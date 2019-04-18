美食作家梁瓊白：一場癌症將外在的逞強，磨成內心的堅韌

文：嚴珮華

圖：林后駿

名人罹癌多會隱瞞，但美食作家梁瓊白選擇公開，並寫下從發現罹癌、手術到化療的過程及創新抗癌食譜，鼓勵癌友，勇於面對，一同抗癌。

「活鱸魚當天買最好當天料理，新鮮又有豐富的蛋白質，對手術、癌友恢復體力最好，」知名美食作家梁瓊白邊說邊順著廚房水龍頭嘩啦啦的水，徹底刷著鱸魚的嘴，準備蒸鱸魚。「當時當季當令的新鮮食材最好，貴的不一定好，」接著，她再從冰箱拿起盛產的番茄、花椰菜等，示範健康抗癌飲食。

梁瓊白是家喻戶曉的烹飪名師，更是知名美食作家，曾縱橫電視、廣播、報章雜誌界，出過150本食譜，更紅到對岸。她公開自己罹癌，寫下《癌症療癒樂活美食》，以病人角度，鉅細靡遺寫下治療乳癌過程與反應，「我的經歷，可以幫助乳癌患者，讓她們因知而不懼，勇於面對。」她更以創新抗癌食譜幫助癌友抗癌，教癌友料理營養又美味的抗癌飲食。

梁瓊白58歲確診乳癌第2期，做右乳切除手術，並歷經6次化療。如今她走過10年，終於擺脫復發的高危險期。她有5大抗癌心法。

心法一、不把自己當病人，心態是抗癌成敗關鍵

治癌期間，即使家中有幫傭，梁瓊白仍親自照顧中風臥床的先生；切除右乳留下傷口洗澡不便，但她卻設法自己洗澡，以行動表示自己不是病人。

「你要覺得自己是病人，就永遠是病人，不要把自己當作病人，不過就捱了一刀、打了一針，自己有信心，身邊的人就有信心。」她認為，病人的心態是決定抗癌勝敗的關鍵。

梁瓊白的好友、名專欄作家薇薇夫人形容，「她會哭但不抱怨；會獨自去醫院治療；會動腦筋解決術後各種生活不便；會用幽默面對她的缺乳、禿頭、假髮。」

「得了癌症，就像走在街上被強風颳走了假髮，我得邊跑邊追，然後重新戴上。」她認為，癌後重拾健康並非遙不可及，這個堅定的信心，來自癌友分享與扶持。

譬如和信治癌中心醫院，每季會舉行病友會，將5年、10年、20年乳癌病友聚在一起分享抗癌經驗。梁瓊白記得一名30多歲的癌友說：「原來我只切除左邊乳房，隔了一陣子，右邊也切除，我是家裡唯一的女孩，結果我這女孩也變成男孩了。」這席話敲醒她，「對啊，我不是最糟糕的一個，我只切除一邊，有人切除兩邊，還這麼健康樂觀談自己的病，我也可以像她一樣。」

「罹癌不是絕症，只是人生中的插曲。」頓時，她覺得恐懼都是多餘的，沒有想像中那麼可怕。

圖片來源：原水文化提供 1950年生，從事美食與烹飪40年。出版150本食譜，首位創新抗癌食譜作家，癌後已出版5本著作。（圖片來源：原水文化提供）

心法二、非常時期用酸辣助開胃，吃得下才有能力抗癌

「我的化療副作用是嚴重的噁心、嘔吐，想吃卻吃不下，好不容易吃了又吐出來，那真的叫痛不欲生，因此暴瘦4公斤，」她回憶說。

化療期間卻一定要吃得營養充足，和信治癌中心醫院臨床試驗中心主任劉美瑾說，如果病人沒有足夠的蛋白質、熱量，白血球一旦下降，易感染及發燒，化療就無法持續，病人就得暫時中斷癌症治療。

於是，梁瓊白看美食節目，讓色彩繽紛的美食誘惑自己；特意找食慾好的人一起吃飯，希望感染自己想吃的慾望。最後，自己醃製辣泡菜、酸黃瓜、鹹肉等這些營養師不建議癌症病人吃的食物，「但這些酸辣食物能開胃，即使配一碗白飯，能吃下去就好。」梁瓊白說，非常時期用非常方法，吃得下去才最重要。但她強調，這些醃漬菜都是自己做的，外面買的容易有添加物，並不建議癌症病人買現成的醃漬菜食用。

