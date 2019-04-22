《智慧創生》：台灣農業的轉型、整合真的有必要嗎？

文：丁維萱、林樂昕

迷思：台灣農業轉型、整合真的有必要嗎？

台灣的農產業因為歷經「三七五減租」、「耕者有其田」和「公地放領」等土地改革歷史，加上華人特有的財產分割繼承的傳統，形成了台灣與歐洲莊園式農場不同的獨特小農結構。

台灣的小農個體戶眾多，早年農業技術發展興盛伴隨著近二十年來農業貿易自由化的衝擊，農民為了走出自己的一條路，在農業發展上可以說是百花齊放、高手在民間，締造很多讓國外專家也驚嘆的農業奇蹟。

另外，台灣面積雖不大，但島內的地形、氣候差異極大，每位農民都需要因地制宜、從基礎務農知識上發展自家農田的最適農耕「眉角」，也造就了每位農民要能自我決策，又要能因應外界環境快速變通的小老闆心態。

思考一：數據至上=規模至上的未來趨勢

台灣這樣獨特的小農型態是福？是難？還記得我們一開始在進行農業資訊化的研究時，許多農業資訊業者都曾分享過這個故事：一開始想要發展農業資訊軟體的初衷，是希望可以用自己的資訊專業協助台灣各地的小農面對現存問題。

抱著滿腔熱血，開始實際開始和小農互動、溝通討論後發現，跟20位小農合作就像要面對20個老闆，大家都有自己的意見和工作獨特性，希望農業資訊公司能盡量貼近自己的需求，但是每一位小農的農地範圍都太小，其田間蒐集的數據資料不足以發展成一個多數農友可通用的數據模型，工程師除了要實際跑農場和農友溝通、瞭解他們的操作需求，回來後還要將後台系統不斷修改以盡量符合每位農友的意見，有好一陣子疲於奔命，卻無法有效蒐集可用的數據。因此，許多農業資訊公司後來轉向跟中大型的農企業或合作社合作蒐集數據。

農企業在生產流程和品項上都有一定的規範要求，雖然無法蒐集到多樣化的務農資訊，滿足多樣化的小農務農需求，但好處是農企業一旦決定發展方針，就會從上而下要求公司所有工作人員一起採用、配合，在溝通上面臨的阻礙較小。且農企業麾下的農場面積比起小農單一個體戶大非常多，可以在短時間內獲得大量的田間資料和營農工作數據，做為未來分析、模組化，甚至協助預測的基礎。

從這樣的故事可以知道，再過兩、三年後，當這些農企業所蒐集的數據足以開始建構出作物的生長模型，農企業就可以用模型預測產期、產量，進行計畫生產，甚至是預測勞力需求高峰、錯開產期。這代表未來規模較大的農企業或合作社更有能力接受量販店或是國外大量、需穩定供應的訂單。

而規模較小的小農因為難以和資訊業者合作蒐集大量數據，從生產到銷售的過程都還大量依靠人力判斷，便較難預測產期、產量，或是獲得穩定跟大通路商合作的機會。

思考二：不得不面對的品牌全球化競爭

台灣的土地零碎、農戶平均資本不高。以前在傳統自給自足、商業尚未盛行，也沒有全球化困擾的時代，小農個體之間的互動和得到的資源差距不會太大，有助於每個個體的發展。但在全球化、農業進出口興盛的現在，交通便利、資訊傳播飛快，小農品牌若沒有投入適當的宣傳露出和經營，將會淹沒在各式各樣的廣告、銷售訊息之下，知名度最高的就是能夠在品牌識別度的行銷和宣傳花費較多成本的大品牌。

說到小農品牌的典範，台灣人常常喜歡用行銷全球的紐西蘭奇異果品牌Zespri來舉例。身為國際知名品牌，Zespri的股東為紐西蘭2700位農民，公司的經營和行銷由專業經理人和管理團隊負責統籌，公司職員約250人。紐西蘭的奇異果也曾經歷生產過剩、價格崩盤和削價競爭等過程，為了確保農民的收益和生活，各地果農最後凝聚共識，決議成立單一出口制度，1988年由政府成立奇異果行銷局，行銷局由果農組成並有權統一決定果農出口價格。

紐西蘭成立了奇異果行銷局後雖然可以避免果農被剝削，但是2000年後日益興盛的國際農產貿易衝擊和競爭，讓接近兩成的奇異果農破產，紐西蘭奇異果產業面臨巨大挑戰。

為了不斷跟上社會趨勢的變化，紐西蘭奇異果行銷局重新思考經營策略，將更多重心和資源放在以市場及消費者為主的行銷導向經營模式。紐西蘭在地的農民端以統一標準管理，顧好品牌外銷品質，就可以獲得合理良好的收入；跨足全球各地的管理和品牌行銷人員，負責瞭解各國消費喜好，蒐集相關資訊回饋公司，製作出適用於不同國家的行銷手法，以利強勢打入各國水果市場。

