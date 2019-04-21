《種菜の趣味科學》：為什麼番茄應該要和韭菜種一起？

文：佐倉朗夫、陳坤燦審訂

Q：有沒有一起種會收成更好的蔬菜？ A：蔬菜中有共榮植物。

在同一塊田畦中排列種植多種作物，或在多塊不同的田畦分別種植不同的作物，便稱為「混植」或「混作」。在混植、混作之後，能夠互相給對方產生助益的植物組合，就稱為「共榮植物」，在蔬菜當中也存在這樣子的關係。

原本在大自然裡頭，就不像菜圃經人工栽培只會生長單一作物，而是有許多不同種類的植物一起共存共榮，形成一個群落。此時可將能夠形成穩定群落的數種植物，想像成一群好夥伴。

目前已知，栽培蔬菜通常會以小黃瓜與青蔥、番茄與韭菜、番茄與花生、茄子與巴西利、紅蘿蔔與毛豆、高麗菜與萵苣等組合一同種植。在小黃瓜與青蔥的組合下，小黃瓜根部所排放出來的排泄物會被長蔥分解利用，而長蔥根部排放出來的排泄物則會被小黃瓜分解利用，互相促進對方的成長。另外，根部的排泄物，推測是為了吸引能和植物共存共榮的微生物來到根部周邊，因此才會排放出來，這些群聚過來的微生物，便稱為根圈微生物。目前已知，長蔥的根圈微生物中存在好菌，能對抗導致小黃瓜土壤病害的病原菌，所以能預防小黃瓜根部的疾病。

除了上述這些明白前因後果的組合之外，還有很多例子是由栽種經驗所得知。由於微生物會因為天候或土壤狀況等因素而產生不同作用，因此並非每次都能有好的結果，但在家庭菜園裡方便進行混植、混作，所以大家不妨多方嘗試，說不定會有新的發現。

另一方面，也有避免一起種植以免相互影響的組合。具體而言，就是草莓與韭菜、小黃瓜與四季豆、西瓜與四季豆、蘿蔔與長蔥、茄子與玉米、紅蘿蔔與四季豆、哈蜜瓜與四季豆、萵苣與韭菜等等。這些組合會造成生長情形變差，所以請注意別將它們種在一起。

共生植物的林林總總

Photo Credit：采實文化 番茄與羅勒：羅勒能使害蟲遠離，並吸引訪花昆蟲。且這兩種蔬菜在料理時也十分對味。

Photo Credit：采實文化 番茄與韭菜：讓韭菜的根部包住番茄的根部來種植，這樣一來，與韭菜根部共生的微生物，就能保護番茄免於土壤病害。

Photo Credit：采實文化 茄子與韭菜：跟番茄與韭菜的組合一樣的，種植時最好讓韭菜幼苗包圍住茄子幼苗。

蔬菜共生植物的範例：番茄與韭菜、番茄與花生、番茄與羅勒、茄子與韭菜（或大蒜）、紅蘿蔔與毛豆、小黃瓜與青蔥、香瓜與長蔥、西瓜與蔥、草莓與蔥、馬鈴薯與毛葉苕子。

Q：何謂綠肥作物？ A：可改良土壤並變成肥料，使作物健全生長的作物。

綠肥作物不可食用，主要用來種在菜圃中再翻犂入土，作為肥料或有機物，幫助土壤改良的作物。最具代表性的綠肥作物，為禾本科與豆科植物。禾本科的作物包含小麥、大麥、燕麥、裸麥、高粱等等，粗壯根部能延伸至地底深處，在接近地表的地方則會布滿細根，因此栽培後可促進土壤團粒化，改善透氣性、排水性，還會有許多有機物進入土壤中，使菜圃的營養成分更加豐富。

豆科的綠肥作物當中，共有夏天播種的豬屎豆、田菁、決明等等；秋冬播種的則有毛葉苕子、紫雲英、紅花三葉草等等。這些綠肥作物的根莖葉分量都很多，因此可作為覆蓋資材或是翻犂入土，與加入堆肥一樣，同樣可看出土壤改良及施肥的效果。豆科植物的根部會有根瘤菌共生，供應氮給植物及土壤，而禾本科綠肥作物的根圈中，也會有非共生但可穩定氮的微生物聚集。

藉由綠肥作物的栽培，可使土壤微生物更加多樣化，抑制病原菌的產生，作物也容易獲得營養成分，眾多好處備受期待。尤其禾本科的綠肥作物當中，有些種能抑制根瘤線蟲，另外豆科的綠肥作物當中，某些種則能抑制根腐線蟲。

禾本科綠肥作物這部分，直到開始結穗為止，通常會細心培育再收割下來，但是為了配合後續作物的播種時間，也能在生育途中收割，另外還能直接種到枯萎為止，再用來取代披覆的塑膠布或稻草。只要田畦有空間，都會建議大家「先種綠肥作物再說」。

主要的綠肥作物：

Photo Credit：采實文化

洋蔥與小麥的遮護栽培：

Photo Credit：采實文化 洋蔥與小麥的遮護：在洋蔥兩側種植小麥作遮避，防止害蟲飛來。待洋蔥收成後，再將小麥翻犂入土。

西瓜的覆蓋栽培：

Photo Credit：采實文化 覆蓋用麥類與西瓜：將適合在秋天播種的小麥及大麥於春天播種之後，最終並不會結穗，而會倒伏下來，因此可將小麥及大麥的莖葉用來固定藤蔓，進行覆蓋栽培。建議在西瓜的植床兩側撒下小麥種子，待西瓜收成後，再將用作覆蓋的麥類翻入土，也可以直接鋪在菜圃裡。

書籍介紹

《種菜の趣味科學：120則最實用的種菜QA × 超過400張圖解，破解種菜豐收、美味的關鍵》，采實文化出版

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作者：佐倉朗夫、陳坤燦審訂

本書適合：

想要嘗試在家種菜、當個城市農夫的人。 喜歡園藝種植，種花種草的成功率很高，卻種不出好菜。 投入種菜世界後，發現有些蔬菜種得活，有些卻種不好，想探索其中差異。 想要在家種出收成多又好吃的蔬果。

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Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航