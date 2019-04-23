《任何人都能說服的聲音運用術》：華麗轉「聲」的四把鑰匙

文：涂夢珊

華麗轉「聲」的四把鑰匙

第一把鑰匙：音質，

善用不同共鳴腔體，改變說話的質感

人主要有五大「共鳴腔」：口腔、喉腔、鼻腔、胸腔和頭腔。聲音共鳴點的主要位置決定了「共鳴效果」，由於不同的「共鳴點」落腳不同，因此「共鳴效果」自然就不同。確定的方法很簡單，你只要張大嘴巴，發「啊」音，就能發現你常用的「共鳴點」的位置。

如果你的聲音單薄、柔弱，就說明你的共鳴點靠前，即主要是口腔共鳴和喉腔共鳴；如果你的聲音洪亮、有力，就說明你的共鳴點靠中，即主要是口腔共鳴、喉腔共鳴和部分胸腔共鳴；如果你的聲音飽滿、磁性，就說明你的共鳴點靠後，即主要是口腔共鳴、喉腔共鳴、鼻腔共鳴和完全胸腔共鳴。

練一練：體會不同共鳴區的質感 口腔共鳴：一般我們採用雙唇用噴法（發ㄆ音）、舌尖用彈法（發ㄊ音），要有意識地集中於一個點發音，就像子彈從口腔裡射出，發音時鼻腔要關閉。捏住鼻子試幾次，就感覺到了。 發音響亮的詞語練習：澎湃、冰雹、碰壁、玻璃、蓬勃、批判、拍打、百煉成鋼、波瀾壯闊、壁壘森嚴。 象聲詞練習：吧嗒嗒、滴溜溜、咕隆隆、嘩啦啦、噹啷啷、唰啦啦等。 胸腔共鳴：模擬鐘聲敲響的感覺，咣⋯⋯逐漸收回，越來越小，直至聲停。發出時注意距離，收回時收到胸底。 胸腔的空間及共鳴能量大，發出聲音有深度和寬度，聲音聽起來渾厚、寬廣，會給聽眾一種莊嚴、深沉、真實和可信感，是口腔共鳴不可缺少的基礎。 「ㄚ」母音直上直下有滑動練習。或者用手按住胸口，發「ㄚ」和「ㄏㄚ」音，然後讀海洋、遙遠等詞。 誇大的三聲練習：好、百，米，走等。 隨後唸百煉成鋼、翻江倒海等成語。

第二把鑰匙：音階，擴展音域，獲得能量空間

我們的自然聲音通常都比較固定，變化幅度不大，容易形成單一的聽覺感，透過加大聲音的彈性練習，可以獲得更大的能量空間，譬如以前你只能發低音，透過練習，你連高八度都能上去了。

練一練：培養演員心態，擁有瞬間安靜和瘋狂的「演技」 這樣做可以擴展音域、加大音量、控制氣息，練習時注意聲音的高低、強弱、虛實、剛柔、厚薄和明暗的變化。擴展音域最常使用的訓練方法有兩種：一種是上繞下繞練習；另外一種是用同一首詩歌進行不同音高的朗讀。 上繞時，我們應該注意要從自然音高開始。所謂自然音高，就是說你張口就可以來的，比較輕鬆就可以發出來的音高。層層上繞，氣息要拉住，小腹逐漸收緊，這是上繞。下繞練習正相反，就是從自然音高開始，層層下繞，氣息要托起。上繞時要拉住，下繞時要托起，小腹逐漸放鬆。 發ㄚ、ㄧ、ㄨ由低音往上滑動，然後再向下滑動，注意控制好窄音「ㄧ」的口腔開度。加強氣息控制，聲音不能出現擁擠感。 ㄚ、ㄧ混合繞音，螺旋式上繞、下繞練習。 遠距離對話練習，練習時隨時改變距離，譬如： A：喂——小蘭——小蘭

B：唉——我在這

A：快——來——啊

B：什麼事——呀

A：咱們——去玩吧

B：好——吧

第三把鑰匙：六種節奏的變換

輕快型：多揚少抑，多輕少重，音節少而詞的密度大。基本語氣、基本轉換都偏於輕快，重點句段更為明顯。

凝重型：語勢較平穩、音強而著力，多抑少揚，音節多而詞疏。基本語氣和基本轉換都顯得凝重，重點句段更為明顯。

低沉型：語勢多為落潮類，句尾落點多顯沉重，音節多且長，聲音偏暗。基本語氣、基本轉換都帶有沉緩的感受，終點句段尤甚。

高亢型：語勢多為起潮類，峰峰緊連，揚而更揚，語不可遏。基本語氣、基本轉換都趨於高昂或爽朗，重點句段更為突出。

舒緩型：語勢多揚而少墜，聲音高而不著力，音節內較疏但不多頓，氣長而聲清。基本語氣、基本轉換都較為舒展，重點句段更加明顯。

緊張型：這種類型可以很直接地表現緊張激烈的氣氛，多揚少抑，多重少輕，音節內密度大，氣較促，音較短。譬如我們平日裡喊的口號「一、二、三、四」。基本語氣、基本轉換都較為急促緊張。

