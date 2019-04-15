顧德莎《說吧。記憶》：那些對食物的記憶，日後也跟對家的思念連結在一起

文：顧德莎

食物的記憶

「媽，你猶會記著按怎醃香腸臘肉無？」

「袂記得啦，遐厚工。」

「若葡萄酒咧？咱兜以前種的葡萄，攏會提來激酒，你會記得無？」我拿往事和媽媽交流，希望她能說出一些有趣的事。

媽媽搖搖頭。「記遐創啥？」

我發現，那些做工繁複的廚藝，在初期新鮮有趣的鄰居互動逐漸減少之後，就從媽媽「學習做一個外省太太」的功課中退場了。她還是習慣單炒青菜、乾煎魚、醬油燒五花肉，這些我們在東門、宣信街、角子寮的餐桌上習慣的配菜。她心裡總是希望廚房乾乾淨淨的，過度繁複的作工延遲她整理廚房的時間。快速煮炒之後就可以催促大家上桌，她繼續在廚房洗刷鍋具，整理好了大喘一口氣，坐下來匆匆吃幾口飯，又催促我們快去洗碗，免得隔壁媽媽來串門子的時候，發現我們碗筷還丟在洗碗槽裡面，這是她無法忍受的。

我們終於在父親下廚之後，吃到不同於媽媽的菜餚。知道有一種菜叫做「毛豆」，拿來炒豆乾或肉丁都好吃；有一種蛋是黑色的，叫做「松花皮蛋」，拆開塑膠包裝紙，可以看到蛋上面有松花般的紋路，爸爸切幾塊豆腐、放一把花生（花生要先用手搓掉外皮，再用嘴巴吹氣，把花生皮吹走），淋上香油、醬油，這道菜叫做「皮蛋豆腐」，花生是配角，不入菜名。爸爸還慎重地做過粉蒸肉，用馬鈴薯墊底，五花肉醃過醬汁之後沾粉，放進電鍋蒸。紅燒獅子頭是用饅頭把絞肉和在一起，捏成一球一球下去油炸，再用大白菜滷過，大白菜吸了肉汁，釋放出來的湯汁拿來拌飯特別好吃。因為黃魚和草魚比較貴，爸爸用吳郭魚紅燒，把醬油燒得香香的，拌飯也很好吃。

那些菜看起來不是道地的江西菜，應該是爸爸在軍中學到的，五湖四海的鄉愁混雜成一種特殊的料理方式，不特別豪華隆重，但是看得出是有經過心思的烹調，用在地的食材取代原鄉的物產，並且衡量過經濟能力調整了用料用量。

這些菜都是家裡有客人的時候才會燒的。第一年的春節，爸爸喜孜孜地請了幾個同袍到家裡吃年夜飯，飯後主客坐在客廳聊天，那是爸爸第一次有當家的自在感，房子雖小，但總是有客廳可以接待客人。這些男人開始聊天了，他們感受到家的溫暖，有了春節的氛圍，守歲是必須的，互訴家鄉往事是必須的，喝點小酒是必須的，抽點菸也是必須的。

他們歡樂的情緒卻被有潔癖的女主人不斷切斷，美麗伶俐的女主人不斷拿著掃把在客廳的地上掃除掉在地上的菸蒂、瓜子殼，他們開始侷促不安，終於，有人告退了。留下來的那位是部隊不在嘉義的，也在第二天清晨匆匆走了。

當媽媽的潔癖讓爸爸的同袍一個一個不再上門，我們也就再吃不到粉蒸肉和紅燒獅子頭了。

軍人的食物配給有米、麵，爸爸做了一道菜，拌飯拌麵都好吃。他把紅蘿蔔、豆乾切丁，和絞肉一起炒，最後放一點蔥、加一點醬油，悶煮成拌料。有時候會打上幾顆雞蛋，黃色的蛋黃、紅色的紅蘿蔔、綠色的蔥花，多層次的口感，贏得所有孩子的喜愛，媽媽更喜歡，因為煮上一鍋，可以吃好幾天。後來聽姑媽說，這道菜在江西老家會放入香菇丁，但是那年頭香菇是高級食材，只有請客的時候才會用上，家常菜就省略了。

因為配給的米麵不夠，我家夏天的伙食常常是一鍋綠豆稀飯，冬天吃茄汁鯖魚罐頭煮麵，鍋子裡加很多水把麵煮到膨脹，增加分量。物質缺乏的年代，吃什麼都津津有味，唯不愛吃魚，來自「海口」的媽媽喜歡乾煎虱目魚，但是虱目魚被所有的孩子列為拒絕名單。雖然長大後吃出滋味，但是小時候真怕那些細細的魚刺。

魚刺更細的是「狗母魚」，媽媽用水煮過，在乾鍋裡反覆翻炒，加一點鹽、糖，白色的魚肉開始出現金黃色，炒乾鬆之後放在報紙上面，叫我和大姊一起撿魚刺。這些魚鬆是妹妹們的副食品。搬入精忠一村的前幾年，囡仔沒長牙以前都要餵稀飯，我們的早餐也常用魚鬆配稀飯。撿魚刺需要非常專注，萬一沒撿乾淨，會把妹妹、弟弟的喉嚨刺傷。家裡每個人都有被魚刺刺到喉嚨的經驗。

