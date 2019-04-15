美國啟動防堵間諜？FBI取消數十名中國學者美簽

主張兩岸「武統」的中國學者李毅日前來台被強制出境，美國也傳出有幾十名中國學者遭美方禁止入境，《紐約時報》報導，一名中國學者朱鋒說，自己的美簽遭到註銷，他認為美國對中國已經全面「泛安全化」，任何事情都要和「國家安全」扯上關係，而這也讓雙方關係轉變。

《紐約時報》引述朱鋒的說法，去年1月就在他準備要趕搭從洛杉磯飛回北京的班機時，兩名FBI探員在登機門攔住他，要他交出護照，接著就翻到有10年美簽的那一頁，用黑筆畫叉，還對他說：「回中國去。你會收到通知的。」

有好幾名中國學者，這幾個月來都都遭遇類似的入境美國問題，尤其以社會科學類的學者為主。

包括中國社科院美國研究所所長吳白乙今年1月到喬治亞州出席活動，他在亞特蘭大機場被聯邦調查局（FBI）的探員盤問，美簽隨後被取消；社科院美國問題研究專家盧翔幾年前曾在華盛頓戰略與國際研究中心從事幾個月研究，美簽去年也被取消，盧翔說，「他們可能認為我對美國過於瞭解」。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文也是到亞特蘭大卡特中心參加會議的中國學者，抵達後他的美簽遭到吊銷。他被告知可申請「一次性」美簽，但須提供住址、電話和過去15年的旅行記錄，王文不願申請，因為必須回答過於侵犯性的問題，他表示自己未來幾年都不會想再去美國，「這不是我的損失，是美國政府的損失。他們失去了一位有影響力的學者。」

（中央社）美國因國安考量禁止部份中國學者入境，簽證因此被註銷的中國學者朱鋒今天說，幾十名中國學者都和他一樣有被美方嚴厲盤查的經歷，這顯示美國對中國關係正在全面「泛安全化」。

朱鋒是中國學界的美國問題研究專家，曾長期任職北京大學，現任南京大學「南海協同創新研究中心」主任。他在接受《中央社》記者訪問時，作上述表示。

朱鋒並證實，自己的10年期美國簽證已在2018年被註銷，理由是對美方的調查詢問「不合作」。但他強調，美簽被註銷，並不會對他的學術研究工作產生實際層面的影響。

他說，

所謂「泛安全化」，就是美國在對中國關係上，「什麼都要跟『國家安全』掛鉤」，才會有幾十個學者都曾和他一樣被美方嚴厲盤查，這種做法是「非常過份」的。而這對中美之間的社會交往及民間往來，會產生實質性的傷害。



中國學者被美國嚴厲盤查、乃至於護照被註銷的情況，只是當今美中關係的「一個方面」。而像是美國在全球封殺華為的動作「更過份」，讓他覺得「美國人現在有點撕破臉了」。

他表示，自己的簽證被註銷，是美國非常不合理的舉動。但最重要的是，這並不是他對美國「有什麼表現不好的」，而是美方強迫他合作（接受盤查），這才是關鍵，然而「我當然不可能跟他們合作」。

朱鋒回憶2018年發生的情況說，美方人員跟他談話的根本目的，不是要了解及指控他什麼，而是透過很多問題了解他跟中國外交部「是怎麼合作的」。但他自認工作上「不至於跟美國不友好」，因此便回答「我沒有什麼好說的」。

他說，自己20、30年來多次進出美國，並不是第一次被詢問，也會被要求合作。但美方以往的作法「比較soft」，不會採取強制性手段。

《紐約時報》報導，朱峰曾與「中國國際友好協會聯合會」（China Association for International Friendly Contact，CAIFC）所監督的一個團體合作舉辦有關東北亞安全的會議，而CAIFC是中共的一個部門，旨在促進北京在國外的利益。

美國對中採取防備姿態，交流大門漸漸關閉

《大紀元》報導，去年11月底，史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）教授戴雅門（Larry Diamond）和紐約亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）等30多名中國觀察家發布報告《中國影響力與美國利益：提高建設性警覺》（Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance）。

報告指出，中共正在加大對美國大學、媒體、智庫和公司的影響，且情況已相當普及，這影響正在破壞美國的民主程序，而多數美國人對此渾然不覺，最令人擔憂的是，中共通過網路駭客或吸收非傳統訊息蒐集者（如華裔及美國人），竊取美國企業及機構的技術及敏感文件。

另報告也建議基於對等原則，在中共政府沒有給予美國媒體記者及學者同等待遇前，美國政府應該限制發給中國記者、智庫和大學的研究員及學者的簽證。

《紐約時報》報導，FBI局長雷伊（Christopher A. Wray）出席去年參議院聽證會時曾發出警告，表示中國是整個社會的終極威脅，需要「整個社會的反應」，有美國研究人員支持FBI採取更強硬的立場，認為「美中兩國之間的學術交流，已變成一條只有利於中國的單行道。」

川普政府試圖打擊涉及在美國研究機構工作、竊取智慧財產權的中國科學家，隨著美中2國加強戰略競爭，雙方都對另一方的學術訪問者提出了更大的懷疑，關係正常化40年的交流大門似乎正在關閉。

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核稿編輯：楊之瑜