顧德莎《說吧。記憶》：我是被丟回海中的；重回，我的生命不一樣了

文：顧德莎

返鄉

第二次開刀化療後的一年半，我又復發一次。仍是漫長的手術、漫長的化療過程，我悟到「天道」不一定「酬勤」，我是「小信」（信心小）的人，不相信神會給我不須耕作的食物；其實，神造我只是一隻鳥，只需要負責飛翔和唱歌。

化療結束，我再度返鄉。

我去位於東市場的戶政事務所申請東門老家的全戶戶籍謄本，想確認東門祖父的籍貫、生父與媽媽的遷移路線。

「按照規定，從妳被認養那天開始，妳就不能申請生父這邊的戶籍謄本。」

辦事員一邊看著電腦，一邊說，等抬頭看到滿臉眼淚的我，驚地住了口。

我的眼淚不是自憐身世，辦事員的話讓我想起，媽媽說過，要改嫁的時候，東門阿媽要求顧爸爸寫切結書：此後無論任何原因都不能重回廖家。

我像目睹當年祖母對媽媽的殘忍。

我的眼淚驚住了辦事員，她開始默默地為我進行了一場紙上溯源，我說，我只是想確認祖父是不是詔安人（我隱約記得童年去掃墓時，墓碑上的字）。她花了半個小時，線索在灣橋寄居一位程姓人士家中就斷了。西螺同名同姓的有四千多人，沒有一個可以連結。

媽媽說祖父是從西螺流浪到嘉義，被祖母招贅的，想來是錯不了的，西螺那麼多人叫做「廖美」，那或許是祖譜的排序。

我拿到一份不完整的戶籍資料，卻在隔幾個月之後，因為攝影而去了一趟西螺。同行的還有送給林家的四妹。

我們在重建後的西螺老街漫遊，這個城市沒有我的祖父的痕跡，他也是個孤單的人，孤單的人總是話少，所以我的生父一家人也不愛講話，就如同我也常常希望自己一個人安安靜靜的。

同行的攝影吳老師在我和妹妹不注意的時候，拍下我們的互動，我看著照片，萬分感動，覺得這一生都在神的手中，連回到西螺都是神帶領的。

當晚，我寫下這樣的詩句：

〈姊妹〉 隨風落在古老的街道

如玉輕敲陽光的碎片

迎面而來

撲了一身的

童年失去的笑容

啊！這南方小城 有我們熟悉的姓氏，根系

竄走過山路河川

紮根牛稠溪之南，我們的父祖

終於牽引回顧

「籩豆有踐，兄弟無遠」

啊！這豆香釀的空氣

有我們血脈肌理，手足

相攜走回祖地

「有酒湑我，無酒酤我」

啊！這陽光

便這樣在我們身上寫著

我是姊，妳是妹

二○一六年七月十七日，我載著媽媽、表舅媽、表姨到台南善化。三舅媽已經二十幾年不見，聽說她的腳已經不太能遠行，媽媽掛意著，我決定帶她去一趟。

三個高齡長輩都已經聽力不佳，怕彼此聽不到自己的聲音，把聲音調到快要衝破車廂。

我忍耐日前跌倒未癒的胸痛和噪音的不適，在連串的對話中找出我要的句子。

終於，我聽到了這樣的對話。

「清木嘛是誠（敖＋力），頭殼有夠巧……」（清木〔生父〕很能幹，頭腦很聰明。）

「伊去學師仔工，六個月就出來家己做頭家……」（他去當學徒，六個月就出來自己開業。）

「（敖＋力）人短命……」（能幹的人短命。）

「……誠古意……彼陣做媒人，ＸＸ講，都無查某囡，無就去借一个來嫁伊……」（很老實，某某人說，沒有女兒，想去借一個借給他。）

「彼陣，阮的嫁粧嘛是伊做的……」（那時候，我的嫁妝是他做的。）

「彼做的敆作足勇咧……」（他做的櫃子很耐用。）

「彼陣，二通足濟見本櫥攏伊做的……」（那時候，二通很多店面的樣品櫃都是他做的。）

「阮兜兩座菜櫥仔，這馬猶咧……」（我家還有兩座菜櫥，現在還在用。）

我的血液瞬間衝上腦門。

「我會使去翕相無？」我轉頭問後座上的大表舅媽，我可以去照相嗎？

「會使呀。」

在善化拜訪過三舅媽，我們又回到南門田仔，狹長的老屋裡，我看到兩座木製碗櫥，一黑一黃，它們被時光塗染，老而不衰的姿態，在黑暗中炯然與我相視。

我，泫然欲泣。

時間密碼

接到陌生男子的電話，對方語氣尷尬而羞澀，一種面對似熟悉又不太熟悉的人發出不確定的問句，就像我也常常不知如何向一個久別重逢的老朋友開口：「請問是？……」

男子有南部人特有的腔調，我一聽就能連結，因為前幾天我寄了一本自己創作的詩集《時間密碼》給他。一個忙碌的醫生會讀詩嗎？我不知道，送一本書只是我用一種比較不尷尬的方式跟他說：「我很好，謝謝您。」