住到精忠一村的時候，媽媽懷孕三次，玉玲之後還有一個尚在腹中的胎兒，媽媽聽外婆的話，拿掉了，免得「連花」。連續生了幾個女兒之後，任何迷信都寧可信其真，而後隔了四年，果然生了弟弟。

每次懷孕，媽媽就會做一甕「烏豆酒」，我問媽媽怎麼做的，她說早就忘記了。而我始終記得烏豆酒被媽媽拿來做月子之後，會有香甜帶著酒氣的烏豆，成為我們的零食。

弟弟是家裡第一個男嬰，簡直是左鄰右舍共同的喜事，大家都來道賀，媽媽也有了傲氣，跟爸爸講話更大聲了。

弟弟是顧家第一個在醫院出生的孩子，也是唯一吃配方奶粉的，而且不用國貨「味全」，買的是比較貴的進口奶粉「嬰兒美」，後來聽說「嬰兒美」吃多了，孩子會癡肥，改喝更貴的「S26」。爸爸買了一些補充滴劑，每次泡牛奶的時候，要添加進去，我必須記住這一瓶要滴三滴，那一瓶要一個滴管，還有什麼粉要加一湯匙或一湯匙半，加料後的牛奶變成混濁的咖啡色，我就不再偷吃弟弟的牛奶了。

還是會偷吃的是麵茶，麵茶是七○年代以前嬰兒的重要副食品，炒得香香的麵茶，用開水調成糊狀，一口一口餵，有時候嫌妹妹弟弟吃得太慢，耽誤自己玩耍的時間，便幫忙吃上幾口，有時候純粹是貪吃，抵不住麵茶的香味。

村子的大門口，每隔一段時間會有「爆米香」的推車出現，我們跟爆米香的老闆拿一個鐵罐，回家裝一罐米，再跟媽媽拿十塊錢，交給老闆。裝米的罐子排成一長列，孩子們在旁邊等著，當老闆發出一聲預告，所有人把耳朵摀住，然後就看見一陣白煙雜著空氣爆破聲飄散出來，米的香氣四溢。老闆把爆鬆的米倒進一個鋁盆，再從旁邊的爐子上提起煮成糖漿的麥芽糖，澆在鋁盆裡面，把糖和米拌在一起，再平鋪到一塊木盒子裡面，用圓形滾筒來回按壓，讓米平均分布成一個大面積的方形。老闆拿著一根木板當尺，在做了記號的木盒子上面，用刀子順利地切割成一塊塊的米香，再放進我們拿去的牛奶罐，可以吃上一段時間的零食就被孩子們歡歡喜喜地帶回家了。

村子的四川人吃的東西最特別，他們除了抓田鼠、蛇，冬天還會殺狗，加很多香料滷得像牛肉，我如果到四川籍同學家，總要小心不要誤吃。

還有一、兩次，「自治會辦公室」的外面，有人要殺蛇，男孩子都跑去看了，我剛好路過，趕快跑回家。

那些對食物的記憶，日後也跟對家的思念連結在一起。

相關書摘 ►顧德莎《說吧。記憶》：我是被丟回海中的；重回，我的生命不一樣了

書籍介紹

本文摘錄自《說吧。記憶》，有鹿出版

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作者：顧德莎

在愛中受傷，也被愛治療

青春有淚，暮年方有餘潤

「記憶」是封蓋塵封的盒子，「說吧」是一把帶著勇氣的鑰匙

她用餘生的悲憫之心，把前半生重新活了一次

「這是一本愛的書，

如果有人讀到其中的傷心，那是還沒有讀完。

如果你終於掩卷，請回想一下，

我走過的路徑有多少愛的芳香。」

——顧德莎

回憶是一條長長的流水，流過她的童年，流過生父的葬禮、母親的賭桌，也流過繼父的眷村家庭。流水是顧德莎血液裡的叛逆，重男輕女的閩南家庭，顧德莎身為次女，恆久與母親對立，討愛，她們二女是徬徨生命的賭徒；流水也是她生命的分歧，岔路帶著顧德莎往更遠的地方走去，勾一絹注定沒落的紡織產業，織造一疋失敗收場的婚姻。創業、負債、離婚、老病，生命流水高高低低，她走過一窪一窪池水，用盡全力不讓自己淹沒沉落……

顧德莎提筆寫下她的流水歲月，以文字工筆將一人的故事鑲嵌在集體的時代場景，六○年代嘉義的庶民生活、八○年代紡織產業的興衰；用文字逃離死神魔爪，回首一生，她用愛和解，原諒心中受傷的小女孩。身體的傷痕、心理的傷痕，曾經的眼淚，最後都化成露珠，輕輕附在時間之中，勇敢走下去。

【第一章・記憶的開始】

童年在嘉義的記憶，追溯自祖父來歷、生父往生，到母親改嫁重組家庭，從閩南家庭到外省生活，也由吃食趕集、空間移動，側寫二十世紀中葉的嘉義庶民風情浮世繪。

【第二章・比媽媽更好的妻子】

台灣紡織年代興衰交織她的人生，婚姻與事業的潮起潮落，結尾至生命中最殘忍的四段生離死別；她以為，只要做個「比媽媽更好的妻子」就能得到幸福……

【第三章・愛的學習】

抗癌十年，十年字，重拾文學與藝術，片段記載一次次抗癌、復發、治療的歷程；病後和母親和解，才明白家人是接住墜落者的一張網，重生並學習愛的原貌。

Photo Credit: 有鹿出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