心法三、病人也要吃美食，用心也能色香味俱全

過了化療後10天痛不欲生期，食慾恢復正常了，她的餐盤上以蔬菜、豆類、肉類3分法，特意補充2份蛋白質以抗癌。「癌症不等於絕症，醫師治療的是病灶，但養生保健還是要靠自己，」她深刻體悟。

「病人也要吃『美食』。」梁瓊白說，不要以為得了癌症，只能吃糙米、五穀米或清淡無味的菜餚，只要用點心，一樣能烹調出色香味俱全的健康美味。

癌後，她改以天然食材滋養身體，以新鮮食材、少肉多蔬果增強免疫力。少油、少鹽、少糖，以清蒸、水煮、汆燙烹調，並以蔥、薑、蒜等辛香料促進食慾。

她端出煮好的檸檬蒸鱸魚香氣四溢，兩排滿滿黃色的檸檬片，中間滿是綠色蔥花及紅辣椒與蒜末，她夾了一口魚說，酸酸辣辣吃起來又很清爽，對吃不下的化療癌友非常開胃，鱸魚又有豐富的動物性蛋白質，「生病已經很辛苦了，一定要用美食安撫癌症病痛。」

心法四、調整生活習慣，固定運動、飲食清淡

「癌症也是自己的細胞，與其抗癌，不如說自己是哪一個環節出了差錯，提醒自己全力調整。」梁瓊白從清淡飲食開始，拒絕加工與精緻食物、晚上不應酬、早睡早起，固定運動。

清早5點多，到大安森林公園運動，走公園的慢跑步道時，還常碰到當時的央行總裁彭淮南。剛開始她走得很慢，中途要經常停下來休息，走1圈要1小時，但每天堅持，現在走1圈只要20分鐘，還會做健身操。

每天運動因流汗、大量喝溫開水，加速代謝體內的化療藥物，她發現，原先因藥物沉澱變黑的手指、腳趾，已漸漸回復。每天運動後常感到飢腸轆轆，吃得下，感覺身體愈來愈好。

圖片來源：嚴珮華

心法五、改變追求完美的心態，放過別人也放過自己

A型獅子座的梁瓊白獨立好強、要求完美，能做到100分絕不做90分。

好友《中華日報》前社論主筆吳涵碧說，「她要求自己做任何事要快要好，任何時候她的頭上彷彿都立了一個『努力中』的牌子。」

過往的梁瓊白如拚命三郎，曾經一週有3個電視節目、5個廣播節目、8個專欄、15堂課。「我1天當2天用，1人當2人用，說風就是雨，劍及履及。」

梁瓊白的強，來自她的成長背景。10歲時，她就姊代母職照顧6個弟妹；拿起鍋鏟扛起全家晚餐責任。婚後，忙著照顧先生與兒女，後來更獨自照顧中風臥病在床的先生長達15年，一人撐起家中經濟。沒人可靠只能靠自己，有苦時淚往肚裡流，即使確診罹癌，也先瞞住娘家母親，深怕她擔心。

生病後，想起過去的林林總總，「這不是堅強而是逞強，躺在病床上，這一切都不重要了，沒有了健康，名利財富只是符號而已。」梁瓊白嘆了口氣說。

過去，2歲的小外孫到家裡無理哭鬧，梁瓊白一手拿起棍子疾言厲色地說：「你再不停，我就要處罰了。」但現在，凡事只求60分，只要盡了心力就好了，放過別人也放過自己。

這場病，如滴水穿石般10年來磨練出她不同的心性，從外在的逞強變成內心的堅韌。

一場大病改變了很多的價值觀，過去以為只要努力就能達成夢想。癌後才發現原來很多事是無法掌握的，就像罹癌，不被預期、不想承受，但卻要面對，人生有很多意外，最重要的是活在當下。

梁瓊白10歲拿起鍋鏟與烹飪結緣，40年來在油煙火燎中穿梭，在刀盤中飛舞。如果人生能重頭選擇，還想拿鍋鏟嗎？她搖搖頭，「我最想拿筆桿寫作。」梁瓊白在癌後一連寫了5本書，用文字烹煮出人生的豐富好滋味。

本文為康健雜誌 x 關鍵評論網癌症專題合作

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本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航