電話的那端他說沒看到我回診，很擔心，我說我回嘉義了，目前一切都好，所以有力氣做了自己喜歡的事情，謝謝神藉著他的手，讓我回到寫作的路上。

尷尬的雙方匆匆結束談話，這是他這輩子唯一一個病人送詩集給他吧，不是貴重的禮物或牌匾。一本書讓我的謝意不致太炫亮，是我重生之後的創作，我覺得別具深意。

他是我的主治醫生，三次站在我的身邊，把僵硬麻痺的身體打開、處理，再縫合起來，我不知道在那每次七、八個小時的時間裡，他的心裡經歷了什麼？一個反覆操作的技術、緊張的時間拔河，在麻醉藥過去之前，在疼痛感恢復之前，他仔細完成所有專業訓練過的動作，應該沒有多餘的想法。我跟所有的病人一樣，無差別。

我想起看過的一篇文章——

小男孩問父親，為什麼每次去海邊，父親總要彎下腰撿起被浪推到沙灘的海膽，再丟回海中？ 父親對男孩說，我的動作也許沒有什麼，但是對那隻海膽，牠的生命就不一樣了。

我是被丟回海中的；重回，我的生命不一樣了。

我希望收到詩集的醫師，也有一個不一樣的一天。那是在醫病關係如此緊張、每位醫師幾乎都超時工作的的現今，一道細細的光影，指向醫者的初心。這是我想到最好的感謝，這個感謝讓他知道，他的工作對許多人是深具意義的。

詩集也是我回應所有鼓勵、幫助我重生的人寫下的——「我在，並往前走著」，像山谷回音，彼此呼喚應答，知道我還在登山之途，沒有掉隊。

時間如河，渡舟其上，千山萬水匆匆過，無一留在掌心，但是那些交會時彼此交換的溫暖眼神，就像河面上一路陪伴往前的粼粼光影。

二○一六年十二月十一日，我和妹妹玉玲一起出席「全球華文文學星雲獎」的頒獎典禮，我是散文組第二名，妹妹是報導文學組首獎。

因為捷運工程的工安缺失，導致二十幾年來受「潛水夫症」之苦的捷運工人也出席了。妹妹上台致詞的時候，特地介紹他們，當他們站起來的時候，全場兩次以持續的掌聲對他們致上謝意，感謝他們的犧牲，換來台北今日交通的便捷。

媽媽跑過來坐在我身邊，我伸手握著她，心裡跟爸爸說：「爸爸，您看到了吧！您的女兒真的好棒吧！」

妹妹第一本書寫移工的著作《我們》，不斷映照父親的影子；我二○一二年得到星雲文學獎的作品〈夜色被街燈一盞一盞推開〉，寫的也是父親。

父親的愛是這個家的源頭，我走遠了，只要順著愛的河流就能回家。

重新回到寫作這個位置，也要感謝妹妹點燈，她不斷遞過來的好書，讓我不至於離文字太遠。閱讀和寫作對於一個經過搗碎再組合的生命而言，是最好的敷藥。有文字的光照，幽谷也能找到出口。

相關書摘 ►顧德莎《說吧。記憶》：那些對食物的記憶，日後也跟對家的思念連結在一起

書籍介紹

本文摘錄自《說吧。記憶》，有鹿出版

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作者：顧德莎

在愛中受傷，也被愛治療

青春有淚，暮年方有餘潤

「記憶」是封蓋塵封的盒子，「說吧」是一把帶著勇氣的鑰匙

她用餘生的悲憫之心，把前半生重新活了一次

「這是一本愛的書，

如果有人讀到其中的傷心，那是還沒有讀完。

如果你終於掩卷，請回想一下，

我走過的路徑有多少愛的芳香。」

——顧德莎

回憶是一條長長的流水，流過她的童年，流過生父的葬禮、母親的賭桌，也流過繼父的眷村家庭。流水是顧德莎血液裡的叛逆，重男輕女的閩南家庭，顧德莎身為次女，恆久與母親對立，討愛，她們二女是徬徨生命的賭徒；流水也是她生命的分歧，岔路帶著顧德莎往更遠的地方走去，勾一絹注定沒落的紡織產業，織造一疋失敗收場的婚姻。創業、負債、離婚、老病，生命流水高高低低，她走過一窪一窪池水，用盡全力不讓自己淹沒沉落……

顧德莎提筆寫下她的流水歲月，以文字工筆將一人的故事鑲嵌在集體的時代場景，六○年代嘉義的庶民生活、八○年代紡織產業的興衰；用文字逃離死神魔爪，回首一生，她用愛和解，原諒心中受傷的小女孩。身體的傷痕、心理的傷痕，曾經的眼淚，最後都化成露珠，輕輕附在時間之中，勇敢走下去。

【第一章・記憶的開始】

童年在嘉義的記憶，追溯自祖父來歷、生父往生，到母親改嫁重組家庭，從閩南家庭到外省生活，也由吃食趕集、空間移動，側寫二十世紀中葉的嘉義庶民風情浮世繪。

【第二章・比媽媽更好的妻子】

台灣紡織年代興衰交織她的人生，婚姻與事業的潮起潮落，結尾至生命中最殘忍的四段生離死別；她以為，只要做個「比媽媽更好的妻子」就能得到幸福……

【第三章・愛的學習】

抗癌十年，十年字，重拾文學與藝術，片段記載一次次抗癌、復發、治療的歷程；病後和母親和解，才明白家人是接住墜落者的一張網，重生並學習愛的原貌。

Photo Credit: 有鹿出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