此外，Zespri每年提撥營收的10%在行銷品牌與宣傳上。宣傳品牌的同事為了嚴格管控品質，檢驗超過200項品檢關卡，一次符合所有進口國的管理標準。同時果農們同意從每年收益提撥超過200萬美元經費進行新品種開發，以達到隨時符合市場消費潮流的目標，取得先機。

從紐西蘭奇異果品牌Zespri的經營管理模式可看出，要創造出一個成功的國際單一品項的水果品牌， 需投入之品質管理、品牌行銷之資源相當可觀。但也因為過去紐西蘭的小農們有了統一的共識、遠景和對專業行銷品牌經營的想像，Zespri才有可能達到今天的規模和知名度。

台灣農產品牌長期以來的多樣化繽紛的發展，受到國內淺碟市場影響，未來如何做出區隔化差異，在競爭激烈的國內外農產品牌中走出自己的生存之道， 是台灣農民和農企業最應該精進的學問。「農場規模」直接影響到的是經營成本和供應彈性，而維持品質、穩定供貨的生產端和品牌行銷、市場調查等都是支持品牌存活，永續經營的重點。因此，如何整合合作農民的意見、擴大合作範疇，集中行銷資源，都將成為未來台灣農民的重點功課。

思考三：「智慧」正在改變生活

近年數位革命的創新，各種行動裝置大大滲透並改變我們的日常生活，例如手機、手錶、運動手環、各種APP應用程式與各式社群軟體的操作與傳播，都大量記錄我們的日常生活與行為模式，並提供更方便的創新服務。

農業也不例外，從農田到消費端，有各種智慧農機具的應用、農田裡與動物身上的感測元件、消費者的行動支付工具，時時刻刻都透過手機、平板電腦與各種元件蒐集數據，再藉由物聯網、雲端運算與大數據的分析應用，即時提供各種管理決策的建議。

先前的精準農業是單點的資料蒐集，這波智慧農業則有更多元來源的資訊（例如：歷史資料、氣候記錄、市場資料等等）。任何時間、任何地點、任何物件都可相連，這些巨量資料能快速整合成更有用的資訊，提供生產與管理所需的決策素材與預測數據。

許多農業專家預測這波智慧農業的發展，可能為未來農業與人類社會帶來巨大改變。從歷史長河來看，農業歷史歷經過幾次重要革命，從早期馴養動物開展耕作行為、發展輪耕制度、使用化學肥料與農藥的綠色革命，到如今應用資通訊（ICT）技術，稱之為第四次農業革命（智農4.0）。

Photo Credit: 巨流出版提供 物聯網智慧農場模擬示意圖

當前社會與農業發展的確正面臨許多瓶頸與危機，例如鄉村農業人口老化與勞動力不足、動物福利、環境永續、市場波動供需失調……。農業是一種食物-能源-水資源的整合系統，需要各種軟硬體投資，建立一個具有靭性與永續性的生產系統，以面對未來的食物、能源與水資源危機。透過智慧農業4.0的發展，提升「農-食供應鏈」並發展新出路，農業當前的危機可能發展轉化為新契機。

不過創新不單是技術面向，更是一種社會過程， 同時需要技術、行為實踐與健全制度的支持，新技術在提供新產品與新服務的同時，也很可能帶來負面風險，因而需要全盤考量社會經濟與倫理面向的衝擊。

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書籍介紹

本文摘錄自《智慧創生：新農民創業與升級行動指南》，巨流出版

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作者：丁維萱、林樂昕

智慧手機、智慧家電、智慧電動車、智慧住宅、智慧……，智慧科技已經漸漸融入我們的生活。如果「農業」也很「智慧」呢？

打開手機APP，就可以遠端即時取得農場溫度、濕度等環境數據，並能進行警示通知，有助於預測與瞭解栽培作物的產量、品質及採收期狀況。

透過計步器、腳環等裝置，追蹤掌握動物健康、餵飼情形與預防疾病；自動榨乳機內附有感測裝置，若偵測到牛乳數值異常，即會發出警報提醒，讓牧場主可以將牛乳隔離，進行牛隻檢查。

經過相片資料的訓練，攝影裝備可以偵測作物生長情形，也能進行作物外觀分類與分級。

在現場蒐集巨量數據，匯集整理為有用的資訊，以建立符合不同情境的模組，利於日後遇上問題時能快速解決，形成新的農場管理模式。

拋開對傳統農業的印象，認識科技如何進入農業，將會發現更多可能與機會。本書一方面提出常見迷思，並釐清相關概念；另一方面，介紹國內外的案例與應用，以及提供此領域的入門指引。翻開此書，說不定能在這龐大且跨領域的產業鏈中，找到自己可以大顯身手的最佳位置，成為新世代「智慧農業」的一員。

Photo Credit: 巨流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航