知識卡——轉換節奏的方法

運用好這幾種組合方式，語言感染力瞬間升級。

一、欲揚先抑，欲抑先揚

聲音進行高低變化，形成峰谷相間的起伏關係。內容的主要部分必須以較濃的色彩、較重的分量表現出來。明確了主要部分，還要認真考慮次要部分如何表達，怎樣為主要部分鋪墊陪襯。這主與次之間，有時用抑揚顯示它們的區別和聯繫。如果主要部分要揚，次要部分就要抑，反之亦是。

二、欲快先慢，欲慢先快

快慢問題，在比較中表現為詞的相對疏密程度，詞疏則慢、詞密則快。同樣，少停緊接就快，多停緩接就慢。

三、欲輕先重，欲重先輕

輕重變化可以包括虛實變化，因為實聲中有輕重之分，輕到一定程度就會轉為半實半虛的聲音。由輕轉重、由實轉虛等，能夠形成輕重相間、虛實相間的回環往復，造成節奏感。

練一練：用不同節奏演繹同一段繞口令，或將一段繞口令用多種節奏轉換來表達 紅飯碗，黃飯碗，紅飯碗盛滿飯碗，黃飯碗盛飯半碗。黃飯碗添了半碗飯，紅飯碗減了飯半碗。黃飯碗比紅飯碗又多半碗飯。

哥哥過河捉個鴿，回家割鴿來請客，客人吃鴿稱鴿肉，哥哥請客樂呵呵。 一個胖娃娃，捉了三個大花活蛤蟆，三個胖娃娃，捉了一個大花活蛤蟆，捉了一個大花活蛤蟆的三個胖娃娃，真不如捉了三個大花活蛤蟆的一個胖娃娃。 老爺堂上一面鼓，鼓上一隻皮老虎，皮老虎抓破了鼓，就拿破布往上補，只見過破布補破褲，哪見過破布補破鼓。 練一練：朗讀散文練習情緒的節奏，整體的篇章布局安排的是迴環往復、錯落有致 對岸／泰戈爾 我渴望到河的對岸去。（舒緩地） 在那邊，好些船隻一行兒繫在竹竿上；人們在早晨乘船渡過那邊去，肩上扛著犁頭，去耕耘他們的遠處的田；在那邊，牧人使他們鳴叫著的牛涉水到河旁的牧場去；黃昏的時候，他們都回家了，只留下豺狼在這長滿著野草的島上哀叫。（輕快地） 媽媽，如果妳不介意，我長大的時候，要做這渡船的船夫。（稍微緊張地） 據說有好些古怪的池塘藏在這個高岸之後。雨過去了，一群一群的野鴨飛到那裡去。茂盛的蘆葦在岸邊四周生長，水鳥在那裡生蛋。竹雞搖著跳舞的尾巴，將牠們細小的足印印在潔淨的軟泥上；黃昏的時候，長草頂著白花，邀月光在

長草的波浪上浮游。（舒緩地） 媽媽，如果妳不介意，我長大的時候，要做這渡船的船夫。（舒緩地） 我要自此岸至彼岸，渡過來，渡過去，所有村中正在那兒沐浴的男孩女孩，都要詫異地望著我。（稍微緊張地） 太陽升到中天，早晨變為正午了，我將跑到妳那裡去，說道：「媽媽，我餓了！」一天完了，影子俯伏在樹底下，我便要在黃昏中回家來。（輕快地） 我將永遠不像爸爸那樣，離開妳到城裡去做事。（稍微緊張地） 媽媽，如果妳不介意，我長大的時候，要做這渡船的船夫。（舒緩地）

節奏的類型不是單一的，也絕對不是一成不變的。對節奏的類型和轉換方式有了認識之後，就能用不同的聲音形式去精準地表達出情緒的變化，讓自己的聲音更富於變化性和感染力。同時，也能識別對方語言節奏中傳遞的內心狀態，從而能快速理解他人。

第四把鑰匙：音長

所謂音長，就是聲音的長短，有的人說話音長很短、短促有力，而有的人說話音長很長、疑惑緩慢。音長短，會給人幹練的感覺；而音長較長，會給人一種總是拿不定主意的聲音形象。

書籍介紹

本文摘錄自《任何人都能說服的聲音運用術：職場、推銷、談判、交友，不用好口才也能說出影響力、高人氣》，高寶出版

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作者：涂夢珊

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Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航