銀行買基金，都需要額外付出分銷費，但現在大部分的銀行都取消了這項機制（至少在本篇文介紹的平台都沒有收），所以在銀行與基金平台購買的差別越來越小，就以手續費與優惠活動做為選擇條件吧！

小提醒：基金本身的管理費也很重要

在表格中，不管哪個平台我都加上了基金管理費，雖然這不是平台收的，但對投資人而言都是需要付出的成本。目前台灣基金的費率大概再0.5％～1.5％之間，每支基金的費用都能在基金的公開說明書找到。

這篇文章有教你如何看基金管理費和一些有的沒的鬼係數，例如Alpha、Beta等，幫助你判斷它是好基金還是壞基金，睡不著也可以看一下幫助入眠。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航