回顧瑞典傳奇演員比比．安德森：穿透假面，我不是柏格曼的御用女演員

瑞典傳奇演員比比．安德森（Bibi Andersson）辭世，享壽83歲。她以多次參演英格瑪．柏格曼（Ingmar Bergman）的作品聞名，其代表作包括《第七封印》（The Seventh Seal, 1957）、《野草莓》（Wild Strawberries, 1957）、《假面》（Persona, 1966）等作。

比比．安德森出生於斯德哥爾摩，父親是商人，母親是社會運動家。她在年幼期間就展現對藝術的興趣，在皇家歌劇芭蕾舞團的舞者姊姊潔德．安德森（Gerd Anderson）協助下，以16歲之齡在阿爾夫．史約伯格（Alf Sjöberg）執導的名作《茱莉小姐》（Miss Julie, 1951）中飾演舞者。在同一年，她因為演出肥皂廣告而結識了當時33歲的新銳導演柏格曼。

1954年，她進入了斯德哥爾摩的皇家戲劇學院，隨後因為與柏格曼墜入愛河而退學改就讀馬爾默市劇院，並開始參演由他執導的舞台劇。隔年，她主演了柏格曼執導的喜劇片《夏夜微笑》（Smiles of a Summer Night, 1955）。該片咸認為是柏格曼首部贏得國際矚目的作品。

Photo Credit：IMDb 《夏夜微笑》海報

話說回來，柏格曼在遇見比比．安德森之前，已經有三段婚姻，其中與記者甘．古魯特（Gun Grut）的婚姻關係在當時還是進行式。兩人在1951年結婚，柏格曼在隔年就與她的女演員哈莉．安德森（Harriet Andersson）不倫。比比．安德森其實是他這段關係的第二位情婦。

1957年，安德森一連主演了情人柏格曼早期的兩部代表作《第七封印》和《野草莓》，演出深植人心。隔年她又主演了兩部柏格曼的作品，分別是《生命的邊緣》（Brink of Life, 1958）和《魔術師》（The Magician, 1958）。《生》片讓她與同場另三位女演員共享坎城影后殊榮。

直到1959年，柏格曼雖然決定與妻子古魯特離婚，卻未選擇已經與她的同居已久的情婦比比．安德森，而選了他在電視上見到而一見鍾情的鋼琴家凱比．拉雷特（Käbi Laretei）結婚。而比比．安德森則選擇在1960年與瑞典導演基爾．葛雷戴（Kjell Grede）結婚（於1973年離婚）。

但這複雜的感情糾葛顯然並未影響她與柏格曼的合作關係，進入了60年代，她在柏格曼的《魔鬼的眼睛》（The Devil's Eye, 1960）中飾演了一名純潔到讓魔鬼長針眼的女子。而在柏格曼的首部彩色電影《這些女人們》（All These Women ,1964）也可見到她的倩影。期間，她曾以維果．史約曼（Vilgot Sjöman）執導的《The Mistress》（1962）在柏林影展封后。

安德森演藝生涯的又一高峰則是《假面》帶給她的國際聲譽，她與柏格曼後來的另一繆思麗芙．烏曼（Liv Ullmann）同台飆戲，在劇中飾演看照一名演員的護士。她憑該片一舉在美國國家評論家協會榮登影后，也首次在瑞典金甲蟲獎封后。

也因為這齣《假面》，柏格曼與麗芙．烏曼產生不倫戀，儘管比比．安德森百般警告已婚的麗芙．烏曼遠離柏格曼為妙。最後她果然重蹈了比比．安德森的覆轍，雖然柏格曼在1969年與妻子拉雷特離婚，但他卻在隔年與烏曼分手，在1971年選擇另娶他人。

在1960年代之後，在美國獲取知名度的比比．安德森也開始接演美國電影。包括約翰．休斯頓（John Huston）的《The Kremlin Letter》（1970）、安東尼．佩吉（Anthony Page）的《未曾許諾的玫瑰園》（I Never Promised You a Rose Garden, 1977）和勞勃．阿特曼（Robert Altman）的《五重奏》（Quintet, 1979）等作。

與此同時，她在1970年代與柏格曼僅合作兩部片，分別是《紅杏》（The Touch, 1971）和《婚姻場景》（Scenes from a Marriage, 1973）。她在《紅杏》中飾演一位與考古學家有染的女子，當時柏格曼為宣傳該片，竟破天荒與安德森上美國脫口秀進行電影宣傳。只是自《婚姻場景》之後，比比．安德森未再出演柏格曼的電影，形同拆夥。

1980年代，比比．安德森的作品數量明顯減少，唯一出演的重要製作是榮獲奧斯卡獎最佳外語片的《芭比的盛宴》（Babette's Feast, 1987）。在這個時期，他也結束了與瑞典電影協會主席珀．阿瑪克（Per Ahlmark）短短三年的婚姻。

在1990年代，南斯拉夫內戰期間，她特地前往塞拉耶佛經營劇場，並投身社會運動工作，成立了和平藝術家協會。千禧年後，年近七旬的安德森再次將重心回歸影壇，以《Det blir aldrig som man tänkt sig》（2000）、《Elina: As If I Wasn't There》（2002）、《Arn-The Knight Templar》（2007）三部片榮獲瑞典金甲蟲獎最佳女配角殊榮。2009年後，她因中風而不能再言語，只得息影。直到2019年4月14日病逝於其出生地斯德哥爾摩。

在她生前的最後一次採訪，比比．安德森被要求回顧她與柏格曼的合作。安德森說她知道柏格曼過去經常在公眾場合說「『我的演員』如何如何」。她對此嗤之以鼻，強調自己其實並不屬於任何一個導演。

「我他媽的不是『你的』演員。」比比．安德森如是說。

Photo Credit：IMDb Bibi Andersson之《野草莓》劇照

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